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Graciela Domínguez es una mujer honesta: Sheinbaum respalda elección de gobernadora interina de Sinaloa

El Congreso del Estado nombró este 25 de agosto a la gobernadora interina tras la segunda licencia de Rubén Rocha Moya

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 14 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)
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La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una “mujer honesta” a la morenista Graciela Domínguez, quien este martes 25 de agosto fue nombrada por el Congreso de Sinaloa como gobernadora interina, luego de que Rubén Rocha Moya solicitara una segunda licencia después de su regreso a la gubernatura por menos de 40 horas.

Durante la conferencia de prensa de este martes 25 de agosto, la mandataria respaldó la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa y expresó su disposición a apoyar su gestión en beneficio del estado. “No tengo el gusto de conocerla, pero no a profundidad, pero sé que es una mujer honesta”, declaró Sheinbaum desde Palacio Nacional.

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Cuando la jefa del Ejecutivo Federal realizó estas declaraciones, en el Congreso de Sinaloa todavía estaba pendiente el nombramiento de la gobernadora interina. “Me estoy enterando en este momento que la eligieron a ella como gobernadora interina y pues apoyarla en lo que necesite por el bien del pueblo de Sinaloa”, declaró la presidenta.

Una mujer de cabello rizado canoso y anteojos viste un saco negro frente a un estrado de madera con micrófonos
Graciela Domínguez Nava rinde protesta ante el pleno para asumir el cargo de gobernadora interina. (Youtube )

Respaldo de Shienbaum a Graciela Domínguez: “Tiene muchos años luchando por la justicia social”

La presidenta Claudia Sheinbaum brindó un respaldo público a la nueva gobernadora interina de Sinaloa, subrayando la integridad y el compromiso social de Graciela Domínguez Nava. Durante la conferencia, Sheinbaum enfatizó que, aunque no la conoce a profundidad, reconoce su honestidad y su historia de trabajo en favor de la justicia social.

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“Sé que es una mujer honesta. Ella fue secretaria de Educación y diputada local de Sinaloa, y una mujer que tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente”, expresó la presidenta.

La mandataria remarcó que el nombramiento de Domínguez Nava representa una oportunidad para consolidar una administración enfocada en el beneficio colectivo. Destacó la importancia de que la nueva gobernadora interina se conduzca con rectitud y honestidad, y reiteró su disposición a brindarle apoyo institucional: “Apoyarla en lo que necesite por el bien del pueblo de Sinaloa y que cierre bien este periodo hasta el mes que le corresponda y trabaje por la paz, la seguridad y el bienestar del pueblo de Sinaloa”.

Con este respaldo, Claudia Sheinbaum envió un mensaje de confianza a la ciudadanía sinaloense y reconoció públicamente la trayectoria de Graciela Domínguez Nava como una luchadora social comprometida con los intereses de su estado.

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