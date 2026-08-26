K-Expo 2026 trae gastronomía coreana, K-Pop y K-Dramas a la CDMX

La ola coreana llega a la CDMX: la K-Expo 2026 reunirá gastronomía, K-pop, K-dramas y belleza en un evento gratuito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La K-Expo 2026 reunirá en la Ciudad de México lo más destacado de la cultura surcoreana entre el 24 y el 27 de septiembre.

El evento, de entrada libre, se realizará en el CIEC WTC y contará con la participación activa del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea junto a la Agencia de Contenidos Creativos de Corea.

El propósito de esta edición es acercar el llamado K-content al público mexicano, desde la gastronomía hasta la música, con actividades pensadas para quienes buscan conocer, disfrutar o incluso hacer negocios con el universo coreano.

Quienes deseen asistir solo deberán presentar una identificación oficial para registrarse. El acceso no tiene costo, salvo para el concierto especial de K-pop, que requerirá boleto.

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A lo largo de cuatro días, la experiencia promete sumergir a los visitantes en las tendencias, sabores y sonidos que definen la ola coreana.

CIEC WTC y Pepsi Center: sedes y fechas clave

El epicentro de la K-Expo será el CIEC WTC, donde se desplegarán zonas temáticas dedicadas al entretenimiento, la belleza y la cocina coreana.

Las actividades principales se desarrollarán desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de septiembre, mientras que el esperado concierto Korea Spotlight tendrá lugar el sábado 26 de septiembre a las 18:00 horas en el Pepsi Center.

El evento plantea una agenda dividida entre encuentros de negocios en los primeros días y actividades abiertas al público general en el fin de semana.

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El acceso gratuito a la exposición facilita que tanto aficionados como curiosos puedan explorar marcas, probar productos y sumarse a espectáculos interactivos.

Ministerio de Cultura de Corea: impulso institucional y objetivos

La organización de la expo recae en el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea junto a la Agencia de Contenidos Creativos de Corea.

Ambas instituciones han proyectado la K-Expo como un puente cultural y comercial, buscando que el público mexicano conozca de cerca el estilo de vida coreano, al tiempo que se fortalecen las oportunidades de colaboración empresarial.

Durante los días 24 y 25 de septiembre, los encuentros de negocios estarán dirigidos a emprendedores y empresas que desean establecer lazos con compañías surcoreanas.

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La misión institucional es presentar la cultura coreana no solo como una moda, sino como una propuesta de vida para el futuro.

Gastronomía coreana: cooking shows y degustaciones

Uno de los grandes atractivos de la K-Expo será la oferta gastronómica. Los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de platillos tradicionales y snacks coreanos.

Habrá demostraciones culinarias en vivo, a cargo de chefs y expertos en cocina asiática, que mostrarán técnicas y secretos de la gastronomía del país.

Quienes acudan con hambre encontrarán desde platos clásicos hasta las últimas tendencias en comida callejera coreana.

Esta experiencia culinaria permitirá a los visitantes descubrir nuevos sabores y explorar la diversidad de ingredientes que caracteriza a la cocina de Corea del Sur.

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K-Beauty y cuidado de la piel: zona de belleza y shows de maquillaje

El auge del K-beauty tendrá un espacio destacado en la expo, con una zona dedicada exclusivamente a productos para el cuidado de la piel y la belleza.

Se presentarán marcas reconocidas y habrá exhibiciones en las que especialistas demostrarán rutinas y técnicas de maquillaje inspiradas en idols coreanos.

Este segmento permitirá a los asistentes probar productos, recibir recomendaciones y conocer las últimas novedades en innovación cosmética.

Quienes busquen mejorar su rutina de skin care tendrán la oportunidad de recibir asesoría personalizada.

K-Pop y K-Dramas: entretenimiento interactivo y conciertos

La música y las series coreanas serán protagonistas indiscutibles.

El programa incluye actividades como el K-pop Random Play Dance, donde los fanáticos podrán mostrar sus pasos y compartir escenario con otros seguidores.

Además, habrá presencia de empresas que han impulsado a grupos reconocidos internacionalmente, como los creadores de TWICE y Stray Kids, así como una plataforma de streaming popular en México.

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El evento musical más esperado, el concierto Korea Spotlight, se celebrará el 26 de septiembre en el Pepsi Center.

Las entradas para este espectáculo tendrán un costo, que aún no ha sido anunciado por los organizadores.

Se recomienda estar atento al anuncio oficial sobre la venta de boletos. El resto de las actividades de la expo será de acceso gratuito.

El auge del K-beauty tendrá un espacio destacado en la expo, con una zona dedicada exclusivamente a productos para el cuidado de la piel y la belleza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Negocios y colaboración cultural: oportunidades para emprendedores

La K-Expo no solo será un escaparate recreativo, sino también un punto de encuentro para quienes desean establecer alianzas comerciales.

Las jornadas empresariales permitirán a profesionales y emprendedores explorar oportunidades de colaboración con compañías coreanas, desde el entretenimiento hasta la tecnología y los productos de consumo.

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El evento busca convertirse en una plataforma para el intercambio de ideas, proyectos y tendencias, promoviendo la integración de la cultura coreana en la vida cotidiana local y abriendo nuevas posibilidades de negocio.

Recomendaciones para los asistentes

Para disfrutar plenamente de la K-Expo, se recomienda llevar identificación oficial para el registro.

Aunque la entrada es gratuita, quienes deseen adquirir productos o snacks dentro del evento deberán considerar llevar efectivo o tarjetas, pues la variedad de artículos y comidas es amplia.

También es aconsejable consultar la programación oficial.

Experiencia inclusiva: para fans y curiosos

No es necesario ser un experto en cultura coreana para disfrutar de la K-Expo 2026.

La propuesta está diseñada para todos los públicos, desde apasionados del K-pop hasta quienes desean tener un primer acercamiento a las tendencias asiáticas.

Para quienes deseen contar con información actualizada sobre horarios, actividades o posibles cambios, es recomendable consultar las redes sociales y la página web oficial del evento.

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