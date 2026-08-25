México Deportes

Oficial: Liga MX reprograma el Clásico Regio entre Rayados y Tigres

La Liga MX confirmó que el Clásico Regio adelanta su fecha

El Clásico Regio adelantó su fecha. Foto: Reuters.
El Clásico Regio adelantó su fecha. Foto: Reuters.
Guardar

La Liga MX hizo oficial la reprogramación del Clásico Regio entre Rayados y Tigres, correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026, por lo que el esperado enfrentamiento entre los dos clubes regiomontanos se disputará en una nueva fecha y horario respecto a lo establecido originalmente en el calendario.

¿Cuándo se jugará el Clásico Regio entre Rayados y Tigres?

De acuerdo con el anuncio de la Liga BBVA MX, el partido entre Rayados y Tigres se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El Clásico Regio adelantó su fecha (@LIgaBBVAMX)
El Clásico Regio adelantó su fecha (@LIgaBBVAMX)

La sede tampoco tendrá modificaciones, por lo que el encuentro se disputará en el Estadio BBVA, casa del conjunto dirigido por el cuadro albiazul.

PUBLICIDAD

El cambio representa un ajuste de un día respecto a la programación que se había establecido originalmente para la Jornada 8.

El encuentro estaba contemplado para el domingo 13 de septiembre a las 20:00 horas, pero finalmente la Liga MX determinó adelantarlo al sábado y reducir una hora en el horario de inicio.

La modificación fue comunicada este martes 25 de agosto mediante los canales oficiales de la competición, por lo que la nueva programación ya es definitiva.

De esta manera, tanto Rayados como Tigres tendrán que ajustar su preparación pensando en un partido que, además de representar una de las rivalidades más importantes del futbol mexicano, pondrá en juego tres puntos dentro de la fase regular del Apertura 2026.

PUBLICIDAD

El Clásico Regio tendrá así una nueva cita en el Gigante de Acero, donde el conjunto local buscará aprovechar su condición de anfitrión ante un equipo universitario que intentará llevarse la victoria en uno de los partidos más relevantes de su calendario.

El primer Clásico Regio de Almeyda y Vucetich

Además del cambio en su programación, el Clásico Regio tendrá un ingrediente especial en esta edición, pues será el primero que dispute Matías Almeyda como entrenador de Rayados y también marcará el regreso de Víctor Manuel Vucetich al banquillo de Tigres.

Almeyda y Vucetich vivirán su primer clásico Regio en el rol actual.
Almeyda y Vucetich vivirán su primer clásico Regio en el rol actual.

Ambos estrategas tendrán la responsabilidad de dirigir a sus respectivos equipos en uno de los partidos de mayor trascendencia del futbol regiomontano.

Para Almeyda, el encuentro representará su primer derbi regiomontano desde que asumió el proyecto de Rayados.

El argentino llegó al conjunto albiazul con la expectativa de competir por los principales objetivos del club y tendrá en el duelo ante Tigres una de las primeras grandes pruebas de su gestión. La rivalidad y el contexto del partido harán que el resultado tenga un peso particular para el técnico.

Del otro lado estará Vucetich, quien dirige a Tigres después de que el club decidiera recurrir a su experiencia para tomar las riendas del equipo.

El estratega mexicano conoce ampliamente la rivalidad entre ambas instituciones y también tiene un pasado importante con Rayados, donde consiguió títulos y protagonizó algunos de los capítulos más destacados de la historia reciente del Clásico Regio.

Clásico Regio
El duelo será en el BBVA. Foto: Reuters

¿Por qué se cambió el Clásico Regio?

La Liga MX únicamente informó oficialmente que existe una modificación de día y horario para el encuentro, sin detallar en su comunicado la razón específica detrás del cambio. Por ello, cualquier explicación adicional sobre los motivos debe tomarse como una versión y no como una postura oficial del organismo.

Lo que sí está confirmado es que la programación original quedó descartada y que el duelo correspondiente a la Jornada 8 se disputará el sábado 12 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio BBVA.

Con esta modificación, Rayados y Tigres ya conocen las nuevas coordenadas de uno de los partidos más esperados del Apertura 2026. El Clásico Regio tendrá lugar un día antes de lo previsto y comenzará una hora más temprano, pero mantendrá el mismo escenario para una edición que volverá a enfrentar a las dos instituciones más representativas de Nuevo León.

Temas Relacionados

Tigres UANLRayadosMonterreyLiga MXÚltima horamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sentencian a 43 años de prisión a extorsionador de comerciantes en Nezahualcóyotl

Arturo Iván Arvizu se presentó al negocio afectado para recoger el pago exigido por los criminales

Sentencian a 43 años de prisión a extorsionador de comerciantes en Nezahualcóyotl

Rafa Márquez analiza nuevos jugadores en su primera convocatoria, ellos serían los elegidos

El técnico del Tri estaría considerando nuevos perfiles que se adapten al cambio generacional y a su planteamiento táctico

Rafa Márquez analiza nuevos jugadores en su primera convocatoria, ellos serían los elegidos

Así son los los narcovehículos "monstruo" que los cárteles mexicanos usan como tanques de guerra artesanales

Estas unidades blindadas con acero, torretas y aspilleras cuestan más de $2 millones y han evolucionado hasta resistir explosivos, mientras las autoridades destruyen cientos sin ubicar los talleres clandestinos

Así son los los narcovehículos "monstruo" que los cárteles mexicanos usan como tanques de guerra artesanales

Citlalli Hernández deja en manos de la Comisión de Honestidad el futuro de Rocha Moya en Morena

La decisión del gobernador con licencia de Sinaloa causó disgusto al interior del partido oficialista

Citlalli Hernández deja en manos de la Comisión de Honestidad el futuro de Rocha Moya en Morena

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

Sentencian a 43 años de prisión a extorsionador de comerciantes en Nezahualcóyotl

Así son los los narcovehículos "monstruo" que los cárteles mexicanos usan como tanques de guerra artesanales

Mexicano es acusado de lavar 750 mil dólares para el CJNG mediante una remesadora de Minnesota

Catean una propiedad ligada a “El Tío Lako” en Michoacán: encontraron arsenal bélico y drogas

ENTRETENIMIENTO

Transmitirán el show de Katy Perry de la Fenapo completo: dónde y cuándo verlo

Transmitirán el show de Katy Perry de la Fenapo completo: dónde y cuándo verlo

Fans encuentran el Exilio de La Casa de los Famosos 2026 y tienen contacto con Ese Pérez y Luis Chaparro

Belinda revela todo lo que está haciendo para transformarse en Florence Cassez

Diana Golden recuerda con tristeza cómo se enteró de la muerte de Mariana Levy, protagonista de La Pícara Soñadora

Con serenata de Eduin Caz, cohetes y carritos, Ese Pérez celebra su cumpleaños desde el Exilio

DEPORTES

Rafa Márquez analiza nuevos jugadores en su primera convocatoria, ellos serían los elegidos

Rafa Márquez analiza nuevos jugadores en su primera convocatoria, ellos serían los elegidos

Esta fue la respuesta de Erik Lira a los aficionados de Cruz Azul ante su inminente partida al Mónaco

Chivas y América anuncian Clásico Nacional: fecha, sede y todos los detalles

América vs Columbus Crew: estos son los precios de los boletos para el partido de cuartos de la Leagues Cup

Afición de Cruz Azul cobija a Erik Lira frente a oferta mejorada del Mónaco