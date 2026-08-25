Feria Milenaria de Cholula contará con impresionante cartelera: Manuel Mijares, Kumbia Kings, Inspector y más: programa completo

La 76ª Feria Milenaria de San Pedro Cholula arranca este sábado 29 de agosto y se extiende hasta el 16 de septiembre, con entrada gratuita a todos sus eventos.
La presidenta municipal Tonantzin Fernández presentó el programa oficial, que combina tradición religiosa, gastronomía, cultura y una cartelera musical con artistas de distintos géneros para 19 días de festejo en la Ciudad Sagrada de Puebla.
Cartelera artística completa (21:00 h, Plaza de la Concordia)
- Martes 1 de septiembre — Mijares (inauguración)
- Martes 2 de septiembre — Sonido Famoso
- Miércoles 3 de septiembre — La Fiesta Magnífica
- Jueves 4 de septiembre — Inspector
- Sábado 5 de septiembre — Banda Tierra Sagrada
- Domingo 6 de septiembre — Las Guerreras K-Pop
- Miércoles 9 de septiembre — Banda Tierra Mojada
- Jueves 10 de septiembre — Los Hijos del Pueblo
- Viernes 11 de septiembre — Banda La Misteriosa
- Sábado 12 de septiembre — Los Askis
- Domingo 13 de septiembre — El Yaki
- Lunes 15 de septiembre — Kumbia Kings
Todos los conciertos se realizarán en la Plaza de la Concordia, en San Pedro Cholula, a partir de las 21:00 horas, según el spot oficial del Gobierno Municipal.
Eventos tradicionales y religiosos
- 29 de agosto (sábado) — Cabalgata de inicio de feria en honor a la Virgen de los Remedios
- 31 de agosto (lunes) — Noche de los Faroles: procesión nocturna por las calles de San Pedro y San Andrés Cholula
- 8 de septiembre (lunes) — Tradicional Trueque Milenario a partir de las 6:00 h
Cabalgata: horario y ruta (29 de agosto)
El organizador Jorge Salvador Ortega informó los detalles del recorrido:
- 9:30 h — Concentración y desembarque de caballos
- 10:30 h — Inicio del recorrido desde el cruce de la 4 Sur y 11 Oriente
- Ruta: Diagonal Ferrocarril → Avenida Miguel Alemán → Junta auxiliar de San Agustín Calvario → regreso por la 15 Sur
- Municipios participantes: Nealtican, Domingo Arenas, Calpan, Huejotzingo, Valsequillo y San Francisco Totimehuacán
- No se exige vestimenta formal de charro o vaquero; el evento es abierto e incluyente
El Trueque Milenario (8 de septiembre)
El intercambio se realiza en la Plaza de la Concordia y reúne a municipios como San Nicolás de los Ranchos, Nealtican y Atzompa. Consiste en trocar bienes agrícolas o artesanías sin reglas fijas de valor, según acuerden las partes.
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El Trueque fue declarado Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Puebla en 2024 y es considerado la celebración más representativa de la festividad.
Zonas y atracciones disponibles
- Foro Artístico — Escenario principal de los conciertos
- Área de Gastronomía — Platillos típicos y comida regional poblana
- Zona del Trueque — Intercambio cultural y comercial ancestral
- Juegos Mecánicos — Atracciones para todas las edades
- Foro Cultural — Actividades culturales y eventos multidisciplinarios
Entrada gratuita a todos los eventos
La feria en ediciones anteriores
La 75ª Feria Milenaria de 2025 se realizó del 29 de agosto al 16 de septiembre en la misma Plaza de la Concordia, con una expectativa de más de 100 mil visitantes y una derrama económica estimada en 200 millones de pesos.
Esa edición incluyó, por primera vez, un pabellón dedicado a los Pueblos Mágicos de Puebla, con la participación de Pahuatlán, Tlatlauquitepec, Cholula, Atlixco, Chignahuapan, Zacatlán, Xicotepec y Huauchinango, además de Acatzingo como pueblo originario invitado.
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La cartelera de 2025 incluyó a:
- Matute
- Alberto Pedraza
- Grupo Palomo
- Los Yaguarú
- El Poder del Norte
- Banda Misteriosa
- Ali Téllez y Los Telechikos
- La Sonora Santanera con María Fernanda
- Guerra de Chistes
- La Fiesta Magnífica
- Grupo Ensamble
- Los Askis
- El Bogueto
- Sonido Famoso
- Los Acosta
El cierre corrió a cargo de Los Acosta, coincidiendo con el Grito de Independencia del 15 de septiembre. La noche de mayor convocatoria fue la de El Bogueto, que reunió a 60 mil asistentes y lo posicionó como el artista con mayor afluencia en la historia reciente de la feria, según El Popular.
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