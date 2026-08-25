México

Verónica del Castillo preocupa a sus seguidores tras registrarse un incendio en la zona donde estaba

La conductora compartió un video del peligroso momento preocupando a Maribel Guardia y otras celebridades

Verónica del Castillo fue sometida a una cirugia de emergencia Foto: Instagram/@vdelcastillotv
Verónica del Castillo fue sometida a una cirugia de emergencia Foto: Instagram/@vdelcastillotv
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Momentos de angustia vivió la conductora y periodista Verónica del Castillo, luego de registrarse un incendio en la zona donde se encontraba, la hermana de Kate del Castillo compartió el suceso a través de un video en sus redes sociales.

Fue tanta la incertidumbre que provocó la preocupación de varias celebridades del medio, como Maribel Guardia, Isabel Madow, Raquel Martínez, entre otras, quienes preguntaron por el estado de salud de Verónica en los comentarios.

Afortunadamente del Castillo actualizó su estado momentos después a través de su historia asegurando que se encuentra bien, aunque un poco alterada por el incidente que vivió.

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Su hija, Verónica del Castillo Foto: Juan Vicente Manrique.
Su hija, Verónica del Castillo Foto: Juan Vicente Manrique.

El video de Verónica del Castillo que causó conmoción en redes sociales

La periodista compartió un video en sus redes sociales en el que se ve cómo sale a la calle en medio del humo, quejándose por la falta de acción de los cuerpos de emergencia que ya estaba en el lugar, mientras muchas personas salen conmocionadas por lo que estaba ocurriendo, aparentemente, en un club deportivo.

Aunque no dio detalles del lugar exacto donde estaba, Verónica del Castillo aseguró que estaba “en el vapor” cuando empezó el humo y empezó a sentirse mareada por lo tóxico. Además, contó que sacaron a varias personas del lugar cargando.

En el video se puede observar que fue en la Ciudad de México, y los cuerpos de emergencia ya estaban trabajando para controlar el incendio y el humo.

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Incendio en donde se encontraba Verónica del Castillo (Instagram/vdelcastillotv)
Incendio en donde se encontraba Verónica del Castillo (Instagram/vdelcastillotv)

¿Dónde fue el incendio en el que se encontraba Verónica del Castillo?

De acuerdo con la conductora, esto ocurrió en la zona de San Ángel, en la Ciudad de México; esta información coincide con un reporte de incendio en la calle Jaime Nunó de colonia Guadalupe Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El reporte señala que esta tarde se atendió un incendio en al zona de saunas y calderas del complejo deportivo UMAAH HAUS, en donde se desalojaron 27 niños y 12 adultos, aunque no se ha confirmado que se trata del mismo incendio donde se encontraba Verónica del Castillo, las direcciones coinciden. De momento no se registran heridos.

La preocupación de las celebridades y la actualización de Verónica del Castillo

El video provocó la preocupación de fans de la conductora y de otras celebridades, como Maribel Guardia, Isabel Madow, Raquel Martínez, entre otras, quienes preguntaron por el estado de salud de Verónica en los comentarios.

“¿Amiga estás bien? No se entiende qué es lo que pasó“, comentó Maribel Guardia.

“Uff que susto espero que todos estén bien”, fue el comentario de Isabel Madow.

Verónica del Castillo historia (Instagram/vdelcastillotv)
Verónica del Castillo historia (Instagram/vdelcastillotv)

Luego de unos minutos, Verónica del Castillo actualizó su estado de salud con una historia asegurando que seguía un poco mareada y en shock por el susto, pero afortunadamente está fuera de peligro.

¿Quién es Verónica del Castillo?

Verónica del Castillo Negrete Trillo es una periodista, conductora, escritora y conferencista mexicana, nacida el 26 de enero de 1970 en Ciudad de México.

Es conocida principalmente por ser hermana de la actriz Kate del Castillo e hija del primer actor Eric del Castillo. Estudió Ciencias y Técnicas de la Información en la Universidad Nuevo Mundo.

A lo largo de su carrera trabajó como periodista y conductora en distintas cadenas televisivas dentro y fuera de México. En años recientes viró hacia la autoayuda y las terapias alternativas: se autonombra terapeuta de Reiki y Theta Healing, da conferencias y produce podcasts sobre salud emocional y prevención de adicciones. En 2018 publicó el libro Tú Eres un Milagro y ha participado como ponente en eventos TEDx.

Kate y Verónica del Castillo
(Foto: Instagram/@vdelcastillotv)

En 2022 participó en la segunda temporada de MasterChef Celebrity México, donde fue la primera eliminada del programa.

Vale mencionar que el sitio de verificación Salud con Lupa la incluye en su registro de desinformantes, por haber promovido durante la pandemia el uso de dióxido de cloro y afirmar que podía curar el coronavirus a distancia mediante una “frecuencia”.

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