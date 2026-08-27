México

Álvaro Fidalgo aclara si se queda en Real Betis o vuelve al futbol mexicano

El Maguito suma dos jornadas sin participar en LaLiga y su situación se complica por la competencia con jugadores como Isco y Giovani Lo Celso

La falta de oportunidades con Manuel Pellegrini y la sobrepoblación en el mediocampo verdiblanco alimentan versiones de posibles destinos ante una inminente salida. (Instagram/ @alvarofidalgo)
La falta de oportunidades con Manuel Pellegrini y la sobrepoblación en el mediocampo verdiblanco alimentan versiones de posibles destinos ante una inminente salida. (Instagram/ @alvarofidalgo)
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Pese a su buena actuación en el Mundial 2026, el futuro de Álvaro Fidalgo en el Real Betis luce cada vez más improbable y se ha convertido en uno de los temas más comentados en el cierre del mercado de verano.

El “Maguito” no ha tenido minutos en las dos primeras jornadas de LaLiga, lo que ha desatado una ola de rumores sobre su posible salida.

Mundial 2026 - Rep Checa - México
Tras brillar en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, Álvaro Fidalgo no jugó en las dos primeras jornadas de LaLiga y crecen los rumores sobre su posible salida del Betis. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

Ante ello, el propio jugador ha sido claro en sus declaraciones. Consultado por el medio InformaBetis, respondió con una mezcla de ilusión y cautela: “Sí, hombre, sí, espero que sí”, dejando ver su deseo de permanecer en el club andaluz pese a las especulaciones.

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Fidalgo y su deseo de seguir en Betis

El mediocampista ha reiterado en varias ocasiones que su intención es consolidarse en el equipo de Manuel Pellegrini. Sus palabras han reflejado compromiso, aunque la falta de minutos genera grandes dudas sobre su continuidad: “Pues sí, obviamente es una temporada muy importante para todos”.

Además de mostrar confianza en que podrá ganarse un lugar, también ha respaldado en repetidas ocasiones a sus compañeros, como al hablar de Troy Parrott.

El Maguito afirmó que mantiene como objetivo consolidarse en el equipo de Manuel Pellegrini en una temporada que considera importante. (X/ @RealBetis)
El Maguito afirmó que mantiene como objetivo consolidarse en el equipo de Manuel Pellegrini en una temporada que considera importante. (X/ @RealBetis)

De esta manera, con su declaración, el “Maguito” dejó claro que quiere permanecer en Sevilla, pero su rol actual lo coloca en una posición poco favorable dentro de la plantilla.

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La competencia interna y la presión dentro del club

El panorama en el mediocampo del Betis es complejo. La sobrepoblación de jugadores de calidad ha relegado al “Maguito” a la banca en los primeros partidos.

  • La competencia incluye a Isco, Lo Celso, Pablo Fornals, Nelson Deossa y una posible llegada de Dani Ceballos.
  • El propio medio ha señalado en sus reportes que la dirección deportiva busca liberar masa salarial, lo que convierte a Álvaro en candidato a salir.
La competencia en el mediocampo del Betis es intensa e incluye a Isco, Lo Celso, Pablo Fornals, Nelson Deossa y la posible llegada de Dani Ceballos. REUTERS/Marcelo Del Pozo
La competencia en el mediocampo del Betis es intensa e incluye a Isco, Lo Celso, Pablo Fornals, Nelson Deossa y la posible llegada de Dani Ceballos. REUTERS/Marcelo Del Pozo

Así, su contrato vigente hasta 2030 no garantiza minutos, y la decisión final dependerá de los ajustes que el club realice en el cierre del mercado.

¿Betis, América o buscar otras opciones en España?

Los rumores sobre su futuro han colocado distintos escenarios. América aparece como un pensamiento inevitable, recordando aquella entrevista con Pepe del Bosque en la que Fidalgo declaró que en México sólo jugaría en las Águilas, “el club de su vida”.

Por otro lado, rumores señalan que una serie de clubes encabezados por el Getafe habrían preguntado por su situación, con la posibilidad de un préstamo que le permita recuperar minutos y competir en la Conference League.

Fidalgo afirmó en el pasado que en caso de volver a México, sería únicamente con las Águilas del América. REUTERS/Amanda Perobelli
Fidalgo afirmó en el pasado que en caso de volver a México, sería únicamente con las Águilas del América. REUTERS/Amanda Perobelli

En este sentido, el “Maguito” vive una encrucijada. Su deseo de permanecer en el Betis choca con la falta de minutos y la presión institucional. Aunque América aparece como una alternativa inevitable al ser el club de sus amores, por ahora su futuro inmediato parece seguir ligado a Europa.

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