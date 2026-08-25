Prepara tus mejores pasos: Tlalnepantla tendrá mega baile gratis para celebrar su aniversario: fecha, lugar y horario

Gobierno de Tlalnepantla/Redes sociales

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Tlalnepantla celebrará a lo grande sus 78 años con un mega baile sonidero, concierto de Santa Fe Klan y una agenda cultural gratuita para todo septiembre, el gobierno municipal anticipó una jornada durante el mes que promete poner a bailar a la localidad mexiquense con dj sets, sonideros y mucho ambiente festivo.

La jornada de festividades del municipio mexiquense de Tlalnepantla de Baz arranca el domingo 13 de septiembre de 2026, impulsadas por la administración del alcalde Raciel Pérez Cruz para conmemorar el 78 aniversario del municipio mexiquense. El lema del programa, “Nuestra historia nos une y lleva al futuro”, resume el espíritu de una celebración que combina cultura urbana, tradición sonidero y actividades familiares.

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La jornada iniciará a partir de las 11:00 h en el Teatro Algarabía, dentro de la Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz Prada, con cursos, conferencias y un corredor artístico en el que participan los actos 2&2 y Ensamble.

A partir de las 16:00 h, las actividades se trasladan a la explanada exterior del mismo recinto para dar paso al programa musical nocturno.

El Comité Sonidero de San Juan Ixhuatepec organiza el bailazo con Colectivo Latino y DJ Cerveza como actos centrales (Municipio de Tlalnepantla/Redes sociales)

El mega baile sonidero en San Juan Ixhuatepec

A las 16:00 h, la calle Sebastián Lerdo de Tejada, en Tlalnepantla Oriente, se convierte en pista de baile. El Comité Sonidero de San Juan Ixhuatepec organiza el bailazo con Colectivo Latino y DJ Cerveza como actos centrales, acompañados por los sonidos Bayamón, La Bomba, Yack, Puerto Rico, El Padrote Estelar y “La Clave de la Dinastía Linares”. La producción del escenario corre a cargo de Candela Music.

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El baile sonidero es una expresión de la cultura popular urbana nacida en México en los años 60. Consiste en la instalación de grandes equipos de audio e iluminación en el espacio público, donde un animador mezcla cumbia, salsa y guaracha mientras la comunidad baila en la calle. En barrios como San Juan Ixhuatepec, esta tradición funciona como punto de encuentro colectivo e identidad de barrio.

El Gobierno Municipal de Tlalnepantla anuncia un concierto gratuito de música urbana para el 13 de septiembre en la Explanada Municipal por el 78 aniversario de la ciudad. (Municipio de Tlalnepantla/Redes sociales)

Santa Fe Klan cierra la noche en la Explanada Municipal

Un póster anuncia el festival Raíces que Transforman el 13 de septiembre en Tlalnepantla, Estado de México, con la presentación de Santa Fe Klan. (Gobierno de Tlanepantla/Redes Sociales)

El cierre de la jornada llega a las 22:00 h con Santa Fe Klan, uno de los exponentes del rap mexicano más reconocidos del país, quien sube al escenario de la Explanada Municipal de Tlalnepantla de Baz. El rapero guanajuatense comparte cartel con Candela Music y DJ Cerveza. El acceso es completamente gratuito y no requiere boleto ni registro previo.

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El concierto en Tlalnepantla no es la única aparición de Santa Fe Klan en el Estado de México durante el mes patrio. Dos días después, el 15 de septiembre, el artista encabeza otro evento gratuito en el Palacio Municipal de Naucalpan, donde comparte escenario con Luis Alfredo Jiménez y Rafael Jorge Negrete, nietos del compositor José Alfredo Jiménez y del cantante Jorge Negrete, respectivamente.

Cómo llegar a la Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz Prada

En metro, las líneas 6 y 7 son las más cercanas. La estación El Rosario queda a unos 18 minutos a pie del recinto (Municipio de Tlalnepantla/Redes sociales)

La Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz Prada (Tlalnepantla Centro, C.P. 54000) es accesible en varios medios de transporte público desde la Ciudad de México.

En metro, las líneas 6 y 7 son las más cercanas. La estación El Rosario queda a unos 18 minutos a pie del recinto. En Tren Suburbano, la línea Buenavista-Cuautitlán tiene parada en Tlalnepantla, a unos 36 minutos caminando. En autobús, las rutas 11, 12, 119, 646 y R-10 tienen paradas próximas; la más cercana, sobre Avenida del Trabajo, está a 2 minutos a pie de la plaza.

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La agenda de septiembre continúa el día 27

El mes de festejos no termina el 13 de septiembre. El 27 de septiembre, el municipio realiza la segunda edición de la Carrera del Mariachi Run-Fest, con tres modalidades: 10 kilómetros competitivos, 5 kilómetros recreativos y una caminata familiar de 3 kilómetros.