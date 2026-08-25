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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 25 de agosto

Consulta en tiempo real las últimas noticias y actualizaciones del clima: pronóstico, alertas y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua mantiene este martes 25 de agosto monitoreo en tiempo real de las condiciones meteorológicas en la Ciudad de México y el resto del país.

Sigue las alertas, los pronósticos y cualquier fenómeno que pueda afectar tu día en vivo en Infobae. A continuación encontrarás las últimas actualizaciones:

06:09 hsHoy

Lluvias y calor extremo marcarán el clima en gran parte del país

Mapa vectorial de México rodeado por corrientes de aire azul, nubes grises y gotas de lluvia.
Una representación gráfica detalla el impacto de las ondas tropicales 30 y 31 sobre el territorio de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para este martes, se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, principalmente en sus regiones norte, centro y este, mientras que en entidades como Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Yucatán, se pronostican precipitaciones fuertes. En tanto, la Ciudad de México, Baja California, Sonora y otras entidades, experimentarán intervalos de chubascos.

Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, vientos fuertes y posible caída de granizo. Las autoridades alertan sobre el riesgo de deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas, especialmente en los estados señalados.

Oleaje elevado y vientos intensos

El oleaje alcanzará entre 1.5 y 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec, y de 1 a 2 metros en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Se prevén rachas de viento de hasta 70 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el Istmo de Tehuantepec, además de vientos fuertes en el norte, noreste y sureste del país.

Altas temperaturas: continúan el calor y la onda cálida

El ambiente se mantendrá extremadamente caluroso en Baja California y Sonora, donde se esperan temperaturas máximas superiores a los 45 grados Celsius. También se prevén temperaturas de 40 a 45 grados en regiones de Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En estados como Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las máximas oscilarán entre 35 y 40 grados. La recomendación para la población es hidratarse, usar ropa clara y evitar exposición prolongada al sol, especialmente grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Fenómenos en el Pacífico y vigilancia ciclónica

Continúan bajo monitoreo la tormenta tropical Iselle y la depresión tropical Diez-E en el Pacífico, así como varias zonas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico frente a las costas del sur y suroeste del país. Aunque por ahora no representan riesgo directo, se recomienda estar alerta ante cambios en su trayectoria o intensidad.

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