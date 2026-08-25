EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 25 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua mantiene este martes 25 de agosto monitoreo en tiempo real de las condiciones meteorológicas en la Ciudad de México y el resto del país.

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