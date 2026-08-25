México

Con serenata de Eduin Caz, cohetes y carritos, Ese Pérez celebra su cumpleaños desde el Exilio

El vocalista de Grupo Firme le cantó las mañanitas con banda en vivo desde un camión frente al Exilio

El vocalista de Gruppo Firme llevó una serena para Ese Pérez
El vocalista de Gruppo Firme llevó una serena para Ese Pérez por su cumpleaños. (Captura de pantalla )
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Ese Pérez recibió una serenata en vivo de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, para celebrar su cumpleaños este martes 25 de agosto.

El creador de contenido celebró su cumpleaños número 27 desde el Exilio de La Casa de los Famosos México 2026, a donde fue enviado la noche anterior por votación del público.

El festejo llegó acompañado de cohetes, carritos y porras desde el exterior del foro, en lo que se convirtió en una celebración ruidosa e improvisada para el creador de contenido, quien cumple años en uno de los momentos más adversos de su participación en el reality.

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A través de una transmisión en redes sociales, Caz apareció a bordo de un camión con bocinas y banda en vivo, ubicado frente al acceso que da directo al Exilio, desde ahí entonó las mañanitas para su amigo y le dejó un mensaje directo.

“Que sea él nada más, no te enfrasques, no le des foco a la gente, mijo, si tú eres la mera verg* ahí adentro”, dijo el cantante en la transmisión.

También tuvo palabras de apoyo para los aliados de Pérez dentro de la casa: “Tú y todo el team que son tus amigos, ya saben que también los quiero un ching*”.

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Eduin Caz estuvo acompañado por el comediante Brincos Dieras y la transmisión circuló ampliamente en redes sociales generando reacciones divididas hacia el participante.

Eduin Caz lanza fuerte mensaje a favor de Ese Pérez en medio de su cancelación por Masad: “Que nadie le humille” (RS)
Eduin Caz lanza fuerte mensaje a favor de Ese Pérez en medio de su cancelación por Masad: “Que nadie le humille” (RS)

Carritos desde el exterior, con mensajes de alerta y de “hate”

Antes de la llegada de Caz, Ese Pérez, Luis Chaparro y Yanet García, quiénes se encuentran en el Exilio, recibieron durante el día una serie de carritos con información del exterior.

No todos los mensajes fueron de celebración, un par de carritos llegaron con mensajes de “hate” dirigidos a Pérez.

En ellos se advirtió que, en caso de que Pérez o Gema suban a la placa, el público hará todo lo posible desde afuera para sacarlos del reality.

Yanet García, Ese Pérez y Luis Chaparro recibieron carritos
Yanet García, Ese Pérez y Luis Chaparro recibieron carritos con información del exterior. (Captura de pantalla )

Cohetes y porras al terminar la gala

Al concluir la gala del lunes 24 d agosto, un grupo de amigos y seguidores de Ese Pérez llego a las inmediaciones del foro con cohetes, bocinas y las mañanitas.

El objetivo era hacer el mayor ruido posible para que el habitante, desde el Exilio, pudiera escuchar la celebración.

Todo quedó registrado en una transmisión en vivo desde la cuenta oficial de Ese Pérez, los asistentes lanzaron porras y encendieron los fuegos artificiales en señal de apoyo al creador de contenido.

Tras la gala del lunes, amigos y seguidores de Ese Pérez llevaron pirotecnia para celebrarlo
Tras la gala del lunes, amigos y seguidores de Ese Pérez llevaron pirotecnia para celebrarlo por su cumpleaños. (Captura de pantalla )

Masad Altamimi creyó que los cohetes eran para él

El momento tuvo un giro inesperado dentro de la casa. Masad Altamimi, quien se encontraba en la casa, escuchó los fuegos artificiales y asumió que eran de su fandom, conocido como “Las Leonas”, en celebración por haber conseguido el liderato de la semana.

La confusión no tardó en evidenciarse, los cohetes tenían como destino festejar a Ese Pérez y no a Masad, lo que le valió al participante la burla de Gema Gaora.

¿Por qué Ese Pérez está en el Exilio?

Ese Pérez fue enviado al Exilio la noche del lunes 24 de agosto, junto con Yanet García y Luis Chaparro, tras la dinámica “La Mudanza”, impulsada por la conductora Galilea Montijo.

En esa dinámica, la audiencia votó para identificar a los habitantes considerados “muebles”, es decir, los menos activos dentro de la convivencia.

La Casa de los Famosos México
Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez fueron enviados al Exilio por ser considerados los más "muebles" de la temporada. (Captura de pantalla YouTube9

Los tres recibieron millones de votos y fueron trasladados en un camión de mudanzas al Exilio, un espacio alterno a la casa principal con menos comodidades.

La coincidencia con el cumpleaños de Pérez generó reacciones inmediatas en redes sociales y encendió la indignación de figuras cercanas al participante, entre ellas su amigo Eduin Caz.

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