México
Agregar Infobae enGoogle

Prepara tus mejores pasos: Tlalnepantla tendrá mega baile gratis para celebrar su aniversario: fecha, lugar y horario

La celebración por el aniversario del municipio incluye una jornada sin costo con cumbia, salsa y guaracha aunado a un concierto estelar de Santa Fe Klan, como parte de una tradición barrial que convierte la calle en punto de encuentro

Gobierno de Tlalnepantla/Redes sociales

Guardar

Tlalnepantla celebrará a lo grande sus 78 años con un mega baile sonidero, concierto de Santa Fe Klan y una agenda cultural gratuita para todo septiembre, el gobierno municipal anticipó una jornada durante el mes que promete poner a bailar a la localidad mexiquense con dj sets, sonideros y mucho ambiente festivo.

La jornada de festividades del municipio mexiquense de Tlalnepantla de Baz arranca el domingo 13 de septiembre de 2026, impulsadas por la administración del alcalde Raciel Pérez Cruz para conmemorar el 78 aniversario del municipio mexiquense. El lema del programa, “Nuestra historia nos une y lleva al futuro”, resume el espíritu de una celebración que combina cultura urbana, tradición sonidero y actividades familiares.

PUBLICIDAD

La jornada iniciará a partir de las 11:00 h en el Teatro Algarabía, dentro de la Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz Prada, con cursos, conferencias y un corredor artístico en el que participan los actos 2&2 y Ensamble.

A partir de las 16:00 h, las actividades se trasladan a la explanada exterior del mismo recinto para dar paso al programa musical nocturno.

Collage de varios cantantes con un hombre al centro con gafas oscuras, junto a un árbol, un tren y rascacielos.
El Comité Sonidero de San Juan Ixhuatepec organiza el bailazo con Colectivo Latino y DJ Cerveza como actos centrales (Municipio de Tlalnepantla/Redes sociales)

El mega baile sonidero en San Juan Ixhuatepec

A las 16:00 h, la calle Sebastián Lerdo de Tejada, en Tlalnepantla Oriente, se convierte en pista de baile. El Comité Sonidero de San Juan Ixhuatepec organiza el bailazo con Colectivo Latino y DJ Cerveza como actos centrales, acompañados por los sonidos Bayamón, La Bomba, Yack, Puerto Rico, El Padrote Estelar y “La Clave de la Dinastía Linares”. La producción del escenario corre a cargo de Candela Music.

PUBLICIDAD

El baile sonidero es una expresión de la cultura popular urbana nacida en México en los años 60. Consiste en la instalación de grandes equipos de audio e iluminación en el espacio público, donde un animador mezcla cumbia, salsa y guaracha mientras la comunidad baila en la calle. En barrios como San Juan Ixhuatepec, esta tradición funciona como punto de encuentro colectivo e identidad de barrio.

Cartel digital con varios cantantes, el texto Raíces que Transforman, la fecha 13 de septiembre y la ubicación Explanada Municipal de Tlalnepantla
El Gobierno Municipal de Tlalnepantla anuncia un concierto gratuito de música urbana para el 13 de septiembre en la Explanada Municipal por el 78 aniversario de la ciudad. (Municipio de Tlalnepantla/Redes sociales)

Santa Fe Klan cierra la noche en la Explanada Municipal

Póster de evento con texto Raíces que Transforman, fecha 13 de septiembre, e imagen de Santa Fe Klan. Muestra artistas, un árbol, tren y edificios modernos
Un póster anuncia el festival Raíces que Transforman el 13 de septiembre en Tlalnepantla, Estado de México, con la presentación de Santa Fe Klan. (Gobierno de Tlanepantla/Redes Sociales)

El cierre de la jornada llega a las 22:00 h con Santa Fe Klan, uno de los exponentes del rap mexicano más reconocidos del país, quien sube al escenario de la Explanada Municipal de Tlalnepantla de Baz. El rapero guanajuatense comparte cartel con Candela Music y DJ Cerveza. El acceso es completamente gratuito y no requiere boleto ni registro previo.

El concierto en Tlalnepantla no es la única aparición de Santa Fe Klan en el Estado de México durante el mes patrio. Dos días después, el 15 de septiembre, el artista encabeza otro evento gratuito en el Palacio Municipal de Naucalpan, donde comparte escenario con Luis Alfredo Jiménez y Rafael Jorge Negrete, nietos del compositor José Alfredo Jiménez y del cantante Jorge Negrete, respectivamente.

Cómo llegar a la Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz Prada

Texto en letras moradas y blancas con el lema Raíces que Transforman sobre una estructura metálica con iluminación violeta
En metro, las líneas 6 y 7 son las más cercanas. La estación El Rosario queda a unos 18 minutos a pie del recinto (Municipio de Tlalnepantla/Redes sociales)

La Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz Prada (Tlalnepantla Centro, C.P. 54000) es accesible en varios medios de transporte público desde la Ciudad de México.

