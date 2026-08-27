Andy López Beltrán habría comprado obra de arte a Yayoi Kusama: artista japonesa murió a sus 97 años

Andy López Beltrán compró obra de arte de la artista Yayoi Kusama en 2025. (Archivo/redes sociales)

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Este 26 de agosto de 2026, se dio a conocer la muerte de la artista japonesa Yayoi Kusama, quien falleció a sus 97 años en un hospital de Tokio. Hace casi un año, su nombre habría sido mencionado en una de las polémicas millonarias de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, quien adquirió una de sus obras de arte valuada en medio millón de pesos.

Esta fue la compra que realizó Andy a Yayoi Kusama

En 2025, se dio a conocer que Andy López Beltrán, quien fue secretario de organización de Morena, adquirió una serigrafía abstracta de Yayoi Kusama valuada en 30 mil dólares, equivalentes a 549 mil pesos. La compra se realizó en marzo de 2024 a través de la galería Manabia Fine Arts, con sede en Tokio y otras ciudades, y la pieza fue importada directamente desde Japón.

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El registro de importación indica que la obra llegó al departamento familiar ubicado en la calle Odontología, en la Ciudad de México, según lo publicado por el medio Latinus. La pieza corresponde a una serigrafía elaborada durante los años noventa, caracterizada por patrones de puntos y colores intensos, rasgos distintivos del trabajo de Kusama. El peso reportado de la obra es de 12.5 kilogramos.

Andy López Beltrán habría comprado una obra de arte de Yayoi Kuzama valuada en 30 mil dólares. (YouTube Latinus/Captura de pantalla)

La adquisición generó cuestionamientos públicos sobre el estilo de vida de López Beltrán y su congruencia con los principios de austeridad promovidos por su padre y Morena.

Andy se mantiene al centro de la polémica por retiro de visa de EEUU

Andy López Beltrán se mantiene al centro de la polémica luego de que el gobierno de Estados Unidos canceló su visa por instrucción de Marco Rubio y Christopher Landau, altos funcionarios del Departamento de Estado. El político respondió de manera pública, calificando la medida como un acto “politiquero y propagandístico” sin sustento legal ni pruebas en su contra, y acusó a los funcionarios estadounidenses de actuar con motivaciones políticas y de carecer de fundamentos para la decisión.

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La cancelación de la visa de López Beltrán ocurre en un contexto de señalamientos y denuncias por parte de la oposición, que lo vinculan con delitos como el huachicol fiscal y lo acusan de actos anticipados de campaña.

Morena cierra filas con Andy López Beltrán mientras la oposición lo llama “narcojunior” y “huachicolero” por retiro de visa. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

Andy ha rechazado los señalamientos y sostiene que los ataques buscan afectar la imagen de su padre y del movimiento de Morena. Su caso se suma al de más de 50 políticos mexicanos, en su mayoría del partido oficialista, que han perdido la visa desde 2025, intensificando la discusión sobre la relación bilateral y el uso político de las restricciones migratorias estadounidenses.

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Sitio oficial de Yayoi Kusama confirmó su fallecimiento

A través del sitio web oficial de una de las artistas más importantes de los últimos tiempos, se dio a conocer la noticia que ha cimbrado a nivel internacional, en su versión japonesa el comunicado precisa que el fallecimiento de Yayoi Kusama fue el 14 de agosto.

(Museo Rufino Tamayo)

El comunicado recuerda parte de su trayectoria como artista:

“A lo largo de una vida extraordinaria dedicada por completo a la creación artística, Kusama desarrolló una carrera de renombre internacional como artista vanguardista pionera, cuya práctica creativa abarcó las artes visuales, la performance, la narrativa y la poesía. Continuó pintando hasta sus últimos días, sin soltar jamás el pincel, y siguió explorando el amor eterno y el alma inmortal”.

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