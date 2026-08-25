¿Quién es Sergio Villarreal Barragán ‘El Grande’, narco clave en el nuevo libro de Anabel Hernández?

Arresto de Sergio Villarreal Barragán (Infobae)

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Sergio Villarreal Barragán, conocido como El Grande, volvió al centro de la conversación pública tras ser presentado como pieza clave en el nuevo libro Narcocracia de Anabel Hernández.

Su participación como testigo directo en la investigación ha renovado el interés sobre su trayectoria y el papel que desempeñó dentro del crimen organizado en México.

El nuevo libro de Anabel Hernández explora el poder del narcotráfico en México

Narcocracia es la más reciente obra de Anabel Hernández y gira en torno al testimonio de El Grande, quien fue operador de alto rango del cártel de los Beltrán Leyva. El libro articula el relato de Villarreal Barragán para examinar la forma en que la delincuencia organizada ha penetrado las estructuras políticas, empresariales y sociales del país.

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A través de entrevistas extensas, Hernández documenta las relaciones entre los líderes del narcotráfico y representantes de distintos sectores, señalando cómo el dinero y la influencia del crimen organizado moldearon decisiones y alianzas.

Anabel Hernández anunció Narcocracia, su nuevo libro editado por Grijalbo, en el que Sergio Villarreal Barragán "El Grande", ex operador del Cártel de los Beltrán Leyva y testigo en el juicio contra Genaro García Luna, revela cómo los cárteles mexicanos penetraron las instituciones del Estado durante tres décadas. (CUARTOSCURO/Narcosistema)

¿Quién es Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”?: de policía a operador de cárteles

Nacido en Coahuila, Sergio Villarreal Barragán inició su carrera como en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Policía Ministerial del estado de donde es oriundo. Su apodo proviene de que es una persona de casi dos metros de altura y más de 100 kilos de peso.

Su paso por el mundo del narcotráfico lo llevó a convertirse en uno de los principales operadores primero del Cártel de Juárez, luego del Cártel de Sinaloa y finalmente de los Beltrán Leyva.

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Su nombre cobró relevancia internacional cuando, tras su captura en 2010 en Puebla, se convirtió en testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos.

Sergio Enrique Barragán, ex operador de los Beltrán Leyva, también testificó contra "El Chapo" Guzmán. (Foto: SAÚL LÓPEZCUARTOSCURO)

En esa calidad, aportó información sobre la estructura de los cárteles y los supuestos nexos con funcionarios mexicanos, entre ellos Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.

En 2024, su testimonio volvió a generar controversia al afirmar que el Cártel de Sinaloa presuntamente ofreció apoyo a campañas políticas y mantuvo contactos con la DEA.

Especialistas y periodistas han puesto en duda la confiabilidad de algunos de sus señalamientos, dada la complejidad de los intereses en juego y los beneficios obtenidos como testigo protegido. El analista Raymundo Riva Palacio, llegó a destacar que el testimonio de “El Grande” contra García Luna ha sido criticado por supuestas contradicciones y falta de pruebas directas.

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¿Cómo fue su arresto?

El 12 de septiembre de 2010, Sergio Villarreal Barragán fue detenido en Puebla durante un operativo encabezado por la Marina Armada de México. El arresto se realizó en una residencia ubicada en la colonia San Andrés Cholula, donde elementos de élite irrumpieron tras una labor de inteligencia que incluyó el seguimiento de movimientos y la vigilancia discreta de la zona.

Sergio Villarreal fue extraditado a EEUU luego de su captura en México por la Marina (Foto: Archivo)

Villarreal Barragán no opuso resistencia al momento de su aprehensión. En el lugar se encontraba desarmado y acompañado únicamente de su círculo más cercano. Los reportes oficiales señalan que, lejos de enfrentarse a las autoridades, “El Grande” optó por entregarse de inmediato, una actitud que sorprendió a los propios agentes debido a su historial de violencia y su posición dentro del cártel de los Beltrán Leyva.

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Aparentemente, su estrategia consistía en evitar cualquier enfrentamiento armado con las autoridades para poder acogerse como testigo colaborador y ofrecer información sobre las operaciones del crimen organizado.