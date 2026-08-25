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Vinagre de manzana o vinagre blanco: cuál es más barato y cuál tiene más beneficios

Ambos contienen ácido acético, aunque sus concentraciones y componentes determinan para qué sirve cada uno, según organismos oficiales sanitarios y académicos

El vinagre blanco y el de manzana comparten el mismo componente activo, pero no los mismos usos ni el mismo precio. (Gráfico Ilustrativo Infobae México)
El vinagre blanco y el de manzana comparten el mismo componente activo, pero no los mismos usos ni el mismo precio. (Gráfico Ilustrativo Infobae México)
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El vinagre blanco es más barato y más efectivo para limpiar el hogar; el vinagre de manzana tiene un costo más elevado y ofrece beneficios metabólicos por su contenido de minerales y polifenoles.

Ambos comparten el mismo componente activo —el ácido acético— pero en concentraciones distintas, lo que determina para qué sirve cada uno.

“El vinagre, especialmente el de manzana, puede aportar beneficios moderados en el control de la glucosa y, en menor medida, en la pérdida de peso”, establece el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD).

Dos botellas de vidrio, dos manzanas enteras y una media manzana sobre una encimera de mármol en una cocina.
Distintas extensiones universitarias estadounidenses analizaron los usos del vinagre en el hogar y no recomiendan el mismo tipo para todas las tareas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre de manzana tiene un precio notoriamente mayor que el blanco en presentaciones similares, según registros de la plataforma Quién es Quién en los Precios de la Profeco.

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El ácido acético es el mismo, pero el perfil nutricional no

Ambos vinagres contienen ácido acético, el compuesto responsable de su acidez y de sus propiedades antimicrobianas.

El vinagre blanco destilado tiene entre 5% y 7% de concentración; el de manzana, entre 4% y 6%. La diferencia está en lo que acompaña a ese ácido.

Mano vierte vinagre de manzana de una botella; el líquido forma iconos de glucosa, cinta métrica, corazón y bacteria tachada en secuencia descendente.
El vinagre blanco destilado tiene entre 5% y 7% de concentración de ácido acético, mayor que el de manzana, que oscila entre 4% y 6%, según la Universidad Estatal de Nuevo México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por cada 100 gramos de vinagre de manzana hay 73 miligramos de potasio, además de calcio, magnesio y fósforo, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en su portal oficial.

El vinagre blanco destilado, tras su proceso de destilación, queda prácticamente sin esos minerales.

Vinagre blanco y de manzana: para qué sirve cada uno

El vinagre blanco destilado es adecuado para desengrasar, eliminar restos de jabón y neutralizar olores en baños, cocinas y vidrios, según el documento Alternative Cleaning Solutions de la Universidad Estatal de Nuevo México.

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Botella de vinagre blanco con etiqueta en primer plano. Al fondo, una mujer con delantal y guantes azules limpia la encimera de una cocina.
El vinagre blanco es útil para neutralizar olores en desagües, botes de basura y electrodomésticos, de acuerdo con la Universidad Estatal de Michigan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía Household Uses for Vinegar Beyond the Kitchen de la Universidad Estatal de Michigan lo recomienda para encimeras, regaderas, pisos duros y electrodomésticos.

En cambio, el vinagre de manzana no es recomendable para la limpieza. Por su color ámbar y sus sedimentos, puede manchar telas, superficies claras, y obstruir atomizadores, según advierte la extensión de la Universidad Estatal de Pensilvania.

Vinagre de manzana - VisualesIA
El vinagre de manzana no se aconseja para lavar ropa porque su tono ámbar puede teñir las telas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

CIAD: los beneficios del vinagre de manzana existen, pero son moderados

El vinagre de manzana puede aportar beneficios moderados en el control de glucosa en sangre y, en menor medida, en el manejo del peso corporal, según el CIAD, organismo público adscrito al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCyT).

Una caricatura de una botella de vinagre de manzana musculosa levanta pesas de manzanas sobre una báscula con cara, mientras pequeñas manzanas con banderines la animan.
La Mayo Clinic reconoce que algunos estudios pequeños sugieren que el vinagre de manzana podría tener cierto potencial como auxiliar en el control de peso, pero señala que se necesita más investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro advierte que estas propiedades aún no están respaldadas por evidencia científica sólida y que el vinagre no es un remedio ni sustituye ningún tratamiento médico.

Recomienda consumirlo diluido —una o dos cucharadas en un vaso de agua— y nunca en ayunas ni puro, pues puede dañar el esmalte dental e irritar el esófago.

El vinagre blanco cuesta menos que el vinagre blanco, según la Profeco

El monitoreo semanal de la Profeco registra que el precio promedio del vinagre blanco en presentación de 750 mililitros ronda los 10 a 12 pesos en establecimientos de autoservicio, mientras que el vinagre de manzana en una presentación comparable oscila entre 18 y 22 pesos.

Billetes y monedas de pesos mexicanos apilados y esparcidos sobre una mesa de madera. Un gran círculo dorado con el símbolo de pesos ($) brilla a un lado.
La plataforma de la Profeco permite comparar distintos precios dependiendo de la ciudad que se requiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En galones, la brecha se mantiene: el blanco promedia 40 pesos y el de manzana supera los 60 pesos.

Vinagre blanco: limpiador y neutralizador, no desinfectante

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) establecen que el vinagre —blanco o de manzana— no figura como desinfectante aprobado.

El vinagre blanco puede limpiar y neutralizar aromas, pero no elimina el 99.9% de patógenos que se requiere para esa clasificación.

Primer plano de una mano rociando vinagre blanco desde un pulverizador alrededor de la base de un inodoro blanco brillante sobre suelo de baldosas grises.
El vinagre blanco es el indicado para pulir cristales, limpiar encimeras, neutralizar olores en el baño y eliminar residuos de jabón en regaderas, según la guía de la Universidad Estatal de Michigan (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se recomienda usarlos después de manipular carne cruda ni en situaciones donde haya personas con enfermedades infecciosas en casa.

Para esos casos, la EPA indica que se deben usar productos registrados como desinfectantes.

El Vinegar Institute, asociación internacional de productores de este ingrediente advierte además que no se debe mezclar vinagre con cloro, pues genera gases tóxicos.

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