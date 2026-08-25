México

Belinda revela todo lo que está haciendo para transformarse en Florence Cassez

La actriz sorprendió con el proceso que la llevará a encarnar a la francesa

Primer plano de Belinda con cabello castaño ondulado y raya al medio, ojos verdes, labios con brillo rosa y realizando un signo de paz con la mano derecha
La artista Belinda se prepara para otro proyecto actoral que dará de qué hablar (Instagram: @belindapop)
Guardar

Belinda toma clases de francés todos los días, analiza entrevistas de Florence Cassez en sus caminatas y prepara una transformación física para parecerse a ella. La actriz y cantante asumirá el papel de la ciudadana francesa acusada de secuestro en México en 2005 en una nueva serie de Prime Video con estreno previsto para 2027, proyecto en el que también participa como productora asociada.

La preparación arrancó meses antes del inicio del rodaje. Entre el 40 y el 50 por ciento del diálogo de la serie estará en francés, lo que convirtió el idioma en el primer frente de trabajo. La actriz reveló todo su proceso en entrevista con The Hollywood Reporter.

PUBLICIDAD

La mamá de Belinda, su maestra de francés en casa

Belinda
La mamá de Belinda es clave para su preparación. FOTO:Instagram/@Schull.belinda

Para el acento, Belinda tiene un recurso que pocas actrices tendrían: su mamá es francesa y habla el idioma con fluidez. “Lo bueno es que mi mamá también lo es y me ayuda mucho con el acento, lo habla a la perfección. Siempre me dice: ‘No, dilo así’. Eso me encanta porque, de alguna manera, convivo con ella en la casa y me corrige mucho”, contó a The Hollywood Reporter. .

El trabajo con el idioma va más allá de la gramática. Belinda escucha grabaciones de Cassez mientras camina para captar los patrones de su voz. A la cantante le gusta salir a caminar y escuchar audios de entrevistas de la francesa, con el objetivo de identificar su tono de voz y las pausas que hace.

PUBLICIDAD

Transformación física incluida para parecerse a Cassez

Se confirmó la actuación de Belinda en la nueva serie de Prime basada en el caso Cassez-Vallarta, uno de los mayores escándalos judiciales y mediáticos en México
Se confirmó la actuación de Belinda en la nueva serie de Prime basada en el caso Cassez-Vallarta, uno de los mayores escándalos judiciales y mediáticos en México

La caracterización también implicará cambios en su apariencia, una transformación física.

No es la primera vez que Belinda modifica su imagen para un personaje: en ¿Quién lo mató? usó peluca, brackets y cambió la voz; en Carlota y en Mentiras también recurrió a transformaciones similares.

Florence Cassez fue detenida en 2005 junto a su entonces pareja Israel Vallarta, señalados como integrantes de la banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco. Un día después de la detención, cámaras de televisión transmitieron un supuesto operativo en vivo de la Agencia Federal de Investigación. Investigaciones posteriores determinaron que la detención había ocurrido un día antes y que las autoridades recrearon la escena para las cámaras.

Cassez fue condenada a 60 años de prisión. El caso tensó la relación entre México y Francia, con presión pública del entonces presidente francés Nicolas Sarkozy para su liberación. En enero de 2013, la Primera Sala de la SCJN ordenó su liberación al considerar que las violaciones al debido proceso impidieron mantener la condena. Estuvo presa siete años.

La Corte no determinó su inocencia o culpabilidad material. Vallarta, por su parte, permaneció en prisión casi dos décadas sin sentencia condenatoria definitiva; en junio de 2026 un tribunal confirmó su absolución de todos los cargos.

Belinda llega al proyecto en su mejor momento como actriz

Un pueblo mágico reconocido por su gastronomía, arte y cultura
Belinda suma un nuevo proyecto en su carrera. Crédito: Instagram/ @visit_puebla

La actriz describió su interés en el caso como algo que viene de años atrás. “Desde que lo vi en las noticias, me impactó. Por alguna razón, es una historia que siempre me mantuvo curiosa y, años después, quise investigar mucho más”, dijo. “Realmente sí creo que es uno de los papeles más importantes de mi carrera y la historia es espectacular”.

El equipo de producción realizó una investigación extensa para el proyecto. “Estamos completamente informados y tenemos acceso a prácticamente todos los datos disponibles”, adelantó Belinda, quien también regresa al teatro el 12 de septiembre con Mentiras All Stars, donde vuelve a interpretar a Daniela.

Temas Relacionados

BelindaFlorence Cassezmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

Huelga en Monte de Piedad: qué pasa con el sueldo de sus empleados tras 11 meses de paro

300 sucursales siguen sin apertura desde hace casi un año

Huelga en Monte de Piedad: qué pasa con el sueldo de sus empleados tras 11 meses de paro

Los adultos mayores que pasan demasiado tiempo solos tienen un riesgo drástico de deterioro cognitivo, según expertos

Ocho de cada 10 adultos mayores en México vive con pocas interacciones sociales y su cerebro lo resiente, el aislamiento eleva hasta en 50% el riesgo de demencia

Los adultos mayores que pasan demasiado tiempo solos tienen un riesgo drástico de deterioro cognitivo, según expertos

Vicente Fox vuelve a la política para apoyar a la oposición contra Morena en las elecciones 2027

El exmandatario panista aseguró que respaldará a todas las fuerzas opositoras y llamó a la ciudadanía a participar en las próximas elecciones

Vicente Fox vuelve a la política para apoyar a la oposición contra Morena en las elecciones 2027

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de agosto: se registra fuerte choque entre dos tráileres en Constituyentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de agosto: se registra fuerte choque entre dos tráileres en Constituyentes
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

Sentencian a 43 años de prisión a extorsionador de comerciantes en Nezahualcóyotl

Así son los los narcovehículos "monstruo" que los cárteles mexicanos usan como tanques de guerra artesanales

Mexicano es acusado de lavar 750 mil dólares para el CJNG mediante una remesadora de Minnesota

Catean una propiedad ligada a “El Tío Lako” en Michoacán: encontraron arsenal bélico y drogas

ENTRETENIMIENTO

Transmitirán el show de Katy Perry de la Fenapo completo: dónde y cuándo verlo

Transmitirán el show de Katy Perry de la Fenapo completo: dónde y cuándo verlo

Fans encuentran el Exilio de La Casa de los Famosos 2026 y tienen contacto con Ese Pérez y Luis Chaparro

Diana Golden recuerda con tristeza cómo se enteró de la muerte de Mariana Levy, protagonista de La Pícara Soñadora

Con serenata de Eduin Caz, cohetes y carritos, Ese Pérez celebra su cumpleaños desde el Exilio

Tour de Cine Francés celebra 30 años en México: fechas, películas y sedes

DEPORTES

Rafa Márquez analiza nuevos jugadores en su primera convocatoria, ellos serían los elegidos

Rafa Márquez analiza nuevos jugadores en su primera convocatoria, ellos serían los elegidos

Oficial: Liga MX reprograma el Clásico Regio entre Rayados y Tigres

Esta fue la respuesta de Erik Lira a los aficionados de Cruz Azul ante su inminente partida al Mónaco

Chivas y América anuncian Clásico Nacional: fecha, sede y todos los detalles

América vs Columbus Crew: estos son los precios de los boletos para el partido de cuartos de la Leagues Cup