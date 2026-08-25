Chivas y América anuncian Clásico Nacional: fecha, sede y todos los detalles

Se jugará una nueva edición del Clásico Nacional en Estados Unidos. (Ilustración: Jesús Aviles)

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El próximo 4 de octubre, el estadio Coliseo de Oakland recibirá a los equipos mexicanos Chivas y América para disputar una nueva edición del Clásico Nacional. Ambos clubes hicieron oficial el partido, que se realizará como parte de un encuentro amistoso dirigido a la afición mexicana que reside en Estados Unidos.

Es la primera vez en casi 29 años que Guadalajara vuelve a jugar en esta ciudad californiana, lo que marca un regreso esperado por la comunidad mexicana en la región.

Boletos y detalles logísticos para el Clásico Nacional en Oakland

La venta general comenzará el 28 de agosto a las 10:00, tanto en Ticketmaster como en Ticketón. Para acceder a la preventa especial que tendrá lugar este jueves 27 de agosto desde las 10:00, la página oficial de Chivas exige a los interesados registrarse previamente en el portal del Clásico de México.

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La expectativa es que la demanda de entradas sea alta, considerando el historial de llenos en este tipo de encuentros en Estados Unidos. Los organizadores recomiendan a los aficionados mantenerse atentos a los canales oficiales para adquirir boletos y conocer la información sobre las actividades previas.

El evento está dirigido principalmente a la comunidad mexicana en California y estados cercanos, aunque también se espera la presencia de seguidores que viajen desde otras regiones del país.

El partido entre Chivas y América en Oakland forma parte de la estrategia de ambos clubes para expandir su presencia internacional y consolidar su afición fuera de México.

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Así lo anunció el Club América. (redes sociales)

Chivas regresa a Oakland casi tres décadas después para enfrentar a América

Después de una ausencia de casi 29 años, el Guadalajara confirma su regreso a Oakland para medirse nuevamente con su acérrimo rival.

Las Chivas regresarán a esta ciudad al norte de California para la revancha del partido que disputaron en ese mismo escenario en 1997, que concluyó con triunfo por 3-2 para el equipo de Guadalajara.

La presencia de ambos equipos en Oakland responde también a la demanda de partidos de alto perfil entre los clubes mexicanos con más aficionados en territorio estadounidense.

El Clásico Nacional genera interés especial entre la comunidad mexicana, que suele agotar localidades en las ciudades donde se presenta este tipo de evento. Tanto América como Chivas buscarán aprovechar la ocasión para fortalecer su vínculo con la afición en el extranjero.

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Actividades previas y experiencia para la afición en Oakland

Antes del partido, la organización prepara una serie de actividades para el público. Los reportes detallan que los asistentes podrám participar en una auténtica fiesta futbolera que incluirá música en vivo, comida, exhibición de algunos de los trofeos conquistados por el club y la presencia de leyendas de ambos equipos.

Estas dinámicas, replicadas en otras ciudades de Estados Unidos, han demostrado atraer familias y seguidores de distintas generaciones. La presencia de exjugadores y la muestra de trofeos apuntan a fortalecer el sentido de pertenencia de los asistentes.

El antecedente más reciente entre Chivas y América en Estados Unidos

El enfrentamiento más reciente entre Chivas y América en territorio estadounidense se realizó en octubre de 2025. Ese partido, también de carácter amistoso, terminó con empate a un gol.

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Javier Hernández fue el encargado de abrir el marcador con un gol al minuto 3, logrando anotar por primera vez ante América en este tipo de encuentros.

Más adelante, Víctor Dávila empató para América con un disparo desde fuera del área, rompiendo una racha negativa personal.

En el último clásico, Chicharito metió gol. REUTERS/Henry Romero

Aunque se trató de un amistoso, ambos equipos ofrecieron un espectáculo que mantuvo la expectativa alta entre los asistentes. Las jugadas de peligro y la intensidad en el terreno de juego reflejaron la rivalidad histórica entre las dos instituciones.

El próximo enfrentamiento en Oakland representa una oportunidad para que la afición mexicana en Estados Unidos viva elClásico Nacionalde manera directa, con actividades especiales y la promesa de un partido que mantiene vigente la rivalidad entreChivasyAmérica.

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