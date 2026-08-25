México

Tour de Cine Francés celebra 30 años en México: fechas, películas y sedes

Siete películas, un ciclo de clásicos y premios únicos marcan la edición 2026 del Tour de Cine Francés en México

Presentación del Tour de Cine Francés. (Gisell Pinzón)

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Las salas de cine en México se preparan para recibir la edición número treinta del Tour de Cine Francés, un evento que se ha convertido en punto de encuentro para miles de cinéfilos.

Del 10 de septiembre al 14 de octubre, la magia del cine francés recorrerá 75 ciudades del país, llevando a la pantalla siete estrenos y un ciclo especial para quienes disfrutan descubrir historias distintas.

Detrás de esta celebración están Cinépolis, Nueva Era Films, la Embajada de Francia y la Federación de Alianzas Francesas, que han trabajado juntos para consolidar una tradición que une a los amantes del cine con la cultura francesa.

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Este año, además, hay sorpresas pensadas especialmente para quienes siguen fielmente el tour: promociones, retos en redes sociales y hasta la posibilidad de ganar un viaje a París.

Itinerario, programación y retos para el público

La edición 2026 llega a 181 complejos, con funciones programadas en todas las regiones del país. El tour podrá verse durante una, dos, tres, cuatro o hasta cinco semanas, según el complejo.

En Cinépolis Oasis Coyoacán, por ejemplo, se proyectarán las siete películas a lo largo de cinco semanas, lo que ofrece mayor flexibilidad para los asistentes.

“Quienes vivan aquí en Ciudad de México, pues esta es una muy buena opción. Si no pueden ir al cine todos los días, pues podrán ver, eh, durante cinco semanas estas siete películas”, precisó Ramón Ramírez, director de Relaciones Públicas de Cinépolis.

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Para facilitar el acceso, el Cinebono estará disponible por 220 pesos y permitirá canjear cuatro boletos en sala tradicional o dos en sala VIP. La venta inicia desde el arranque del tour en las taquillas de los conjuntos participantes.

Un reto cinéfilo y premios para los fanáticos

Además de disfrutar del cine, los asistentes pueden sumarse a una dinámica especial: quienes vean las siete películas y conserven sus boletos podrán participar en un reto de video.

El objetivo es mostrar, de forma creativa, la pasión por el Tour de Cine Francés en redes sociales usando los hashtags #ElTourTeLlevaAFrancia y #Cinépolis.

“El reto importante es ver estas siete películas y guardar los boletitos, eh, de esta trigésima edición del tour”, explicó Ramírez.

El primer lugar obtendrá un viaje a París para dos personas, el segundo, un año de cine y palomitas Cinépolis, y el tercero, un año de palomitas jumbo y refrescos grandes.

Tres personas sentadas en sillones ante un mural amarillo publicitario del Tour de Cine Francés con pequeñas mesas de centro enfrente
Para facilitar el acceso, el Cinebono estará disponible por 220 pesos y permitirá canjear cuatro boletos en sala tradicional o dos en sala VIP. (Gisell Pinzón)

Instituciones promotoras y sentido cultural

La Red de Alianzas Francesas, en voz de Clémence Mayoral, resaltó el valor cultural del tour:

“Son tres décadas de encuentros entre el público mexicano y la creación cinematográfica francesa. A lo largo de, de estos años, el tour se ha convertido en una referencia cultural”.

Jean-François Guéganno, consejero de cooperación y acción cultural de la Embajada de Francia, subrayó la importancia de este aniversario binacional:

“Las relaciones entre los franceses y los mexicanos y todo el desafío de este bicentenario es eso, ¿no? Conocernos mejor, entendernos mejor y construir nuevos puentes entre nuestros países”.

Mayoral invitó a disfrutar de la programación y a seguir fortaleciendo el vínculo cultural entre Francia y México.

“Nuestro deseo es que nuevas generaciones de espectadores sigan descubriendo el cine francés y encontrando en él inspiración, reflexión y emoción”.

Esta edición también coincide con los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, lo que añade un significado especial a la celebración.

Siete estrenos y un ciclo conmemorativo

El cartel incluye siete películas seleccionadas para mostrar la diversidad del cine francés contemporáneo:

  1. Abandonado (L’Abandon)
  2. El camino (Compostelle)
  3. El crimen del 3er piso (Le crime du 3e étage)
  4. El desconocido del gran arco (L’Inconnu de la grande arche)
  5. La copia perfecta (L’affaire Bojarski)
  6. Me encontraste (Je te trouvais si beau)
  7. Sólo una ilusión (Juste une illusion)

Además, el tour presentará un ciclo de clásicos del Tour, recuperando títulos de ediciones pasadas:

  1. La delicadeza (La délicatesse)
  2. El encanto del erizo (Le hérisson)
  3. El viñedo que nos une (Ce qui nous lie)
  4. Delicioso (Délicieux)
  5. En la casa (Dans la maison)
  6. Los chicos y Guillermo, ¡a la mesa! (Les garçons et Guillaume, à table !)
  7. En el nombre de mi hija (Au nom de ma fille)

Sofía Llorente, vocera del Tour de Cine Francés, celebró la oportunidad de revivir películas que han sido favoritas del público: “Es una gran oportunidad para celebrar estos treinta años, estas tres décadas, regresándole al público algo de lo que más les ha gustado”.

Sedes del Tour de Cine Francés 2026: alcance nacional y diversidad de complejos

El Tour de Cine Francés 2026 estará presente en 181 complejos de Cinépolis distribuidos en 75 ciudades del país, llegando a todas las regiones de la República Mexicana.

La programación cubrirá estados del centro, Bajío, norte y sur, incluyendo Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Veracruz y Oaxaca.

En la Ciudad de México, las funciones podrán disfrutarse en diferentes cines. Estos son algunos de los complejos donde se proyectarán las películas:

  • Cinépolis Diana
  • Cinépolis Perisur
  • Cinépolis Universidad
  • Cinépolis Paseo Acoxpa
  • Cinépolis Plaza Carso
  • Cinépolis Mítika
  • Cinépolis Oasis Coyoacán
  • Cinépolis VIP Miyana (Polanco)
  • Cinépolis VIP Plaza Satélite

Esta amplia cobertura asegura que los capitalinos tengan múltiples opciones para sumarse a la celebración del cine francés en la ciudad, junto a las sedes de la zona metropolitana y los estados vecinos.

Con esta red de salas, la edición 2026 del tour consolida su apuesta por llevar el séptimo arte europeo a públicos de todo el país.

Cuatro personas posan frente a un fondo amarillo con logotipos institucionales y la inscripción Tour de Cine Francés
De izquierda a derecha: Ramón Ramírez, Sofía Llorente, Jean-François Guéganno y Clémence Mayoral. (Gisell Pinzón)

Impacto y proyección internacional

El Tour de Cine Francés ha trascendido fronteras y, desde 2022, también llega a Centroamérica, así como a Argentina y Chile en ediciones anteriores.

México se ha consolidado como el país fuera de Francia donde más se ve cine francés, confirmando la relevancia del evento para la cultura cinematográfica internacional.

Cada año, el tour reafirma su compromiso de “fomentar la cultura francesa, la diversidad cultural, el diálogo abierto y el respeto por la, la pluralidad”, como expresó Clémence Mayoral.

El aniversario número treinta es una invitación a seguir construyendo un futuro de colaboración artística y entendimiento mutuo.

Así, la edición 2026 del Tour de Cine Francés se presenta como una celebración de la cultura, la memoria y la creatividad, abierta a nuevas generaciones y a todos los amantes del séptimo arte.

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