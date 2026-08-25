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Blue Demon Jr. revela cómo se enteró que tenía cáncer y adelanta sus planes de despedida

El gladiador relató que recibió el diagnóstico cuando la enfermedad ya se encontraba en una etapa avanzada

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(Cortesía: @lucifer_valero)
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Después de más de cuatro décadas dentro de la lucha libre profesional, Blue Demon Jr. se prepara para cerrar una etapa de su carrera. El luchador mexicano realizará una gira de despedida que se extenderá hasta agosto de 2027, antes de poner punto final a su trayectoria sobre los cuadriláteros.

A sus 60 años, el heredero de la histórica máscara de Blue Demon habló con EFE sobre algunos de los momentos más difíciles que ha enfrentado a lo largo de su vida, entre ellos el diagnóstico de un linfoma avanzado que llegó cuando tenía poco más de 30 años y que estuvo cerca de terminar con su vida.

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Blue Demon Jr. recuerda su lucha contra el cáncer

(EFE/ Sáshenka Gutiérrez)
(EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

El gladiador relató que recibió el diagnóstico cuando la enfermedad ya se encontraba en una etapa avanzada. Incluso, uno de los médicos que lo atendió le recomendó poner sus asuntos en orden ante la posibilidad de que su estado de salud empeorara.

Tenía poco más de 30 años, me detectaron un linfoma avanzado y un médico me sugirió arreglar mis papeles porque estaba cerca el final. Primero hubo una etapa de negación, pero no me di por vencido”, recordó.

La enfermedad no fue el único obstáculo que tuvo que superar durante su carrera. Blue Demon Jr. también sufrió una lesión que lo mantuvo durante medio año en silla de ruedas y padeció quemaduras durante un combate, situaciones de las que consiguió recuperarse para volver a los cuadriláteros.

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Lo que no te mata, te hace más fuerte. Ahora le encontraron una palabra idónea, resiliencia. Todo eso que me pasó, fue una enseñanza de vida”.

¿Por qué decidió retirarse Blue Demon Jr.?

(Foto: Óscar Reyes)
(Foto: Óscar Reyes)

El luchador había explicado previamente que su reciente accidente automovilístico no fue el motivo de su decisión de retirarse. El principal factor, según sus propias palabras, fue el tiempo que pasó alejado de su familia debido a su profesión.

Fui un padre ausente por mucho tiempo y ese es el motivo principal; quiero darle mi tiempo y mi salud a mis hijos, a mi esposa y a mis amigos. Mi cuerpo ya está diciendo que le baje”, señaló en julio.

De esta manera, Blue Demon Jr. contempla agosto de 2027 como el momento en el que terminará oficialmente su trayectoria profesional, después de completar su gira de despedida.

Blue Demon Jr. ya piensa en su vida después de la lucha libre

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(Instagram / Blue Demon Jr.)

Lejos de alejarse completamente del deporte, el mexicano tiene planes relacionados con la salud y la formación de nuevos luchadores. Después de vivir en primera persona distintas lesiones y enfermedades, decidió estudiar medicina regenerativa, carrera de la que espera obtener el título en las próximas semanas.

Por mis lesiones, me metí a estudiar medicina. Mi gira de retiro durará hasta agosto del próximo año. Después quiero poner salud en mis compañeros porque sé lo que es estar lastimado. También abriré una escuela de lucha libre”, explicó.

Además de su preparación en el área de la salud, Blue Demon Jr. cuenta con estudios en sistemas computacionales administrativos y también desarrolló una faceta relacionada con la aviación, una de sus grandes pasiones desde joven.

Una carrera marcada por grandes momentos

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(Ilustraciónn / Jovani Pérez)

Entre los logros más importantes de su trayectoria destaca el Campeonato Mundial de Peso Completo de la NWA, título que conquistó en 2008. También recordó como uno de sus momentos más importantes el combate en el que derrotó a Adam Pierce para convertirse en el campeón mundial de peso completo más longevo de la organización.

Fue uno de mis momentos más memorables. Pierce es un peso completo natural, uno de los mejores exponentes de la lucha libre americana. Me preparé tan bien que mi rival se desmayó cuando le puse un cangrejo al pie”, recordó.

Ahora, después de 41 años de carrera, Blue Demon Jr. se prepara para despedirse de los cuadriláteros y comenzar una nueva etapa enfocada en la salud y la enseñanza de la lucha libre.

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