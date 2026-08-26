El gusano que cruza tu ojo: qué es y cómo se mueve por el cuerpo humano

Este parásito puede alojarse en el ojo sino se detecta a tiempo. (Fundación IO)

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Los parásitos que afectan a los humanos son más comunes de lo que pensamos y aunque algunos pueden pasar desapercibidos durante años, existen otros que pueden afectar las zonas que menos imaginamos.

Tal es el caso del parásito Loa loa, conocido como gusano africano del ojo, el cual se transmite a través de la picadura de moscas en zonas boscosas de África central y occidental.

La infección provoca síntomas como inflamación, dolor y, en ocasiones, el desplazamiento visible del gusano por el globo ocular.

Aunque en México y Latinoamérica no se han detectado casos autóctonos, autoridades de salud recomiendan a quienes viajan a regiones endémicas extremar precauciones y buscar atención médica si presentan molestias tras su regreso.

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Parásito Loa loa y la mosca que causa su infección. (Wikipedia)

Qué es el parásito Loa Loa y como se contagia

El parásito Loa loa es un gusano nematodo que causa la filariasis loaiasis, una enfermedad parasitaria exclusiva de zonas tropicales de África central y occidental.

Es conocido como gusano africano del ojo porque puede migrar a través del tejido subcutáneo y, en ocasiones, atravesar la conjuntiva ocular, lo que provoca molestias y alarma en los pacientes.

El contagio ocurre cuando una persona es picada por moscas del género Chrysops, también llamadas moscas del mango o venadillo. Estas moscas adquieren las larvas microscópicas (microfilarias) al alimentarse de la sangre de personas infectadas. Posteriormente, al picar a otra persona, las transmiten al depositarlas en la piel, donde las larvas penetran y comienzan su ciclo de desarrollo en el nuevo hospedero.

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La transmisión solo ocurre en áreas donde existen estas moscas, principalmente en regiones boscosas y húmedas de países como Camerún, Gabón, Nigeria y la cuenca del Congo. No se contagia de persona a persona ni por contacto directo, únicamente por la picadura del insecto vector.

El parásito Loa loa se transmite en zonas tropicales de África únicamente por la picadura de moscas del género Chrysops, según una infografía de Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se combate el parásito Loa Loa

El combate contra el parásito Loa loa se realiza principalmente a través de tratamiento médico y medidas preventivas para evitar la picadura de las moscas transmisoras.

El tratamiento de elección es la administración de dietilcarbamazina (DEC), un medicamento antiparasitario que elimina tanto los gusanos adultos como las microfilarias presentes en la sangre.

En algunos casos, el médico puede recomendar otros fármacos como ivermectina o albendazol, dependiendo de la carga parasitaria y el estado de salud del paciente. Es fundamental que el tratamiento sea supervisado por personal especializado, ya que la muerte masiva de parásitos puede causar reacciones inflamatorias graves.

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En cuanto a la prevención, las autoridades sanitarias y organismos internacionales recomiendan usar ropa de manga larga, aplicar repelentes de insectos y evitar actividades al aire libre durante el día, que es cuando las moscas del género Chrysops están más activas. No existe una vacuna específica para la loaiasis.

En casos donde el gusano es visible en el ojo, los médicos pueden retirar el parásito de forma manual bajo anestesia local para aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. La vigilancia y el diagnóstico temprano son clave para evitar daños severos o secuelas oculares.

Cuáles son los principales parásitos que afectan al ser humano

Entre los principales parásitos que afectan al ser humano se encuentran diversos protozoarios, helmintos (gusanos) y ectoparásitos. A continuación, te menciono los más relevantes por su frecuencia, distribución y riesgo para la salud:

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1. Plasmodium Causa la malaria. Se transmite por la picadura del mosquito Anopheles. Es endémico en regiones tropicales de África, Asia y América Latina.

2. Ascaris lumbricoides Conocido como lombriz intestinal, produce ascariasis. Se contagia por consumo de alimentos o agua contaminada con huevos del parásito.

3. Giardia lamblia Protozoario responsable de la giardiasis. Se transmite por agua o alimentos contaminados y provoca diarrea, dolor abdominal y malabsorción.

4. Taenia solium y Taenia saginata Conocidas como solitaria o tenia, causan teniasis y, en el caso de T. solium, cisticercosis cuando las larvas invaden tejidos. El contagio ocurre por consumo de carne de cerdo o res cruda o mal cocida.

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5. Entamoeba histolytica Protozoario que causa amibiasis intestinal y extraintestinal. Se transmite por vía fecal-oral, principalmente en zonas con saneamiento deficiente.

6. Trichuris trichiura Produce tricocéfalosis. El contagio es similar al de Ascaris, por consumo de huevos en alimentos o agua contaminada.

7. Ancylostoma duodenale y Necator americanus Causan anquilostomiasis. Las larvas penetran la piel, especialmente al caminar descalzo en suelos contaminados.

8. Toxoplasma gondii Responsable de la toxoplasmosis, puede transmitirse por consumo de carne cruda, vegetales mal lavados o contacto con heces de gato.

9. Trypanosoma cruzi Causa la enfermedad de Chagas, transmitida por la picadura de la chinche triatomina. Es endémica en América Latina.

10. Loa loa Gusano africano del ojo, transmitido por la picadura de moscas Chrysops en África.

Una infografía de Infobae detalla los tipos de parásitos que afectan la salud humana y describe sus principales vías de transmisión mediante picaduras, agua o alimentos contaminados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de estos, existen otros parásitos como Strongyloides stercoralis, Schistosoma spp., Enterobius vermicularis (oxiuros), y ectoparásitos como piojos y ácaros causantes de sarna, que también afectan a la población humana en distintas regiones del mundo.

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