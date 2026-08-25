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“Nadie decide por México”: Sheinbaum reitera acusación de injerencia extranjera y acusa campaña negra ante caso Rocha Moya

Claudia Sheinbaum advierte que solo el Estado mexicano puede procesar a sus funcionarios y critica la difusión de noticias falsas, tras la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya y señalamientos a otros políticos

Claudia Sheinbaum habla frente a dos micrófonos con la bandera de México detrás
Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia de prensa matutina conocida como La Mañanera en la sede del Gobierno de México. (Youtube (Imagen intervenida con Gemini IA para mejorar la calidad de la imagen)
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó en su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este martes 25 de agosto que ningún gobierno extranjero puede determinar las decisiones del país y defendió que solo las instituciones mexicanas deben conducir las investigaciones y procesos judiciales. Al referirse a la situación del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la solicitud de extradición planteada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Sheinbaum reiteró que el país exige pruebas y que la Fiscalía General de la República debe actuar conforme a la ley, sin presiones externas.

La mandataria insistió en que “nadie decide por México” y que toda acusación debe sustentarse en pruebas presentadas ante las autoridades nacionales. “Cuando hay una investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que solicita una extradición, una detención, tiene que haber pruebas. Eso lo vamos a defender siempre”, dijo Sheinbaum. Añadió que si la Fiscalía General de la República considera necesario investigar, debe hacerlo conforme al sistema penal mexicano y las leyes de extradición.

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Sheinbaum también abordó el caso de otros funcionarios relacionados con investigaciones y señaló que cada persona debe tomar sus propias decisiones ante la ciudadanía, aunque el principio es claro: quien aspire a un cargo público debe ser “intachable, honesto y honrado”. Reiteró que no basta la motivación personal, sino el deseo de servir al pueblo y transformar la vida pública.

Sheinbaum acusa campaña negra y noticias falsas

La presidenta advirtió sobre la existencia de una “andanada de propaganda en contra” y denunció la difusión de noticias falsas en redes sociales y medios de comunicación que, afirmó, buscan juzgar sin pruebas a funcionarios y figuras públicas. “Acostumbran algunos medios de comunicación o ahora toda esta red vinculada con promover noticias falsas en las redes sociales a descalificar a una persona sin pruebas”, afirmó.

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Sheinbaum subrayó que las instituciones de procuración de justicia deben hacer su trabajo y que el poder judicial debe actuar con rectitud y honestidad, sin dejarse influir por campañas mediáticas. “No porque un medio diga que, además un medio que usa para hacer propaganda política, diga que fulano, mengano, zutano, ya es cierto. No, tampoco. Porque también hay motivaciones políticas para decir de una persona o de otra en los medios”, expresó la mandataria.

La mandataria insistió en que “nadie decide por México” y que toda acusación debe sustentarse en pruebas presentadas ante las autoridades nacionales. “Cuando hay una investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que solicita una extradición, una detención, tiene que haber pruebas. Eso lo vamos a defender siempre”, dijo Sheinbaum. Añadió que si la Fiscalía General de la República considera necesario investigar, debe hacerlo conforme al sistema penal mexicano y las leyes de extradición.

Sheinbaum también abordó el caso de otros funcionarios relacionados con investigaciones y señaló que cada persona debe tomar sus propias decisiones ante la ciudadanía, aunque el principio es claro: quien aspire a un cargo público debe ser “intachable, honesto y honrado”. Reiteró que no basta la motivación personal, sino el deseo de servir al pueblo y transformar la vida pública.

Sheinbaum acusa campaña negra y noticias falsas

La presidenta advirtió sobre la existencia de una “andanada de propaganda en contra” y denunció la difusión de noticias falsas en redes sociales y medios de comunicación que, afirmó, buscan juzgar sin pruebas a funcionarios y figuras públicas. “Acostumbran algunos medios de comunicación o ahora toda esta red vinculada con promover noticias falsas en las redes sociales a descalificar a una persona sin pruebas”, afirmó.

Sheinbaum subrayó que las instituciones de procuración de justicia deben hacer su trabajo y que el poder judicial debe actuar con rectitud y honestidad, sin dejarse influir por campañas mediáticas. “No porque un medio diga que, además un medio que usa para hacer propaganda política, diga que fulano, mengano, zutano, ya es cierto. No, tampoco. Porque también hay motivaciones políticas para decir de una persona o de otra en los medios”, expresó la mandataria.

Principios del movimiento y advertencia al poder

La presidenta sostuvo que en el movimiento de transformación, del que forma parte, los principios deben prevalecer sobre las ambiciones personales. Señaló que quienes participen en política deben tener “profundo amor al pueblo y a la patria”, y que el objetivo de ocupar un cargo no es el poder por el poder, sino transformar la vida pública para el bienestar social.

Sheinbaum concluyó que el país no debe permitir el regreso de prácticas de corrupción y privilegios, ni la injerencia de intereses extranjeros en temas de justicia. “Que se cumpla la ley, que las instituciones de procuración de justicia hagan su trabajo, que no permitamos la injerencia extranjera en las decisiones que solo le competen a las y a los mexicanos y actuar con rectitud, con honestidad, con honradez, con amor al pueblo, con amor a la patria y dar resultados.”

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