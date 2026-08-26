México

Disney en Concierto en el Auditorio Nacional: fecha, horarios y precios de los boletos

Melodías de La Sirenita a Frozen cobrarán vida en el Auditorio Nacional

Un auditorio con espectadores usando vinchas de luz, una orquesta sinfónica en el escenario y una pantalla publicitaria de Disney.
Vive una noche mágica con Disney En Concierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La música de Disney vuelve a cobrar vida en el Auditorio Nacional con un espectáculo pensado para todos: Disney En Concierto: Un Recorrido Musical.

El próximo 27 de septiembre de 2026, familias, parejas y grupos de amigos podrán disfrutar de una función única donde los temas más emblemáticos de la marca serán interpretados en vivo por la Orquesta Sincrophonia y un elenco de voces reconocidas.

El evento busca reunir a distintas generaciones en torno a las canciones que han marcado infancias y que hoy siguen presentes en la memoria colectiva.

Además, el espectáculo destaca por su propuesta accesible e inclusiva, integrando kits sensoriales para personas con hipersensibilidad, como parte del compromiso de la productora por crear espacios abiertos a todos los públicos.

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Una experiencia musical para todas las edades

Disney En Concierto: Un Recorrido Musical está diseñado para algo más que la nostalgia.

La propuesta invita a redescubrir los clásicos de siempre y a conectar a públicos de todas las edades en un mismo escenario, gracias a la combinación de música sinfónica y las voces de Carmen Sarahí, Romina Marroquín, Irma Flores, Luigi Vidal y Jair Campos.

La dirección artística está a cargo de Rodrigo Cadet, quien coordina todos los detalles musicales y escénicos para asegurar que cada interpretación mantenga la calidad y la esencia de las canciones originales.

La selección de temas incluye piezas de películas como La Sirenita, El Rey León, Aladdín, Hércules, Frozen: Una aventura congelada, La Bella y la Bestia y Enredados, entre otras.

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Así, cada asistente podrá revivir melodías que han trascendido generaciones y compartirlas en un ambiente festivo y familiar.

Fecha, horario y detalles logísticos del concierto

La función está programada para el 27 de septiembre de 2026, iniciando a las 19:00 horas en el Auditorio Nacional.

Este espacio icónico en la Ciudad de México será el escenario para que la Orquesta Sincrophonia y los solistas interpreten arreglos sinfónicos de los temas más representativos del universo Disney.

Esta será una oportunidad para disfrutar de la música en vivo y de una producción diseñada específicamente para el recinto, reconocida por su acústica y capacidad para grandes eventos.

Cartel promocional con silueta de Mickey Mouse y personajes de Disney como Ariel, Simba, Hércules, Aladdín, Elsa y Rapunzel
La función está programada para el 27 de septiembre de 2026, iniciando a las 19:00 horas en el Auditorio Nacional. (Anime Music Lab)

Precios de boletos y dónde adquirirlos

Las entradas para Disney En Concierto: Un Recorrido Musical están disponibles en Ticketmaster México.

Los boletos están disponibles desde 558 pesos mexicanos con cargos incluidos, lo que permite a diferentes públicos disfrutar de este espectáculo sinfónico.

El sistema de venta en línea facilita la compra anticipada y garantiza la seguridad en la adquisición de boletos.

La invitación está abierta a quienes buscan una noche diferente, donde la música y la emoción se mezclan en un entorno pensado para grandes y chicos.

Los organizadores aconsejan adquirir los boletos con antelación, dadas las expectativas generadas alrededor del evento.

Inclusión y accesibilidad en el espectáculo

El compromiso de Disney con la inclusión se refleja en la entrega de kits sensoriales para personas con hipersensibilidad.

Estos kits incluyen audífonos reductores de sonido, lentes con filtro verde UVI, juguetes sensoriales y tarjetas de emociones con pictogramas, asegurando que todos los asistentes tengan la oportunidad de disfrutar plenamente del concierto.

La medida responde a la intención de hacer de este espectáculo un espacio verdaderamente abierto, donde cada persona pueda vivir la experiencia a su manera y sin barreras.

Una invitación para toda la familia

Con la fecha cada vez más cerca, la emoción crece entre quienes desean reencontrarse con las melodías que han acompañado a millones.

El acceso a los boletos permanece disponible y la invitación sigue abierta a quienes quieran sumarse a esta celebración musical, donde el talento, la diversidad y la magia de la música de Disney serán los protagonistas de una noche inolvidable.

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