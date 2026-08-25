Así es la finca donde hallaron ropa quemada, sangre y objetos vinculados a desapariciones en Jalisco

La finca asegurada en la comunidad de El Tecolote, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fue localizada por el colectivo Hasta Encontrarlos México durante una jornada de búsqueda. Crédito: Especial

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La finca asegurada en Tlajomulco de Zúñiga mostraba señales inequívocas de violencia cuando las autoridades de Jalisco llegaron al lugar. El colectivo Hasta Encontrarlos México fue quien localizó el sitio y dio aviso a las autoridades durante una jornada de búsqueda.

En el interior del predio, se hallaron prendas de ropa quemadas, rastros de sangre visibles y tambos acondicionados como incineradores clandestinos. También encontraron cartuchos percutidos, ponchallantas y una prótesis, lo que apunta a la posible utilización del lugar en actividades criminales.

El predio se ubica sobre la calle Antonio Martínez, a un costado del Rancho Los Ramírez, en las orillas de la comunidad de El Tecolote. El sitio, de apariencia similar a un rancho, se encontraba en aparente abandono, con maleza crecida y cubierto de polvo.

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Guardia Nacional, primer respondiente en El Tecolote

Según informó el Ayuntamiento de Tlajomulco, la Guardia Nacional fue la corporación que atendió el hallazgo como primer respondiente. Esta misma corporación habría solicitado el mando y la conducción para el procesamiento de los indicios y las investigaciones derivadas del aseguramiento.

La finca asegurada en la comunidad de El Tecolote, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fue localizada por el colectivo Hasta Encontrarlos México durante una jornada de búsqueda. Crédito: Especial

El colectivo confirmó el lunes 24 de agosto que la finca permanece asegurada y bajo resguardo oficial. “La finca se encuentra asegurada y bajo resguardo; sabemos que muchas familias están al pendiente de la información que pueda surgir a partir de las investigaciones”, publicó Hasta Encontrarlos México en sus redes sociales.

Entre los indicios documentados por las buscadoras se encontraron prendas de ropa quemadas, tenis de la marca Adidas, cientos de ponchallantas, tablas, mochilas, machetes y tubos. Las fotografías difundidas por el colectivo también muestran una pared salpicada con manchas hemáticas y una caja con cartuchos útiles.

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Uno de los hallazgos más llamativos fue la prótesis de una pantorrilla y pie derechos. El colectivo no pudo determinar a quién pertenece ni establecer un vínculo directo con alguna persona desaparecida en particular.

Los tambos acondicionados como incineradores clandestinos representan uno de los indicios más graves del lugar. Este tipo de dispositivos se utiliza para destruir restos orgánicos sin dejar rastro, lo que dificulta la identificación de posibles víctimas.

La finca asegurada en la comunidad de El Tecolote, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fue localizada por el colectivo Hasta Encontrarlos México durante una jornada de búsqueda. Crédito: Especial

El colectivo señaló que no puede precisar si el predio operó como campo de adiestramiento o como casa de seguridad. “No podemos definir si operaba como campo de adiestramiento o casa de seguridad”, advirtió el grupo en su comunicado del sábado 22 de agosto.

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La pregunta sin respuesta: cuántas personas pasaron por el lugar

La incógnita central que dejó el hallazgo es el número de personas que pudieron haber estado en ese predio. “La pregunta que todavía no podemos responder es cuántas personas pudieron haber pasado por este lugar”, escribió el colectivo en su publicación oficial.

Hasta la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han confirmado si en el lugar existen restos humanos. Tampoco han ofrecido detalles adicionales sobre el estado de la investigación ni sobre la corporación que asumirá la conducción del caso.

El colectivo se comprometió a mantener informadas a las familias de personas desaparecidas sobre cualquier novedad. “Cualquier actualización la informaremos de manera oportuna en esta página y nos ponemos a disposición de las familias en nuestro chat”, añadieron las buscadoras.

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La finca asegurada en la comunidad de El Tecolote, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fue localizada por el colectivo Hasta Encontrarlos México durante una jornada de búsqueda. Crédito: Especial

Tlajomulco de Zúñiga, el municipio con más fosas clandestinas en Jalisco

El hallazgo ocurre en el municipio con el mayor número de sitios de inhumación clandestina en Jalisco. Según datos de la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas del estado, entre diciembre de 2018 y mayo de 2025 se hallaron 81 fosas clandestinas en Tlajomulco, con 688 víctimas localizadas preliminarmente.

Jalisco concentra una de las crisis de desaparición más graves del país. El Registro Estatal de Personas Desaparecidas contabilizaba 15.943 personas desaparecidas al 30 de septiembre de 2025, cifra que los propios colectivos de búsqueda consideran subestimada.

El municipio de Tlajomulco forma parte del llamado “corredor de la muerte”, una franja de más de 50 kilómetros en la Zona Metropolitana de Guadalajara donde se concentra la actividad del crimen organizado. De las 186 fosas clandestinas halladas por el gobierno de Jalisco entre diciembre de 2018 y febrero de 2025, 174 se localizan en esa región.

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Los colectivos de búsqueda en Jalisco operan en un entorno de presión institucional constante. En agosto de 2026, el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco denunció que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración federal, Arturo Medina Padilla, canceló de última hora una reunión agendada desde el 2 de julio, sin ofrecer una nueva fecha.

La finca asegurada en la comunidad de El Tecolote, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fue localizada por el colectivo Hasta Encontrarlos México durante una jornada de búsqueda. Crédito: Especial

La cancelación fue notificada por la Comisión Nacional de Búsqueda tres días antes de la cita prevista. El colectivo advirtió que la suspensión sin reagendar deja a las familias buscadoras en mayor indefensión y cuestiona la voluntad política del gobierno para atender la crisis.

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Ante este panorama, el colectivo Hasta Encontrarlos México reiteró su disposición para acompañar a las familias en el seguimiento del caso de El Tecolote. El grupo instó a quienes tengan información relacionada con el predio a comunicarse a través de su canal de atención directa.