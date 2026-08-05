Expo Pan 2026: talleres, concursos e innovación en el evento de panadería que tendrá chefs de renombre mundial

La exposición espera recibir a más de 40,000 visitantes durante cuatro días, la mitad de ellos profesionales del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Expo Pan 2026 llega a la Ciudad de México del 19 al 22 de agosto con 42 años de trayectoria como el encuentro de referencia de la industria panificadora en el país. El evento ocupará dos sedes simultáneas en la colonia Nápoles: el CIEC del World Trade Center y el Pepsi Center.

La exposición espera recibir a más de 40 mil visitantes durante cuatro días, la mitad de ellos profesionales del sector. Más de 200 empresas expositoras presentarán novedades en maquinaria, ingredientes, hornos, equipamiento, tecnología, soluciones digitales y servicios para panaderías, pastelerías y negocios de repostería.

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Expo Pan trae una amplia oferta de talleres profesionales este año /Instagram

Cuatro ejes y un cartel de chefs internacionales

El programa de Expo Pan 2026 se organiza en torno a cuatro ejes: innovación, capacitación, negocios y comunidad. Cursos especializados, conferencias y demostraciones en vivo formarán parte de la agenda académica.

Entre los invitados confirmados figuran Antonio Bachour, referente de la pastelería contemporánea; Sergi Vela, maestro pastelero español; Adrián Ruiz, especialista en innovación panadera, y el chef mexicano Aquiles Chávez. También participarán profesionales vinculados con la Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona (EPGB), institución con la que el evento mantiene una colaboración de tres años.

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“Queremos acercar capacitación de clase mundial a los profesionales mexicanos para que regresen a sus negocios con herramientas que realmente generen valor”, declaró Sandra Flores Flores, directora de Patrocinios y Operaciones de Expo Pan.

Concursos que ponen a prueba el talento nacional

Una infografía presenta a los seis participantes seleccionados para el Concurso Pan de Muerto en el marco de la Expo Pan, a realizarse en el Pepsi Center, Ciudad de México, en agosto de 2026. (Expo Pan/Instagram )

El Pabellón de los Grandes Chefs reunirá demostraciones en vivo sobre panificación, chocolatería, decoración, laminados, fermentaciones y aplicaciones tecnológicas.

El calendario de competencias incluye la séptima Copa de Panadería, la quinta edición de Pastel Arte, el segundo Concurso del Mejor Pan de Muerto y, por primera vez, la Copa Arte en Galleta. Estas plataformas permiten a panaderos y pasteleros recibir retroalimentación técnica y ganar visibilidad en el sector.

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Pan francés de colores decorado con fresas frescas, una versión creativa y dulce del clásico desayuno. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instituciones que respaldan el encuentro

Estas alianzas buscan conectar a fabricantes, proveedores, chefs, restauranteros, instituciones educativas y empresarios para generar oportunidades comerciales y compartir conocimientos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición cuenta con el respaldo de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México (CANAINPPA) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

Estas alianzas buscan conectar a fabricantes, proveedores, chefs, restauranteros, instituciones educativas y empresarios para generar oportunidades comerciales y compartir conocimientos.

Los chefs que subirán al escenario

El prerregistro en línea está disponible de forma gratuita en registroexpopan.com hasta el 9 de agosto. A partir del 10 de agosto, el boleto tendrá un costo de $200 MXN por persona(Imagen Ilustrativa Infobae)

Antonio Bachour es el nombre de mayor proyección internacional del cartel. Nacido en Puerto Rico en 1975, comenzó en la panadería familiar a los 13 años y construyó su carrera en hoteles de lujo de Miami y Nueva York, entre ellos el St. Regis y el Trump SoHo. Fue elegido mejor pastelero del mundo por la Best Chefs Foundation en 2018 y 2022, y mejor pastelero de Estados Unidos por Esquire en 2019. Hoy opera cuatro establecimientos en Miami y dos en México.

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Sergi Vela representa a la escuela española de pastelería. Formado desde los 16 años en obradores de Barcelona, pasó por establecimientos como Escribà y Torreblanca, y trabajó junto al maestro Paco Torreblanca durante un año en Alicante, experiencia que marcó su visión del oficio. Ganó el título de mejor tarta de chocolate del mundo en el World Chocolate Masters de París en 2010 y actualmente combina la docencia en la Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona con giras internacionales de formación.

Adrián Ruiz es profesor de la Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona (EPGB) y una de las figuras en ascenso de la bollería creativa. Forjó su carrera en La Pastisseria de Barcelona y fue jefe de pastelería en Tickets, el restaurante de Albert Adrià, donde se especializó en masas laminadas y repostería de vanguardia.

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Aquiles Chávez es el representante de la cocina mexicana en el cartel. Originario de la Ciudad de México y criado en Tabasco, se graduó del Colegio Superior de Gastronomía en 2000 y amplió su formación en el centro de Alain Ducasse en París. Condujo los programas El toque de Aquiles, Aquilísimo y Motochefs para Fox Latinoamérica, y fue juez de Top Chef México. Es fundador de los restaurantes Ló, La Fisheria y Sotero, y autor de La cocina y las locuras de Aquiles.

Cómo registrarse y cuánto cuesta la entrada

El prerregistro en línea está disponible de forma gratuita en registroexpopan.com hasta el 9 de agosto. A partir del 10 de agosto, el boleto tendrá un costo de $200 MXN por persona, con acceso válido para los cuatro días del evento.

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Cómo llegar a las sedes

Las dos sedes de Expo Pan 2026 —el CIEC del World Trade Center y el Pepsi Center— forman parte del mismo complejo ubicado en la calle Filadelfia, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

La opción más directa en transporte público es el Metrobús, línea 1 (rojo): la estación Poliforum queda a media cuadra del CIEC sobre la calle Filadelfia.

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En Metro, las estaciones más cercanas son San Pedro de los Pinos (línea 7, naranja), a 1.3 kilómetros del Pepsi Center, y Chilpancingo (línea 9, café), a 1.5 kilómetros. Desde ambas, la caminata sobre Insurgentes hacia el complejo WTC toma alrededor de 15 minutos.

En automóvil, el acceso principal es por Avenida Insurgentes. El complejo cuenta con estacionamiento propio con capacidad para más de 3 mil vehículos, con entradas por las calles Dakota, Montecito y Filadelfia. La tarifa es de $35 MXN por hora.

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