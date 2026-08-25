La conexión entre “Los Rusos” y el Cártel de Sinaloa: de sus orígenes al control regional

Elementos de la Guardia Nacional resguardan una propiedad en Mexicali tras un operativo de cateo vinculado a una célula del Cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La célula criminal conocida como Los Rusos pasó de ser un grupo de sicarios, a inicios de 2010, a convertirse en el principal brazo armado de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como La Mayiza.

Sin embargo, la transformación ocurrió en el noroeste de México, bajo el liderazgo de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, y tuvo como punto de partida la tutela del operador Gonzalo Inzunza Inzunza, “El Machoprieto”, abatido en 2013.

A continuación, te contamos la evolución de Los Rusos, el modo en que se integran a la estructura del Cártel de Sinaloa y la manera en que se consolidan como una organización criminal de alto impacto en la frontera norte del país.

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El Machoprieto y los orígenes de Los Rusos en Mexicali

Gonzalo Inzunza Inzunza operó como jefe de sicarios del Cártel de Sinaloa bajo las órdenes directas de Ismael “El Mayo” Zambada. Su base de operaciones estaba en Mexicali, desde donde coordinaba envíos de drogas a través del corredor fronterizo Calexico-Mexicali hacia California.

El Cártel de Sinaloa infla seguidores con bots, monetizan el contenido a través de plataformas digitales. Crédito: Especial

La carrera criminal de Juan José Ponce Félix comenzó en 2001, a los 19 años, bajo las órdenes de Inzunza. La DEA señala que, en ese período, Ponce Félix dirigía entre 20 y 30 sicarios encargados de enfrentar a grupos rivales del cártel.

Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, identificó el papel operativo de Ponce Félix dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa ante autoridades estadounidenses. La periodista Anabel Hernández documentó ese testimonio en su libro El Traidor, donde se precisa que El Ruso respondía entonces directamente a El Machoprieto y tenía asignada una supervisión operativa en Sonoyta.

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La lealtad del grupo hacia la familia Zambada se consolidó durante los conflictos del Cártel de Sinaloa contra los hermanos Beltrán Leyva y el Cártel de Juárez. El 18 de diciembre de 2013, la Secretaría de Marina abatió a Inzunza en un enfrentamiento en Puerto Peñasco, Sonora, y su cuerpo nunca fue recuperado oficialmente.

Juan José Ponce Félix asume el control y Los Rusos se expanden hacia Baja California

Tras la muerte de El Machoprieto, Ponce Félix consolidó el liderazgo de la célula. La DEA registra que, en 2012, ya actuaba al frente de un grupo del Cártel de Sinaloa dedicado al secuestro, toma de rehenes, torturas y asesinatos en un rancho de Culiacán.

Agentes federales y estatales exhiben armas, drogas y vehículos decomisados junto a personas detenidas durante un operativo en el Valle de Mexicali, Baja California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2019, durante el episodio conocido como el Culiacanazo, Los Rusos recibieron la instrucción de no intervenir en el intento fallido de rescatar a Ovidio Guzmán. Esa decisión marcó una fractura entre la facción de Los Zambada y Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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Desde 2020, Los Rusos se establecieron en San Luis Río Colorado, Sonora, y avanzaron hacia Mexicali con el objetivo de contener el crecimiento territorial de Los Chapitos. La célula consolidó el control de rutas de narcotráfico en el Valle de Mexicali, Agua Caliente y la franja fronteriza con Estados Unidos.

La estructura también incorporó a José Alonso Rocha Lazcano, alias “El Caimán”, como encargado del tráfico de drogas y personas en la región de Mexicali. Los hombres bajo su mando portan uniformes con caimanes bordados como sello de identidad del grupo.

La recompensa del FBI y las acusaciones contra Ponce Félix en tribunales de Estados Unidos

La primera orden de captura contra Ponce Félix fue emitida en 2015 por la Corte del Distrito Central de California. Las investigaciones de la DEA y el FBI lo señalan como responsable de coordinar el envío de cargamentos de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína hacia California y Oregón.

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Agentes de seguridad resguardan una propiedad en Mexicali tras un operativo vinculado a la célula delictiva Los Rusos del Cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 16 de septiembre de 2025, el Gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de USD 5 millones por información que conduzca a su captura o condena. El administrador de la DEA, Terrance Cole, declaró que “Juan José Ponce Félix representa una facción despiadada y violenta del Cártel de Sinaloa, responsable de devastar familias al alimentar la crisis del narcotráfico en Estados Unidos”.

El Departamento del Tesoro sancionó a Ponce Félix y a La Mayiza en septiembre de 2025 y describió a Los Rusos como el principal brazo armado de la facción, con control de rutas en Baja California. Las autoridades estadounidenses también lo acusan de sobornar a funcionarios, policías y militares mexicanos con pagos que superan el millón de dólares mensuales.

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Los cargos formales en su contra incluyen conspiración para formar una organización criminal, tráfico y distribución de drogas, lavado de dinero, toma de rehenes y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. El Cártel de Sinaloa fue designado organización terrorista extranjera por Estados Unidos en febrero de 2025.

En paralelo, la Fiscalía de Oaxaca identificó en agosto de 2026 una célula con el mismo nombre operando en la frontera entre Oaxaca y Guerrero, bajo el mando de José Gil Caro Quintero, familiar de Rafael Caro Quintero. La OFAC lo sancionó el 6 de diciembre de 2023 por sus vínculos con la Organización de los Beltrán Leyva.

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Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó en conferencia de prensa que esa célula está implicada en el homicidio del expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Pedro Martínez Barroso, asesinado el 13 de julio de 2026 al interior de una ferretería de su propiedad. También se le vincula con el homicidio de la exregidora Guadalupe Urbán Ceballos, ocurrido el 6 de noviembre de 2025.

En Mexicali, la célula de Ponce Félix acumula señalamientos por las desapariciones de jóvenes en la Zona Hotelera en 2022 y 2023. En 2024, policías municipales fueron exhibidos públicamente al custodiar a miembros del grupo en un residencial privado de la Zona Dorada de la ciudad.

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El círculo más cercano a Ponce Félix incluye a Cipriano Alfonso Peralta Cázares, alias “El P1” o “Ponchito de la Lima”, y a Jesús Gilberto Peralta Cázares, alias “El 02”. Ninguno de los dos ha sido detenido hasta la fecha.

Los Rusos son hoy uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de México y de las agencias de seguridad estadounidenses en el noroeste del país. La célula de Ponce Félix pasó en poco más de una década de escuadrón de sicarios a estructura criminal con presencia confirmada en al menos dos estados de México y con rutas activas hacia dos estados de Estados Unidos.

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