Gobierno de México inaugura la Utopía México-Tenochtitlan que ofrecerá gratis servicios de salud mental, laboratorio y spa

Cuenta con casi 4 mil metros cuadrados construidos para la cultura, para el bienestar, para los cuidados y para la creatividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este martes 25 de agosto, el Gobierno de la Ciudad de México inauguró la Utopía México-Tenochtitlan, espacio de acceso gratuito enfocado en servicios para jóvenes y, además, ofrecerá atención médica a mujeres y adultos mayores en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Con una inversión récord de de 52 millones de pesos, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, encabezó la apertura de este espacio situado en la Calzada México-Tacuba 235, en la colonia Un Hogar para Nosotros, justo en la salida de la estación Colegio Militar, de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

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Servicios y actividades gratuitas

La Utopía México-Tenochtitlán cuenta con casi 4 mil metros cuadrados y fue construido para la cultura, el bienestar, los cuidados y la creatividad de los mexicanos. El inmueble cuenta con seis niveles y cada uno estará dedicado a diferentes actividades y servicios para la comunidad, entre las que destacan:

Consultorios médicos y de salud mental

Laboratorio clínico

Odontología

Terapia física y rehabilitación

Spa , salón de belleza y área de cuidado personal

Lavandería y comedor comunitario

Espacios para actividades culturales , tecnológicas y deportivas

Sala inmersiva , simuladores deportivos y Robotopía

Casa de Día para adultos mayores y atención jurídica y psicológica para mujeres

¿Habrá un costo para cada servicio?

La Jefa de Gobierno estuvo presente en el edificio de la alcaldía Miguel Hidalgo (X / Clara Brugada )

Todo lo que se ofrece en la Utopía México-Tenochtitlán es gratuito, incluyendo consultas médicas generales, atención psicológica, análisis clínicos, spa y orientación legal.

En el área de salud mental, llamada “Vida Plena, Corazón Contento”, se atienden casos de estrés, depresión y adicciones.

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Inversión y objetivo

La construcción, transformación y rehabilitación del espacio localizado en la alcaldía Miguel Hidalgo, requirió una inversión de 52 millones de pesos con el propósito de acercar servicios de salud, cultura y tecnología a la comunidad, facilitando opciones recreativas, educativas y de bienestar a menos de 15 minutos de sus casas.

.“Esta nueva utopía cuenta con casi 4 mil metros cuadrados construidos para la cultura, para el bienestar, para los cuidados y para la creatividad. Aquí hicimos una inversión de 52 millones de pesos para construir, transformar, rehabilitar por completo este espacio”, declaró Clara Brugada Molina.

“Estamos de celebración el día de hoy en la Ciudad de México, porque inauguramos, como bien se dijo aquí, la octava utopía. Ya son 315 mil metros cuadrados de espacio público utópico, de servicios, de actividades gratuitas a lo largo y ancho de la ciudad”, agregó la jefa de Gobierno.

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Lugar de aprendizaje y conocimiento

Espacio público para fortalecer a la comunidad con áreas deportivas, recreativas y culturales. (X / SERVIMET)

Durante la inauguración de la Utopía México-Tenochtitlan, el secretario, Pedro Moctezuma, y su equipo presentaron a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, los espacios que están orientados a dar acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación al pueblo de México.

El recorrido incluyó la Sala de Realidad Virtual, donde las y los visitantes pueden vivir experiencias inmersivas y explorar diferentes entornos mediante tecnologías digitales; entre ellos el Laboratorio de Robótica y el espacio de Impresión a 3D.

De acuerdo a la información difundida por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI CDMX), el Laboratorio de Robótica está destinado al desarrollo de habilidades de programación, electrónica, automatización y pensamiento lógico.

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“Por otro lado, la dependencia gubernamental menciona que el espacio de Impresión 3D se habilitó para promover el diseño, la fabricación digital y la creación de prototipos.

“Con estos espacios, contribuimos a que las Utopías sean lugares de aprendizaje, experimentación y creación, acercando herramientas tecnológicas a niñas, niños, jóvenes y personas de todas las edades”, explicó la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI CDMX).

De igual manera, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México destacó que este “espacio está pensado como un punto de encuentro para las juventudes y familias”, ya que en los 4 mil metros cuadrados encontrarán actividades “destinados a la cultura, la tecnología, la salud, los cuidados y la convivencia”.

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La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, estuvo acompañada del secretario de Gobierno, César Cravioto, para la inauguración de la Utopía México-Tenochtitlán , la octava en la Ciudad de México que “impulsa el bienestar, la convivencia y el acceso a actividades culturales, tecnológicas y artísticas”.

¿Qué es la Utopía México-Tenochtitlan?

El edificio contará con seis plantas y cada uno estará dedicado a actividades y servicios para la comunidad. (X / Clara Brugada )

La Utopía México-Tenochtitlan es el nuevo centro comunitario que se acaba de inaugurar este martes 25 de agosto por el Gobierno de la Ciudad de México. Resalta por ser la octava Utopía en la capital mexicana y estará ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, sobre la estación Colegio Militar de la Línea 2 del Metro, exactamente en Calzada México-Tacuba 235.

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