Belinda revela todo lo que está haciendo para transformarse en Florence Cassez

La artista Belinda se prepara para otro proyecto actoral que dará de qué hablar (Instagram: @belindapop)

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Belinda toma clases de francés todos los días, analiza entrevistas de Florence Cassez en sus caminatas y prepara una transformación física para parecerse a ella. La actriz y cantante asumirá el papel de la ciudadana francesa acusada de secuestro en México en 2005 en una nueva serie de Prime Video con estreno previsto para 2027, proyecto en el que también participa como productora asociada.

La preparación arrancó meses antes del inicio del rodaje. Entre el 40 y el 50 por ciento del diálogo de la serie estará en francés, lo que convirtió el idioma en el primer frente de trabajo. La actriz reveló todo su proceso en entrevista con The Hollywood Reporter.

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La mamá de Belinda, su maestra de francés en casa

La mamá de Belinda es clave para su preparación. FOTO:Instagram/@Schull.belinda

Para el acento, Belinda tiene un recurso que pocas actrices tendrían: su mamá es francesa y habla el idioma con fluidez. “Lo bueno es que mi mamá también lo es y me ayuda mucho con el acento, lo habla a la perfección. Siempre me dice: ‘No, dilo así’. Eso me encanta porque, de alguna manera, convivo con ella en la casa y me corrige mucho”, contó a The Hollywood Reporter. .

El trabajo con el idioma va más allá de la gramática. Belinda escucha grabaciones de Cassez mientras camina para captar los patrones de su voz. A la cantante le gusta salir a caminar y escuchar audios de entrevistas de la francesa, con el objetivo de identificar su tono de voz y las pausas que hace.

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Transformación física incluida para parecerse a Cassez

Se confirmó la actuación de Belinda en la nueva serie de Prime basada en el caso Cassez-Vallarta, uno de los mayores escándalos judiciales y mediáticos en México

La caracterización también implicará cambios en su apariencia, una transformación física.

No es la primera vez que Belinda modifica su imagen para un personaje: en ¿Quién lo mató? usó peluca, brackets y cambió la voz; en Carlota y en Mentiras también recurrió a transformaciones similares.

Florence Cassez fue detenida en 2005 junto a su entonces pareja Israel Vallarta, señalados como integrantes de la banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco. Un día después de la detención, cámaras de televisión transmitieron un supuesto operativo en vivo de la Agencia Federal de Investigación. Investigaciones posteriores determinaron que la detención había ocurrido un día antes y que las autoridades recrearon la escena para las cámaras.

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Cassez fue condenada a 60 años de prisión. El caso tensó la relación entre México y Francia, con presión pública del entonces presidente francés Nicolas Sarkozy para su liberación. En enero de 2013, la Primera Sala de la SCJN ordenó su liberación al considerar que las violaciones al debido proceso impidieron mantener la condena. Estuvo presa siete años.

La Corte no determinó su inocencia o culpabilidad material. Vallarta, por su parte, permaneció en prisión casi dos décadas sin sentencia condenatoria definitiva; en junio de 2026 un tribunal confirmó su absolución de todos los cargos.

Belinda llega al proyecto en su mejor momento como actriz

Belinda suma un nuevo proyecto en su carrera. Crédito: Instagram/ @visit_puebla

La actriz describió su interés en el caso como algo que viene de años atrás. “Desde que lo vi en las noticias, me impactó. Por alguna razón, es una historia que siempre me mantuvo curiosa y, años después, quise investigar mucho más”, dijo. “Realmente sí creo que es uno de los papeles más importantes de mi carrera y la historia es espectacular”.

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El equipo de producción realizó una investigación extensa para el proyecto. “Estamos completamente informados y tenemos acceso a prácticamente todos los datos disponibles”, adelantó Belinda, quien también regresa al teatro el 12 de septiembre con Mentiras All Stars, donde vuelve a interpretar a Daniela.