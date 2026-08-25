Oficial: Liga MX reprograma el Clásico Regio entre Rayados y Tigres

El Clásico Regio adelantó su fecha. Foto: Reuters.

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La Liga MX hizo oficial la reprogramación del Clásico Regio entre Rayados y Tigres, correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026, por lo que el esperado enfrentamiento entre los dos clubes regiomontanos se disputará en una nueva fecha y horario respecto a lo establecido originalmente en el calendario.

¿Cuándo se jugará el Clásico Regio entre Rayados y Tigres?

De acuerdo con el anuncio de la Liga BBVA MX, el partido entre Rayados y Tigres se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El Clásico Regio adelantó su fecha (@LIgaBBVAMX)

La sede tampoco tendrá modificaciones, por lo que el encuentro se disputará en el Estadio BBVA, casa del conjunto dirigido por el cuadro albiazul.

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El cambio representa un ajuste de un día respecto a la programación que se había establecido originalmente para la Jornada 8.

El encuentro estaba contemplado para el domingo 13 de septiembre a las 20:00 horas, pero finalmente la Liga MX determinó adelantarlo al sábado y reducir una hora en el horario de inicio.

La modificación fue comunicada este martes 25 de agosto mediante los canales oficiales de la competición, por lo que la nueva programación ya es definitiva.

De esta manera, tanto Rayados como Tigres tendrán que ajustar su preparación pensando en un partido que, además de representar una de las rivalidades más importantes del futbol mexicano, pondrá en juego tres puntos dentro de la fase regular del Apertura 2026.

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El Clásico Regio tendrá así una nueva cita en el Gigante de Acero, donde el conjunto local buscará aprovechar su condición de anfitrión ante un equipo universitario que intentará llevarse la victoria en uno de los partidos más relevantes de su calendario.

El primer Clásico Regio de Almeyda y Vucetich

Además del cambio en su programación, el Clásico Regio tendrá un ingrediente especial en esta edición, pues será el primero que dispute Matías Almeyda como entrenador de Rayados y también marcará el regreso de Víctor Manuel Vucetich al banquillo de Tigres.

Almeyda y Vucetich vivirán su primer clásico Regio en el rol actual.

Ambos estrategas tendrán la responsabilidad de dirigir a sus respectivos equipos en uno de los partidos de mayor trascendencia del futbol regiomontano.

Para Almeyda, el encuentro representará su primer derbi regiomontano desde que asumió el proyecto de Rayados.

El argentino llegó al conjunto albiazul con la expectativa de competir por los principales objetivos del club y tendrá en el duelo ante Tigres una de las primeras grandes pruebas de su gestión. La rivalidad y el contexto del partido harán que el resultado tenga un peso particular para el técnico.

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Del otro lado estará Vucetich, quien dirige a Tigres después de que el club decidiera recurrir a su experiencia para tomar las riendas del equipo.

El estratega mexicano conoce ampliamente la rivalidad entre ambas instituciones y también tiene un pasado importante con Rayados, donde consiguió títulos y protagonizó algunos de los capítulos más destacados de la historia reciente del Clásico Regio.

El duelo será en el BBVA. Foto: Reuters

¿Por qué se cambió el Clásico Regio?

La Liga MX únicamente informó oficialmente que existe una modificación de día y horario para el encuentro, sin detallar en su comunicado la razón específica detrás del cambio. Por ello, cualquier explicación adicional sobre los motivos debe tomarse como una versión y no como una postura oficial del organismo.

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Lo que sí está confirmado es que la programación original quedó descartada y que el duelo correspondiente a la Jornada 8 se disputará el sábado 12 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio BBVA.

Con esta modificación, Rayados y Tigres ya conocen las nuevas coordenadas de uno de los partidos más esperados del Apertura 2026. El Clásico Regio tendrá lugar un día antes de lo previsto y comenzará una hora más temprano, pero mantendrá el mismo escenario para una edición que volverá a enfrentar a las dos instituciones más representativas de Nuevo León.