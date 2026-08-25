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Alex Speitzer denuncia robo en el aeropuerto de CDMX y lanza fuerte advertencia: “Se toparon con un necio”

El actor mexicano relató que dos piezas de equipaje fueron abiertas y que varias de sus pertenencias desaparecieron tras su llegada a la capital

Alex Speitzer - (Instagram)
Alex Speitzer - (Instagram)
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Alex Speitzer denunció a través de su cuenta de Instagram un presunto robo ocurrido durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El actor compartió un video en el que relató lo que encontró al recuperar su equipaje después de un viaje.

“Oigan, estoy llegando de viaje y pues con la sorpresa de que me sacaron toda la maleta”, contó Speitzer. El intérprete precisó que fueron dos piezas de equipaje las afectadas: “Las rompieron, me robaron muchas cosas”.

Según su relato, ambas maletas tenían candado y estos fueron dañados. “Tenían candado las maletas, lo rompieron”, afirmó, antes de pedir a quienes lo siguen que extremen precauciones cuando viajen: “Esto se los digo para que tengan cuidado”.

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Alex Speitzer asegura que ya inició el seguimiento del caso

Alex Speitzer denuncia robo en el aeropuerto de CDMX - (Instagram)

El actor explicó que no pretende dejar el asunto únicamente como una denuncia pública en redes sociales. “Yo ya estoy dándole seguimiento y metí mi solicitud y demás”, señaló, aunque no proporcionó mayores detalles sobre el trámite realizado.

Con un tono decidido, Speitzer aseguró que buscará continuar con las acciones para intentar esclarecer lo ocurrido. “Como soy bien necio, voy a echarle ganitas y vamos a trackear y vamos a encontrar la manera de dar con esos amantes de lo ajeno”, expresó.

Su determinación quedó resumida en una frase que utilizó para describir su postura frente al caso: “Porque se toparon con un necio”. También llamó a otras personas que enfrenten situaciones similares a no quedarse de brazos cruzados.

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El nuevo mensaje de Alex Speitzer tras recibir más denuncias

El actor felicitó a su hermano (Foto: Instagram/@alejandrospeitzer)
El actor felicitó a su hermano (Foto: Instagram/@alejandrospeitzer)

Un día después de hacer público el robo que sufrió, Speitzer volvió a hablar del caso y aseguró que comenzó a recibir numerosos mensajes de personas que dicen haber atravesado situaciones similares con sus maletas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “Me empezaron a llegar muchos mensajes, pero muchos, contándome que les ha pasado, que les saquean las maletas en el aeropuerto de la Ciudad de México, que no les dan respuesta”, relató.

El actor reconoció que esperaba que existieran más testimonios, pero aseguró que la cantidad de mensajes recibidos lo sorprendió. “Me imaginaba que esto pasaba”, dijo, antes de expresar su preocupación por la manera en que este tipo de situaciones pueden llegar a percibirse como algo cotidiano: “Tristemente lo hemos normalizado, que si me robaron alguna cosa y demás”.

A partir de las experiencias que, según explicó, le compartieron sus seguidores, Speitzer endureció su postura y señaló: “Esto solo me dice del nivel de corrupción que hay ahí adentro”. Finalmente, insistió en la importancia de actuar formalmente: “Hay que denunciar”. Además, anunció que compartirá un video para explicar qué hacer ante estos casos y buscar que su experiencia sirva para “dar con quien tengamos que dar, para que dejen de robar lo que es nuestro”.

El mensaje de Alex Speitzer para quienes viajan

Especial
Según diferentes testimonios hasta los celulares les quitaron a los comensales para que el actor no acaparara muchos reflectores. (Instagram @Alejandro_Speitzer)

Speitzer también cuestionó que algunas personas puedan optar por no denunciar este tipo de situaciones. “Esta gente sabe que no metemos denuncias y demás”, afirmó, al explicar por qué considera importante dar seguimiento formal a lo ocurrido.

Por ello, reiteró que presentará su denuncia y continuará con el proceso. “Voy a meter mi denuncia, voy a darle un seguimiento”, aseguró el actor en el video publicado en Instagram.

Finalmente, Speitzer convirtió su experiencia en una advertencia para otros viajeros: “Cuando les llegue a pasar esto, no lo dejen así”. Su recomendación fue acompañada de una última petición: “Tengan cuidado con sus cosas”.

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