¿Riesgo de fracturas en Morena? Ricardo Monreal pide diálogo y calma entre quienes buscan candidaturas

La unidad será clave para Morena en la carrera electoral de 2027.

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Ricardo Monreal llamó a los aspirantes de Morena a privilegiar el diálogo, la generosidad y la unidad durante el proceso de definición de candidaturas para las elecciones de 2027, ante el riesgo de que las disputas internas deriven en deserciones, rupturas o confrontaciones.

Monreal pide evitar fracturas en Morena

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados advirtió que quienes buscan convertirse en coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación deben conducirse de manera lícita y honrada, además de mantener comunicación con sus competidores.

“Hay que cuidar mucho la unidad del movimiento”, señaló al advertir que el proceso electoral de 2027 representará una prueba especialmente exigente para el partido. También pidió no confiarse de las encuestas, pues las preferencias pueden cambiar cuando las candidaturas sean conocidas.

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Monreal pide a Morena privilegiar la unidad ante la disputa por candidaturas rumbo a 2027. . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Morena acelera la definición de candidaturas 2027

Los llamados de Monreal ocurren cuando Morena comenzó a definir a sus figuras para las gubernaturas que estarán en disputa el próximo año.

El partido busca conservar su dominio territorial y competir por 17 gobiernos estatales, en un proceso que formalmente comenzará el 10 de septiembre.

Este martes fueron anunciados los perfiles para Aguascalientes, Campeche y Colima.

Los coordinadores estatales son considerados, conforme al método interno de Morena, los virtuales precandidatos a las gubernaturas.

Morena acelera el proceso para definir a sus candidatos rumbo a las elecciones de 2027. (@A_MontielR )

Entre los primeros acuerdos destacan:

Nora Ruvalcaba fue presentada como coordinadora en Aguascalientes .

Pablo Gutiérrez Lazarus fue designado en Campeche .

Rosa María Bayardo quedó perfilada para Colima.

Aguascalientes, Campeche y Colima abren la carrera

En Aguascalientes, Nora Ruvalcaba llega a la definición tras competir nuevamente por la candidatura.

La senadora con licencia y exfuncionaria de la Secretaría de Educación Pública pidió dejar atrás las diferencias internas y trabajar de manera conjunta para fortalecer al partido.

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En Campeche, Pablo Gutiérrez Lazarus fue presentado como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Pablo Gutiérrez Lazarus, la carta de Morena para Campeche rumbo a 2027. Crédito: Facebook/ Pablo Gutiérrez Lazarus

El político, con pasado en el PAN y posteriormente militante de Morena, es identificado como cercano a la gobernadora Layda Sansores.

En Colima, la alcaldesa de Manzanillo, Rosa María Bayardo Cabrera, fue impulsada para encabezar el proyecto morenista. Su trayectoria incluye cargos en el gobierno estatal y una etapa como diputada federal.

Las pugnas internas preocupan a Morena rumbo a 2027

La advertencia de Monreal cobra relevancia porque el partido enfrenta un escenario distinto al de sus primeras grandes victorias electorales. Morena llegará a 2027 con una estructura territorial amplia, pero también con gobiernos locales sometidos a mayor escrutinio y con múltiples grupos compitiendo por posiciones.

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Un análisis sobre el panorama interno identifica como focos de atención a Zacatecas, Colima, Sonora, Campeche, Michoacán y Sinaloa, entidades donde el desgaste gubernamental, la inseguridad, controversias políticas o conflictos internos podrían complicar la conservación del poder.

Las disputas internas ponen a prueba la unidad de Morena rumbo a las elecciones de 2027. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

277 políticos de Morena y sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, se registraron para disputar las candidaturas, lo que eleva el reto de procesar inconformidades.

Morena enfrenta su primera gran prueba sin AMLO

El proceso de 2027 será una prueba para la capacidad de Morena de mantener la unidad mientras administra la competencia interna. A diferencia de años anteriores, el partido deberá defender gobiernos y responder directamente por sus resultados.

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En ese contexto, Monreal pidió que las aspiraciones personales no se conviertan en motivo de división. Su llamado ocurre tras la tensión política en Sinaloa por la situación de Rubén Rocha Moya.

Para Monreal, la prioridad es clara: llegar a 2027 con un movimiento cohesionado, evitar rupturas y no confiarse de las ventajas que actualmente reflejan algunas mediciones. El desafío será convertir la competencia interna en acuerdos duraderos, sin perder de vista el objetivo electoral común.