Vinagre de manzana o vinagre blanco: cuál es más barato y cuál tiene más beneficios

El vinagre blanco es más barato y más efectivo para limpiar el hogar; el vinagre de manzana tiene un costo más elevado y ofrece beneficios metabólicos por su contenido de minerales y polifenoles.
Ambos comparten el mismo componente activo —el ácido acético— pero en concentraciones distintas, lo que determina para qué sirve cada uno.
“El vinagre, especialmente el de manzana, puede aportar beneficios moderados en el control de la glucosa y, en menor medida, en la pérdida de peso”, establece el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD).
El vinagre de manzana tiene un precio notoriamente mayor que el blanco en presentaciones similares, según registros de la plataforma Quién es Quién en los Precios de la Profeco.
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El ácido acético es el mismo, pero el perfil nutricional no
Ambos vinagres contienen ácido acético, el compuesto responsable de su acidez y de sus propiedades antimicrobianas.
El vinagre blanco destilado tiene entre 5% y 7% de concentración; el de manzana, entre 4% y 6%. La diferencia está en lo que acompaña a ese ácido.
Por cada 100 gramos de vinagre de manzana hay 73 miligramos de potasio, además de calcio, magnesio y fósforo, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en su portal oficial.
El vinagre blanco destilado, tras su proceso de destilación, queda prácticamente sin esos minerales.
Vinagre blanco y de manzana: para qué sirve cada uno
El vinagre blanco destilado es adecuado para desengrasar, eliminar restos de jabón y neutralizar olores en baños, cocinas y vidrios, según el documento Alternative Cleaning Solutions de la Universidad Estatal de Nuevo México.
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La guía Household Uses for Vinegar Beyond the Kitchen de la Universidad Estatal de Michigan lo recomienda para encimeras, regaderas, pisos duros y electrodomésticos.
En cambio, el vinagre de manzana no es recomendable para la limpieza. Por su color ámbar y sus sedimentos, puede manchar telas, superficies claras, y obstruir atomizadores, según advierte la extensión de la Universidad Estatal de Pensilvania.
CIAD: los beneficios del vinagre de manzana existen, pero son moderados
El vinagre de manzana puede aportar beneficios moderados en el control de glucosa en sangre y, en menor medida, en el manejo del peso corporal, según el CIAD, organismo público adscrito al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCyT).
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El Centro advierte que estas propiedades aún no están respaldadas por evidencia científica sólida y que el vinagre no es un remedio ni sustituye ningún tratamiento médico.
Recomienda consumirlo diluido —una o dos cucharadas en un vaso de agua— y nunca en ayunas ni puro, pues puede dañar el esmalte dental e irritar el esófago.
El vinagre blanco cuesta menos que el vinagre blanco, según la Profeco
El monitoreo semanal de la Profeco registra que el precio promedio del vinagre blanco en presentación de 750 mililitros ronda los 10 a 12 pesos en establecimientos de autoservicio, mientras que el vinagre de manzana en una presentación comparable oscila entre 18 y 22 pesos.
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En galones, la brecha se mantiene: el blanco promedia 40 pesos y el de manzana supera los 60 pesos.
Vinagre blanco: limpiador y neutralizador, no desinfectante
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) establecen que el vinagre —blanco o de manzana— no figura como desinfectante aprobado.
El vinagre blanco puede limpiar y neutralizar aromas, pero no elimina el 99.9% de patógenos que se requiere para esa clasificación.
No se recomienda usarlos después de manipular carne cruda ni en situaciones donde haya personas con enfermedades infecciosas en casa.
Para esos casos, la EPA indica que se deben usar productos registrados como desinfectantes.
El Vinegar Institute, asociación internacional de productores de este ingrediente advierte además que no se debe mezclar vinagre con cloro, pues genera gases tóxicos.
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