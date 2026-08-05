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Diarrea explosiva suma cinco casos en México: Jalisco confirma dos personas enfermas que viajaron al extranjero

Los casos reportados se consideran importados debido a que el contagio no ocurrió en territorio nacional

Esta enfermedad ha generado un importante brote en los Estados Unidos.
Esta enfermedad ha generado un importante brote en los Estados Unidos.
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La Secretaría de Salud de Jalisco ha confirmado dos casos de ciclosporiasis, infección que se ha llamado “diarrea explosiva”, en pacientes adultos que viajaron al extranjero, tal como informó el secretario Héctor Raúl Pérez Gómez este martes 4 de agosto.

El funcionario reveló que ninguno de los contagios es “nativo” pues se trata de personas que estuvieron en Canadá y en Estados Unidos, por lo que “creemos que incubaron la enfermedad allá y presentaron manifestaciones clínicas aquí”.

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El secretario advirtió que no se debe dejar pasar un cuadro de diarrea ni automedicarse, porque puede haber complicaciones y deshidratación en poco tiempo.

Añade que el tratamiento es “de muy fácil” resolución y que “siete días” con el medicamento adecuado suelen bastar, aunque pide iniciar atención médica de forma oportuna, en especial en personas inmunosuprimidas, adultos mayores y menores.

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Como medidas para reducir contagios de gastroenteritis, Pérez Gómez recomendó el lavado frecuente de manos, antes y después de ir al baño, antes de comer y tras tocar objetos de uso diario como dinero o el celular, además del uso de gel antibacterial.

Pérez Gómez también explicó que el protozoario Cyclospora “no es un patógeno nuevo ni extraño” y que el foco reciente se relaciona con un brote en Estados Unidos que suma 2,300 casos y dos fallecimientos asociados.

ciclosporiasis
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los casos en que una persona podría llegar a fallecer si contrae ciclosporiasis

La ciclosporiasis, conocida popularmente como “diarrea explosiva”, es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis.

Si bien en la mayoría de los casos, la enfermedad provoca síntomas como diarrea acuosa, náusea, dolor abdominal, fatiga y pérdida de peso que suelen resolverse con tratamiento, puede haber situaciones en las que puede poner en riesgo la vida.

Especialistas coinciden en que no suele ser una enfermedad mortal; sin embargo, ya se han reportado dos casos de personas fallecidas por este parásito en Estados Unidos por lo cual nunca esta demás prevenir.

Los casos en los que una persona podría fallecer por ciclosporiasis son los siguientes:

  1. Inmunosupresión severa: Personas con sistemas inmunológicos debilitados, como quienes viven con VIH/SIDA sin tratamiento, pacientes con cáncer bajo quimioterapia, trasplantados con inmunosupresores o personas con enfermedades autoinmunes graves, tienen más riesgo de complicaciones graves e incluso la muerte. Su organismo no logra controlar la infección y pueden desarrollar deshidratación severa, infecciones oportunistas o falla multiorgánica.
  2. Deshidratación aguda: La diarrea intensa y prolongada puede causar deshidratación grave, especialmente en niños pequeños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas. Si no reciben atención médica oportuna y reposición de líquidos y electrolitos, la deshidratación puede llevar a shock y falla orgánica.
  3. Malnutrición preexistente: Pacientes con desnutrición tienen menos reservas para enfrentar la pérdida de líquidos y nutrientes. Esto puede agravar la condición y aumentar el riesgo de mortalidad.
  4. Acceso limitado a atención médica: En contextos donde no hay acceso rápido a servicios de salud, la falta de diagnóstico y tratamiento oportunos puede provocar complicaciones fatales.
  5. Otras enfermedades concomitantes: La presencia de otras infecciones intestinales, enfermedades crónicas (diabetes, insuficiencia renal, hepática o cardiaca) puede aumentar el riesgo de muerte por ciclosporiasis.
diarrea explosiva- ciclosporiasis
diarrea explosiva- ciclosporiasis (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la ciclosporiasis rara vez es mortal en adultos sanos con acceso a tratamiento, representa un riesgo elevado para personas inmunosuprimidas, con desnutrición, enfermedades graves o sin acceso a atención médica adecuada.

La clave para evitar complicaciones es el diagnóstico y tratamiento oportuno, así como la reposición adecuada de líquidos y electrolitos.

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