En metro, las líneas 6 y 7 son las más cercanas. La estación El Rosario queda a unos 18 minutos a pie del recinto. En Tren Suburbano, la línea Buenavista-Cuautitlán tiene parada en Tlalnepantla, a unos 36 minutos caminando. En autobús, las rutas 11, 12, 119, 646 y R-10 tienen paradas próximas; la más cercana, sobre Avenida del Trabajo, está a 2 minutos a pie de la plaza.

La agenda de septiembre continúa el día 27

El mes de festejos no termina el 13 de septiembre. El 27 de septiembre, el municipio realiza la segunda edición de la Carrera del Mariachi Run-Fest, con tres modalidades: 10 kilómetros competitivos, 5 kilómetros recreativos y una caminata familiar de 3 kilómetros.

Temas Relacionados

DjTlalnepantla de BazSanta Fe KlanEdomexferiasfestivalesBaile SonideroConciertos En MexicoConciertos gratisCDMXbaileque hacermexico-noticiasmexico-entretenimientoNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

No sabemos qué tanto es cierto sobre los viajes de lujo de Mara Lezama: Sheinbaum minimiza acusaciones contra gobernadora

La presidenta hizo un llamado a que la gobernadora de Quintana Roo aclare los señalamientos en su contra

No sabemos qué tanto es cierto sobre los viajes de lujo de Mara Lezama: Sheinbaum minimiza acusaciones contra gobernadora

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Masad es líder y Ese Pérez con Yanet García a una línea de la eliminación

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Masad es líder y Ese Pérez con Yanet García a una línea de la eliminación

“Nadie decide por México”: Sheinbaum reitera acusación de injerencia extranjera y acusa campaña negra ante caso Rocha Moya

Claudia Sheinbaum advierte que solo el Estado mexicano puede procesar a sus funcionarios y critica la difusión de noticias falsas, tras la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya y señalamientos a otros políticos

“Nadie decide por México”: Sheinbaum reitera acusación de injerencia extranjera y acusa campaña negra ante caso Rocha Moya

Temblor hoy 25 de agosto en México: se registró un sismo de 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 25 de agosto en México: se registró un sismo de 4.1 en Chiapas

Alex Speitzer denuncia robo en el aeropuerto de CDMX y lanza fuerte advertencia: “Se toparon con un necio”

El actor mexicano relató que dos piezas de equipaje fueron abiertas y que varias de sus pertenencias desaparecieron tras su llegada a la capital

Alex Speitzer denuncia robo en el aeropuerto de CDMX y lanza fuerte advertencia: “Se toparon con un necio”
MÁS NOTICIAS

NARCO

La conexión entre “Los Rusos” y el Cártel de Sinaloa: de sus orígenes al control regional

La conexión entre “Los Rusos” y el Cártel de Sinaloa: de sus orígenes al control regional

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Los Rusos, detrás de la alerta de EEUU en Mexicali

Así es la finca donde hallaron ropa quemada, sangre y objetos vinculados a desapariciones en Jalisco

‘El Pistache’, exnovio de Manelyk González y quien fuera supuesto líder de La Unión Tepito, salió de la cárcel

¿Quién es Sergio Villarreal Barragán ‘El Grande’, narco clave en el nuevo libro de Anabel Hernández?

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Masad es líder y Ese Pérez con Yanet García a una línea de la eliminación

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Masad es líder y Ese Pérez con Yanet García a una línea de la eliminación

Alex Speitzer denuncia robo en el aeropuerto de CDMX y lanza fuerte advertencia: “Se toparon con un necio”

Tráiler de ‘Hombre al agua’ revela juegos de poder en el nuevo filme de Gael García Bernal: cuándo se estrena en México

‘El Pistache’, exnovio de Manelyk González y quien fuera supuesto líder de La Unión Tepito, salió de la cárcel

Facundo defiende a los jóvenes que ‘farmean aura’: “Es muy cerrado creer que solo lo que tú hiciste era chido”

DEPORTES

América mantiene el liderato del Apertura 2026 tras 5 jornadas y estos son los mejores memes que han dejado las redes sociales

América mantiene el liderato del Apertura 2026 tras 5 jornadas y estos son los mejores memes que han dejado las redes sociales

América vs Columbus: a qué hora y dónde ver en México a las Águilas en las Leagues Cup 2026

Real Madrid vs Real Sociedad: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego pendiente de la Jornada 1 desde México

Blue Demon Jr. revela cómo se enteró que tenía cáncer y adelanta sus planes de despedida

Penta y Rey Fénix se disputarán el boleto para pelear vs Roman Reigns en RAW WWE CDMX