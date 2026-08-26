“Atropello jurídico”, acusa Somos México tras fallo del tribunal para cambiar su identidad

Somos México informó que acatará la resolución bajo protesta para no poner en riesgo su registro como partido político nacional. Crédito: X/ @SomosMxMexico

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que Somos México debe cambiar su nombre, emblema y colores antes del 31 de agosto, una decisión que el partido considera un agravio porque obtuvo su registro con esa identidad y ahora tendrá que modificarla en la antesala del proceso electoral.

El partido consideró la resolución como un “atropello jurídico” pero adelantó que acatará la resolución bajo protesta para no poner en riesgo su registro. Este jueves 27 de agosto a las 10:00 horas presentará ante el INE una nueva propuesta de identidad y fijará postura.

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En su comunicado de este 26 de agosto, Somos México sostuvo que la mayoría del TEPJF mantuvo la prohibición con argumentos distintos a los que había usado originalmente la autoridad electoral. Según el texto, el propio proyecto reconoció que el INE no justificó de manera suficiente su decisión y que hizo un análisis incompleto del emblema.

Aun así, la resolución confirmó que la fuerza política deberá modificar su denominación y sus elementos visuales. La queja central del partido es que, en vez de corregir las deficiencias del análisis inicial, la sentencia construyó nuevas razones interpretativas para conservar la restricción.

Tribunal mantuvo la prohibición con una interpretación distinta a la del INE

Somos México sostuvo que el TEPJF mantuvo la prohibición con argumentos distintos a los usados originalmente por el INE. (Crédito: X/@TEPJ_informa)

El partido afirmó que el tribunal adoptó una lectura que calificó de paternalista. De acuerdo con el comunicado, la mayoría sostuvo que el nombre “Somos México” no caracteriza lo suficiente al partido porque se apropia de la totalidad semántica del país y porque expresiones de uso cotidiano como “todos somos México” podrían generar reconocimiento o asociación con esa organización.

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Para el partido, sustituir una justificación insuficiente por otra interpretación discutible no da certeza jurídica. Su postura es que cambian los argumentos, pero se mantiene el castigo.

Somos México también enmarcó la decisión como un problema político y democrático, no solo jurídico. Sostuvo que la exigencia de modificar su identidad ocurre prácticamente en vísperas del arranque del proceso electoral y abona a la inequidad.

El partido vincula su identidad con 205 asambleas y 294 mil 141 afiliaciones

Somos México vinculó su identidad con asambleas distritales y afiliaciones reconocidas por el propio INE. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

Somos México recordó que durante dos años construyó su presencia pública con ese nombre, esas siglas y esa identidad. Según el partido, esa imagen se usó de manera legítima para organizar ciudadanía, realizar asambleas, conseguir afiliaciones y formar estructuras territoriales.

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El comunicado agregó que ese trabajo derivó en el registro como partido político nacional. Para sostener ese argumento, la organización mencionó 205 asambleas distritales válidas y 294 mil 141 afiliaciones reconocidas por el propio INE.

Con base en esos datos, el partido consideró inadmisible que una autoridad electoral determine qué palabras lo caracterizan de forma suficiente o qué significado debe atribuir la ciudadanía a su nombre. La organización insistió en que el cambio le fue impuesto después de haber cumplido con los requisitos legales bajo la identidad ahora objetada.

TEPJF ordena que Somos México cambie su nombre, emblema y colores

El Tribunal Electoral concluyó que la identidad actual de la organización puede inducir a confusión en campañas. Crédito: X/ @SomosMxMexico

La Sala Superior del TEPJF ordenó que Somos México cambie su nombre, emblema y colores antes del 31 de agosto, al concluir que su identidad actual puede confundir al electorado y dificultar que la ciudadanía lo identifique como una opción política específica dentro del sistema de partidos.

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El punto central del fallo está en el artículo 39 de la Ley General de Partidos Políticos, que exige que las denominaciones permitan identificar con claridad a cada organización en un sistema democrático plural. Para la Sala Superior, el problema no es el uso aislado de la palabra “México”.

Precisó el TEPJF que tampoco existe una prohibición general para usar ese término ni una obligación de “neutralidad semántica”. Lo que consideró problemático es la expresión completa “Somos México”, porque puede proyectar una identificación entre el partido y la comunidad nacional en su conjunto.