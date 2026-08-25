EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 25 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua mantiene este martes 25 de agosto monitoreo en tiempo real de las condiciones meteorológicas en la Ciudad de México y el resto del país.
Sigue las alertas, los pronósticos y cualquier fenómeno que pueda afectar tu día en vivo en Infobae. A continuación encontrarás las últimas actualizaciones:
Lluvias y calor extremo marcarán el clima en gran parte del país
Para este martes, se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, principalmente en sus regiones norte, centro y este, mientras que en entidades como Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Yucatán, se pronostican precipitaciones fuertes. En tanto, la Ciudad de México, Baja California, Sonora y otras entidades, experimentarán intervalos de chubascos.
Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, vientos fuertes y posible caída de granizo. Las autoridades alertan sobre el riesgo de deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas, especialmente en los estados señalados.
Oleaje elevado y vientos intensos
El oleaje alcanzará entre 1.5 y 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec, y de 1 a 2 metros en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
Se prevén rachas de viento de hasta 70 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el Istmo de Tehuantepec, además de vientos fuertes en el norte, noreste y sureste del país.
Altas temperaturas: continúan el calor y la onda cálida
El ambiente se mantendrá extremadamente caluroso en Baja California y Sonora, donde se esperan temperaturas máximas superiores a los 45 grados Celsius. También se prevén temperaturas de 40 a 45 grados en regiones de Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
En estados como Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las máximas oscilarán entre 35 y 40 grados. La recomendación para la población es hidratarse, usar ropa clara y evitar exposición prolongada al sol, especialmente grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Fenómenos en el Pacífico y vigilancia ciclónica
Continúan bajo monitoreo la tormenta tropical Iselle y la depresión tropical Diez-E en el Pacífico, así como varias zonas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico frente a las costas del sur y suroeste del país. Aunque por ahora no representan riesgo directo, se recomienda estar alerta ante cambios en su trayectoria o intensidad.