América mantiene el liderato del Apertura 2026 tras 5 jornadas y estos son los mejores memes que han dejado las redes sociales

América marcha como líder absoluto tras 5 jornadas disputadas (Especial)

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Los memes en las redes sociales no se han hecho esperar tras el buen momento que vive el América de Guillermo Almada, que se mantiene como líder del torneo Apertura 2026 con 13 puntos producto de 4 victorias, un empate y ninguna derrota luego de 5 jornadas disputadas.

En esta primera etapa al frente de Las Águilas, el técnico uruguayo ha formado un plantel diverso con jóvenes canteranos y futbolistas experimentados referentes del club, lo que le ha dado resultados positivos.

Los memes en las redes sociales no se han hecho esperar tras el buen momento que vive el América de Guillermo Almada (Especial)

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El buen momento de Las Águilas

Las Águilas iniciaron la campaña sumando sus primeros tres puntos frente a Querétaro como visitantes. En la segunda jornada, igualaron contra Atlante en el Estadio Banorte, único empate hasta ahora. El equipo tomó impulso en las fechas siguientes, superando con marcadores de 3-0 tanto a Santos Laguna como a Atlético San Luis, ambos duelos disputados en casa.

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En la fecha cinco, América confirmó su buen momento al vencer a Bravos de Juárez 2-1 fuera de casa. Estos resultados han permitido al club posicionarse como líder indiscutido en la tabla general.

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El América, bajo la dirección de Almada, ha mostrado hasta el momento un rendimiento invicto en las primeras cinco jornadas del Apertura 2026, acumulando cuatro triunfos y un empate. La combinación de elementos de cantera y referentes con experiencia ha sido clave en este arranque, permitiendo al equipo dominar tanto en casa como en calidad de visitante.

Presencia internacional y próximos retos

Más allá del torneo local, el equipo capitalino también ha protagonizado una actuación destacada en la Leagues Cup. El plantel avanzó a los cuartos de final tras imponerse en sus dos primeros partidos ante San Diego y Timbers, cayendo únicamente en la tanda de penales frente al Austin FC. Esta performance reafirma la solidez del grupo en diferentes competencias.

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El siguiente desafío internacional será el sábado 26 de agosto, cuando América se mida ante Columbus Crew por un lugar en las semifinales de la Leagues Cup, en el Dignity Health Sports Park. Solo tres días después, el equipo retomará su agenda en la Liga Mx recibiendo a Puebla en el Estadio Banorte para la jornada seis.

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Almada y el respaldo de la afición

El ciclo de Guillermo Almada ha generado entusiasmo entre los seguidores, quienes destacan la apuesta por talento joven y la respuesta positiva del plantel. Las redes sociales reflejan la expectativa y el humor ante la racha invicta, con memes que resaltan tanto las victorias como la solidez defensiva del equipo.

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La dupla entre cantera y experiencia, sumada a los resultados obtenidos en el arranque del torneo, mantiene la ilusión de la afición azulcrema y proyecta al América como un serio aspirante tanto a nivel nacional como internacional para la temporada en curso.