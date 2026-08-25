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Feria Milenaria de Cholula contará con impresionante cartelera: Manuel Mijares, Kumbia Kings, Inspector y más: programa completo

Mijares, Inspector, Los Askis y Kumbia Kings encabezan la programación musical, con funciones a las 18:00 horas en el escenario principal de la Plaza de la Concordia

Gobierno de Cholula/Redes sociales
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La 76ª Feria Milenaria de San Pedro Cholula arranca este sábado 29 de agosto y se extiende hasta el 16 de septiembre, con entrada gratuita a todos sus eventos.

La presidenta municipal Tonantzin Fernández presentó el programa oficial, que combina tradición religiosa, gastronomía, cultura y una cartelera musical con artistas de distintos géneros para 19 días de festejo en la Ciudad Sagrada de Puebla.

Tres hombres con vestimenta roja, un cantante al centro con chaqueta azul y una banda en trajes oscuros, con sus nombres abajo.
La presidenta municipal Tonantzin Fernández presentó el programa oficial, que combina tradición religiosa, gastronomía, cultura y una cartelera musical con artistas de distintos géneros (Composición fotográfica/Redes sociales/Ocesa)

Cartelera artística completa (21:00 h, Plaza de la Concordia)

  • Martes 1 de septiembre — Mijares (inauguración)
  • Martes 2 de septiembre — Sonido Famoso
  • Miércoles 3 de septiembre — La Fiesta Magnífica
  • Jueves 4 de septiembre — Inspector
  • Sábado 5 de septiembre — Banda Tierra Sagrada
  • Domingo 6 de septiembre — Las Guerreras K-Pop
  • Miércoles 9 de septiembre — Banda Tierra Mojada
  • Jueves 10 de septiembre — Los Hijos del Pueblo
  • Viernes 11 de septiembre — Banda La Misteriosa
  • Sábado 12 de septiembre — Los Askis
  • Domingo 13 de septiembre — El Yaki
  • Lunes 15 de septiembre — Kumbia Kings

Todos los conciertos se realizarán en la Plaza de la Concordia, en San Pedro Cholula, a partir de las 21:00 horas, según el spot oficial del Gobierno Municipal.

Cartel promocional rojo con el programa de conciertos de la 76ª Feria Milenaria de San Pedro Cholula y fotografías de los artistas participantes
El cartel oficial de la 76ª Feria Milenaria de San Pedro Cholula en Puebla presenta la cartelera de conciertos y eventos que se realizarán durante la festividad. (Cartel de la Feria Milenaria de Cholula)

Eventos tradicionales y religiosos

  • 29 de agosto (sábado) — Cabalgata de inicio de feria en honor a la Virgen de los Remedios
  • 31 de agosto (lunes) — Noche de los Faroles: procesión nocturna por las calles de San Pedro y San Andrés Cholula
  • 8 de septiembre (lunes) — Tradicional Trueque Milenario a partir de las 6:00 h
Lucero, Yuri, Emmanuel y Mijares - Entre Amigos concierto
Manuel Mijares. | Foto: Laura Villegas, OCESA.

Cabalgata: horario y ruta (29 de agosto)

El organizador Jorge Salvador Ortega informó los detalles del recorrido:

  • 9:30 h — Concentración y desembarque de caballos
  • 10:30 h — Inicio del recorrido desde el cruce de la 4 Sur y 11 Oriente
  • Ruta: Diagonal Ferrocarril → Avenida Miguel Alemán → Junta auxiliar de San Agustín Calvario → regreso por la 15 Sur
  • Municipios participantes: Nealtican, Domingo Arenas, Calpan, Huejotzingo, Valsequillo y San Francisco Totimehuacán
  • No se exige vestimenta formal de charro o vaquero; el evento es abierto e incluyente

El Trueque Milenario (8 de septiembre)

El intercambio se realiza en la Plaza de la Concordia y reúne a municipios como San Nicolás de los Ranchos, Nealtican y Atzompa. Consiste en trocar bienes agrícolas o artesanías sin reglas fijas de valor, según acuerden las partes.

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El Trueque fue declarado Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Puebla en 2024 y es considerado la celebración más representativa de la festividad.

Zonas y atracciones disponibles

  • Foro Artístico — Escenario principal de los conciertos
  • Área de Gastronomía — Platillos típicos y comida regional poblana
  • Zona del Trueque — Intercambio cultural y comercial ancestral
  • Juegos Mecánicos — Atracciones para todas las edades
  • Foro Cultural — Actividades culturales y eventos multidisciplinarios

Entrada gratuita a todos los eventos

La feria en ediciones anteriores

La 75ª Feria Milenaria de 2025 se realizó del 29 de agosto al 16 de septiembre en la misma Plaza de la Concordia, con una expectativa de más de 100 mil visitantes y una derrama económica estimada en 200 millones de pesos.

Esa edición incluyó, por primera vez, un pabellón dedicado a los Pueblos Mágicos de Puebla, con la participación de Pahuatlán, Tlatlauquitepec, Cholula, Atlixco, Chignahuapan, Zacatlán, Xicotepec y Huauchinango, además de Acatzingo como pueblo originario invitado.

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La cartelera de 2025 incluyó a:

  • Matute
  • Alberto Pedraza
  • Grupo Palomo
  • Los Yaguarú
  • El Poder del Norte
  • Banda Misteriosa
  • Ali Téllez y Los Telechikos
  • La Sonora Santanera con María Fernanda
  • Guerra de Chistes
  • La Fiesta Magnífica
  • Grupo Ensamble
  • Los Askis
  • El Bogueto
  • Sonido Famoso
  • Los Acosta

El cierre corrió a cargo de Los Acosta, coincidiendo con el Grito de Independencia del 15 de septiembre. La noche de mayor convocatoria fue la de El Bogueto, que reunió a 60 mil asistentes y lo posicionó como el artista con mayor afluencia en la historia reciente de la feria, según El Popular.

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