México

Andy López Beltrán habría comprado obra de arte a Yayoi Kusama: artista japonesa murió a sus 97 años

El costo de la pieza adquirida por el hijo del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, habría tenido un costo de medio millón de pesos

Andy López Beltrán compró obra de arte de la artista Yayoi Kusama en 2025. (Archivo/redes sociales)
Andy López Beltrán compró obra de arte de la artista Yayoi Kusama en 2025. (Archivo/redes sociales)
Guardar

Este 26 de agosto de 2026, se dio a conocer la muerte de la artista japonesa Yayoi Kusama, quien falleció a sus 97 años en un hospital de Tokio. Hace casi un año, su nombre habría sido mencionado en una de las polémicas millonarias de Andrés Manuel López Beltrán,Andy”, quien adquirió una de sus obras de arte valuada en medio millón de pesos.

Esta fue la compra que realizó Andy a Yayoi Kusama

En 2025, se dio a conocer que Andy López Beltrán, quien fue secretario de organización de Morena, adquirió una serigrafía abstracta de Yayoi Kusama valuada en 30 mil dólares, equivalentes a 549 mil pesos. La compra se realizó en marzo de 2024 a través de la galería Manabia Fine Arts, con sede en Tokio y otras ciudades, y la pieza fue importada directamente desde Japón.

PUBLICIDAD

El registro de importación indica que la obra llegó al departamento familiar ubicado en la calle Odontología, en la Ciudad de México, según lo publicado por el medio Latinus. La pieza corresponde a una serigrafía elaborada durante los años noventa, caracterizada por patrones de puntos y colores intensos, rasgos distintivos del trabajo de Kusama. El peso reportado de la obra es de 12.5 kilogramos.

Andy López Beltrán habría comprado una obra de arte de Yayoi Kuzama valuada en 30 mil dólares. (YouTube Latinus/Captura de pantalla)
Andy López Beltrán habría comprado una obra de arte de Yayoi Kuzama valuada en 30 mil dólares. (YouTube Latinus/Captura de pantalla)

La adquisición generó cuestionamientos públicos sobre el estilo de vida de López Beltrán y su congruencia con los principios de austeridad promovidos por su padre y Morena.

Andy se mantiene al centro de la polémica por retiro de visa de EEUU

Andy López Beltrán se mantiene al centro de la polémica luego de que el gobierno de Estados Unidos canceló su visa por instrucción de Marco Rubio y Christopher Landau, altos funcionarios del Departamento de Estado. El político respondió de manera pública, calificando la medida como un acto “politiquero y propagandístico” sin sustento legal ni pruebas en su contra, y acusó a los funcionarios estadounidenses de actuar con motivaciones políticas y de carecer de fundamentos para la decisión.

PUBLICIDAD

La cancelación de la visa de López Beltrán ocurre en un contexto de señalamientos y denuncias por parte de la oposición, que lo vinculan con delitos como el huachicol fiscal y lo acusan de actos anticipados de campaña.

Morena cierra filas con Andy López Beltrán mientras la oposición lo llama “narcojunior” y “huachicolero” por retiro de visa. (Foto: IG: Andy López Beltrán)
Morena cierra filas con Andy López Beltrán mientras la oposición lo llama “narcojunior” y “huachicolero” por retiro de visa. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

Andy ha rechazado los señalamientos y sostiene que los ataques buscan afectar la imagen de su padre y del movimiento de Morena. Su caso se suma al de más de 50 políticos mexicanos, en su mayoría del partido oficialista, que han perdido la visa desde 2025, intensificando la discusión sobre la relación bilateral y el uso político de las restricciones migratorias estadounidenses.

Sitio oficial de Yayoi Kusama confirmó su fallecimiento

A través del sitio web oficial de una de las artistas más importantes de los últimos tiempos, se dio a conocer la noticia que ha cimbrado a nivel internacional, en su versión japonesa el comunicado precisa que el fallecimiento de Yayoi Kusama fue el 14 de agosto.

yayoi Kusama en México
(Museo Rufino Tamayo)

El comunicado recuerda parte de su trayectoria como artista:

“A lo largo de una vida extraordinaria dedicada por completo a la creación artística, Kusama desarrolló una carrera de renombre internacional como artista vanguardista pionera, cuya práctica creativa abarcó las artes visuales, la performance, la narrativa y la poesía. Continuó pintando hasta sus últimos días, sin soltar jamás el pincel, y siguió explorando el amor eterno y el alma inmortal”.

Temas Relacionados

Andy López BeltránYayoi KusamaJapónAndrés Manuel López ObradorPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así fue la exposición “Obsesión Infinita” que Yayoi Kusama tuvo en México, artista japonesa que falleció a los 97 años

Un comunicado en su página oficial reportó la muerte de la artista japonesa

Así fue la exposición “Obsesión Infinita” que Yayoi Kusama tuvo en México, artista japonesa que falleció a los 97 años

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 26 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 26 de agosto

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 26 de agosto: alerta por lluvias con posibles descargas eléctricas en estos estados

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 26 de agosto: alerta por lluvias con posibles descargas eléctricas en estos estados

Yahir admite que conducir La Academia 20 Años fue una pesadilla: llegó sin experiencia y con solo cuatro días de preparación

El cantante sonorense recordó los momentos más difíciles de su paso como conductor de La Academia 20 Años

Yahir admite que conducir La Academia 20 Años fue una pesadilla: llegó sin experiencia y con solo cuatro días de preparación

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Los habitantes se preparan para la Gala de Nominación

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Los habitantes se preparan para la Gala de Nominación
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

Baja California confirma que la alerta de EEUU en Mexicali derivó de una amenaza con explosivos contra edificios institucionales

Caen en Ecuador dos mexicanos presuntamente ligados al CJNG: coordinaban el envío de droga hacia EEUU

FGR cateó dos bodegas en la CDMX vinculadas a la red de huachicol fiscal encabezada por Ernesto Ruffo

Detienen en Puebla a uno de los presuntos asesinos del influencer César Gastélum, atacado durante una transmisión en vivo en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Yahir admite que conducir La Academia 20 Años fue una pesadilla: llegó sin experiencia y con solo cuatro días de preparación

Yahir admite que conducir La Academia 20 Años fue una pesadilla: llegó sin experiencia y con solo cuatro días de preparación

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Los habitantes se preparan para la Gala de Nominación

Mar Contreras le responde a Luis Chaparro por llamarla “mueble” en La Casa de los Famosos México

Marco Asensio, exfutbolista del Real Madrid, niega romance con Karina Torres

Estos son los cines donde podrás ver el documental de Pulp por un único día en México

DEPORTES

Álvaro Fidalgo aclara si se queda en Real Betis o vuelve al futbol mexicano

Álvaro Fidalgo aclara si se queda en Real Betis o vuelve al futbol mexicano

Marco Asensio, exfutbolista del Real Madrid, niega romance con Karina Torres

Esta fue la reacción de Esteban Solari a la llegada del Chino Huerta a Pumas

Estas son las razones por las que Andrés Guardado rechazó ser auxiliar del AS Mónaco

Quién es y cómo juega Ricardo Monreal, la estrella juvenil mexicana que fichó Tigres