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Diana Golden recuerda con tristeza cómo se enteró de la muerte de Mariana Levy, protagonista de La Pícara Soñadora

La actriz recordó a Mariana Levy y Eduardo Palomo en el estreno de la readaptación de La Pícara Soñadora de Televisa

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Diana Golden recuerda con tristeza cómo se enteró de la muerte de Mariana Levy, protagonista de La Pícara Soñadora
Diana Golden recuerda con tristeza cómo se enteró de la muerte de Mariana Levy, protagonista de La Pícara Soñadora

Más de tres décadas después de su estreno, La Pícara Soñadora tuvo luz verde para una nueva versión en formato serie. En esa actualización, Diana Golden regresó al proyecto con otro personaje y habló de cómo recordó a Mariana Levy, protagonista del melodrama original.

El antecedente que marcó esta producción se ubica en 1991, año en que salió La pícara soñadora con Mariana Levy y Eduardo Palomo al frente del elenco. Golden también formó parte de esa primera etapa y ahora retomó el título desde una lectura distinta.

Golden dijo que la memoria de Levy se le mantuvo presente por la cercanía personal que tuvieron en el set y por el contexto de su muerte. “Con mucho amor. Teníamos exactamente la misma edad, entonces, a los 39 años es demasiado pronto para irse y en esas circunstancias”, dijo Diana Golden para Imagen Televisión.

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Diana Golden recuerda cómo se enteró de la muerte de Mariana Levy

Mariana Levy La Pícara Soñadora
Mariana Levy falleció el 29 de abril de 2005. Tenía 39 años

Al volver al mismo universo, Diana Golden explicó que el rodaje de esta versión le activó comparaciones inevitables con lo que vivieron en 1991. “Claro, claro. Además, dices: ‘No, ella no era así, eras así’. Pero bueno, es otra versión”, señaló Diana Golden sobre la nueva versión de la protagonista ahora interpretada por la actriz Abril Di Yorio.

La actriz también contó una escena puntual de su vida fuera de cámaras que asoció con Levy: el día que se enteró de su muerte mientras estaba en el teatro. “Me acuerdo que estaba con Maribel Fernández, con la Pelangochita. Estábamos a punto de entrar a escena y no podíamos entrar a escena por estar llorando”, dijo Golden.

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En ese mismo recuerdo, Golden ubicó a Levy en una etapa personal específica y mencionó a su familia inmediata, recordando que estaba recién casada con José María Fernández “El Pirru” y con su hijo José Emilio Fernández Levy, que en ese momento tenía sólo 8 meses. “Estaba recién casada con este señor, con el Pirru, y tenía su bebé de ocho meses en los brazos. Entonces, yo me enteré en el teatro”, recordó con nostalgia Diana Golden.

El legado y muerte de Mariana Levy

Mariana Levy se hizo famosa como actriz de Televisa
Mariana Levy se hizo famosa como actriz de Televisa

Hija de la conductora Talina Fernández, Mariana Levy nació el 22 de abril de 1966 en Ciudad de México y construyó su carrera dentro de Televisa, donde alternó la actuación con la música.

Participó en telenovelas como Rosa salvaje y Yo compro esa mujer. Su papel más recordado fue el de Lupita López en La Pícara Soñadora (1991), producción para la que también interpretó el tema musical.

La actriz y cantante murió el 29 de abril de 2005 a los 39 años, una semana exacta después de su cumpleaños, mientras trasladaba a sus hijos a una feria por el Día del Niño. Un hombre armado se aproximó al vehículo familiar en lo que pareció un intento de asalto. El susto le desencadenó un infarto fulminante y falleció en el consultorio de un médico cercano al lugar de los hechos.

La historia de La Pícara Soñadora de 1991

(Redes Sociales)
(Redes Sociales)

La Pícara Soñadora fue una telenovela producida por Valentín Pimstein para Televisa, basada en una historia original del escritor argentino Abel Santa Cruz. Se emitió del 2 de septiembre al 20 de diciembre de 1991 en 80 episodios.

Lupita López (interpretada por Mariana Levy) es una joven estudiante de derecho sin recursos que vive a escondidas dentro de los almacenes Sares Rochild —una parodia de Sears—, donde trabaja de día en el departamento de juguetería. Su padrino hace guardia nocturna en el mismo lugar.

Todo lo que “toma prestado” del almacén para subsistir lo anota en una libreta, con la intención de pagarlo al terminar sus estudios.

Su vida cambia cuando conoce a Alfredo Rochild (Eduardo Palomo), el heredero de los almacenes. Para acercarse a ella, Alfredo finge ser pobre, usa el nombre de su mejor amigo Carlos y consigue empleo en el lugar. Lo que empieza como un juego para él se convierte en amor genuino, mientras los secretos de ambos complican la relación.

La versión de 2026 conserva la esencia de la original

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La nueva adaptación estrenó el 24 de agosto de 2026 en Canal 5. La producen los hermanos Carlos y Eduardo Murguía para TelevisaUnivision, con guion de Erika Morales. Los protagonistas son la actriz argentina Abril Di Yorio como Lupita y el cubano Darío Duque como Carlos/Alfredo.

La esencia argumental se conserva: Lupita vive en secreto en los almacenes y se enamora del heredero que se infiltra como empleado bajo el nombre de Carlos Pérez, cuando en realidad es Alfredo Rochild. Los secretos de ambos complican la relación hasta que todo sale a la luz.

Hay cambios de fondo, sin embargo. La tienda ficticia Sares Rochild fue reemplazada por una referencia a Almacenes Coppel-Rochild, con locaciones en una tienda real identificable por su uniforme azul y amarillo. La Lupita de 2026 ya no estudia derecho: su ambición es convertirse en gerente del almacén.

El título La Pícara Soñadora escrito con letras brillantes en tono rosa y blanco sobre un fondo oscuro con nubes rosadas y estrellas
Un diseño gráfico del título de la producción televisiva La Pícara Soñadora presenta letras en tonos rosa sobre un fondo nocturno con estrellas y nubes. (Captura de pantalla/TelevisaUnivisión/ViX)

La producción adoptó el formato M-Drama, una propuesta de TelevisaUnivision que fusiona el melodrama mexicano con la estética de los K-dramas coreanos: cámaras lentas, efectos de sonido, animación mezclada con acción real y un ritmo narrativo acelerado.

El recorte más drástico es estructural: de 80 episodios, la nueva versión pasó a solo 21, lo que, según sus protagonistas, intensifica el desarrollo de la trama. Se incorporó además un personaje sin equivalente en el original: “Juan chismes”, un bloguero que comenta la vida de los famosos, un guiño a la cultura de las redes sociales.

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