TXT regresa a México con su gira Steal the Wind: esta es la fecha del concierto de K-pop

TXT regresa a México con su gira mundial (Foto: Cortesía - BIGHIT MUSIC)

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TXT, uno de los grupos más populares de Corea del Sur anunció su regreso al país con su tour mundial “Steal the Wind”, generando una gran emoción entre sus fanáticas.

Este anuncio marca la primera vez en que la agrupación de K-pop incluirá a México en una de sus giras, después de su participación en un festival de música celebrado durante 2025 en la Ciudad de México.

Fecha del concierto de TXT en México

De acuerdo con la información brindada por las cuentas oficiales, la banda llegará a la capital del país el 12 de mayo de 2027, con un concierto que promete ser inolvidable y lleno de energía para todas las MOAs mexicanas.

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Lugares que visitará el grupo de K-pop durante su gira

Corea del Sur

Seoul: 2026.11.13-11.15

Asia

Macau: 2026.11.21-11.22

Kaohsiung: 2027.03.06-03.07

Kuala Lumpur: 2027.03.13

Yakarta: 2027.03.20

Hong Kong: 2027.06.19-06.20

Japón

Fukuoka: 2026.12.19-12.20

Tokyo: 2027.01.07-01.08

Osaka: 2027.01.30-01.31

Aichi: 2027.02.20-02.21

América del Norte

Tacoma: 2027.05.04

Inglewood: 2027.05.07

Ciudad de México: 2027.05.12

Fort Worth: 2027.05.15

Atlanta: 2027.05.18

Belmont Park: 2027.05.22

Chicago: 2027.05.25

Europa

Manchester: 2027.06.02

Milán: 2027.06.05

París: 2027.06.07

Ámsterdam: 2027.06.10

Amberes: 2027.06.12

Colonia: 2027.06.14

Se espera que próximamente se anuncien más fechas para esta gira que incluirá por primera vez a diversos países de Asia, Europa y EEUU.