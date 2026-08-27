Yahir admite que conducir La Academia 20 Años fue una pesadilla: llegó sin experiencia y con solo cuatro días de preparación

Yahir lo catalogó como uno de los momentos más difíciles de su carrera. (Foto: Twitter/@LaAcademiaTV)

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Yahir admitió que conducir La Academia 20 Años fue una pesadilla, llegó al proyecto sin experiencia en conducción en vivo.

El cantante comentó que firmó con apenas cuatro días de margen antes de su primera emisión, y terminó la temporada con un balance claro: sufrió mucho más de lo que disfrutó.

El interprete de “La Locura”, actualmente participante de La Casa de los Famosos México 2026 condujo la edición del 20 aniversario del reality de TV Azteca, en 2022, junto a Vanessa Claudio.

La premura fue uno de los factores que más pesaron: “Me dijeron el jueves y mi primera presentación como conductor era el lunes”.

Sin preparación previa y sin experiencia frente a cámaras como conductor, enfrentó emisiones de alrededor de cuatro horas cada semana.

“Yo era un morro que salió de La Academia hace veintidós años y que ahora me estaban dando una oportunidad de poder conducir algo en vivo”, comentó Yahir.

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Aunque ya había participado como juez en ediciones anteriores del programa, el rol de conductor era territorio desconocido para él.

Yahir definió como un sufrimiento su etapa de conductor en La Academia. (Captura de pantalla )

El prompter, el chícharo y las indicaciones que cambiaban al aire

Las condiciones técnicas del foro complicaron todavía más su trabajo, conoció el espacio apenas un día antes de comenzar y aún no estaba terminado.

El prompter no podía colocarse frente a las cámaras, así que lo instalaron en una posición elevada: “Medio leía lo que alcanzaba a ver y luego me dictaban por el oído”.

Uno de los momentos que más lo afectaron fue cuando le pidieron leer una carta dirigida a una de las participantes, sin embargo, el monitor estaba demasiado lejos.

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“Empecé a decir lo que más o menos alcanzaba a ver. Dije puras babosadas en el aire”, confesó el cantante.

Las indicaciones, además, cambiaban segundos después de que las recibía: “No me adaptaba al nivel de exigencia de la producción”.

A pesar de que él y un colaborador estudiaban el programa durante horas antes de cada emisión, repasando todo lo que iba a ocurrir. Aun así, al momento de estar en el foro, la presión lo rebasaba.

Yahir comentó que las condiciones técnicas del foro complicaron todavía más su trabajo. (IG: yahirmusic)

Un reto de prime time para el que no estaba listo

Yahir no evadió la autocrítica y reconoció que aceptar el proyecto fue una decisión que lo llevó al límite: “Un retototote. Me estaba exprimiendo el estrés”.

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El cantante reflexionó sobre los riesgos de aceptar retos sin medir el tamaño de la exposición: “Se vale aceptar el reto que sea, dale para adelante, hazlo, pero no sé si de ese tamaño. En ese nivel de exposición, prime time, La Academia, exponerte así, creo que para mí fue algo fuerte”.

Aun así, dejó abierta la puerta a quien enfrente situaciones similares: “Si fracasas, no pasa nada, tú sigue intentando y hazlo una y otra y otra vez”.

Yahir señaló que en ese momento no se encontraba listo para un reto de esa magnitud. (IG: yahirmusic)

Semana a semana logró mejorar

El balance negativo no fue el único capítulo de esa etapa. Yahir reconoció que la experiencia también le dejó algo: “Me di cuenta que soy terco para estudiar, para aprender”.

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Semana a semana buscó orientación, habló con maestros, con conductores experimentados y con distintas personas del medio para prepararse mejor.

“Al final del programa, definitivamente no fui el mismo conductor que empezó, me sentía totalmente el conductor del programa”, afirmó.

El cantante aseguró que a pesar de las dificultades logró mejorar y sentirse cómodo. (IG: yahirmusic)

El aprendizaje llegó, aunque tarde para cambiar su percepción general de la experiencia, su veredicto fue contundente: “Hubo de todo, hubo gente a la que le gustaron algunas cosas, otras a las que no. Pero sufrí mucho más de lo que lo gocé”.

Aunque Yahir no descarta volver a conducir, sin embargo, puso una condición, no quiere hacerlo en vivo, solo volvería con un programa grabado.