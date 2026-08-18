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Cómo quitar el olor a humedad de la ropa: truco fácil con un ingrediente de cocina

Un ingrediente de cocina elimina el olor a humedad de la ropa sin productos industriales ni gastos extras, y la ciencia explica por qué funciona

El vinagre blanco es un ingrediente de cocina que organismos oficiales recomiendan para la limpieza del hogar por ser económico y libre de sustancias tóxicas. (Gráfico Ilustrativo Infobae)
El vinagre blanco es un ingrediente de cocina que organismos oficiales recomiendan para la limpieza del hogar por ser económico y libre de sustancias tóxicas. (Gráfico Ilustrativo Infobae)
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La ropa huele a humedad porque algunas bacterias sobreviven al ciclo de lavado y se multiplican si la prenda tarda en secarse, según un estudio de investigadores de la Universidad de Gante publicado en la revista científica BMC Biology.

El olor característico puede neutralizarse con vinagre blanco, agregado al compartimento del suavizante. Se consigue en cualquier tienda de México y no requiere ningún producto industrial adicional.

Una persona está colgando ropa blanca y de color en un tendedero en un jardín verde. Al fondo se ven casas de ladrillo y un cielo con nubes.
El tipo de tela influye en la intensidad del olor: las prendas sintéticas retienen más microorganismos que las de fibras naturales, de acuerdo con el estudio publicado en BMC Biology. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar el vinagre para quitar el olor de humedad de la ropa

El Departamento de Ecología del Estado de Washington, en su publicación Prácticas de limpieza más seguras para el hogar incluye al vinagre blanco destilado entre sus productos recomendados por ser económico, accesible y libre de sustancias tóxicas.

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El material advierte que los productos etiquetados como “sin perfume” pueden contener químicos no revelados que enmascaran olores, no los eliminan.

Botella de vinagre blanco con etiqueta "VINAGRE BLANCO" junto a una pila de camisetas blancas dobladas sobre una mesa de madera, con una ventana y una cesta al fondo.
No todos los malos olores de la ropa desaparecen con un ciclo de lavado adicional: el problema suele estar en las bacterias, no en el detergente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como limpiador y neutralizador casero, puede utilizarse vinagre blanco destilado en el compartimento del suavizante. Se agrega entre media y una taza de vinagre y correr el ciclo habitual.

El vinagre se libera durante el ciclo de enjuague, cuando actúa sobre los residuos minerales y los compuestos responsables del olor.

Para prendas con olor muy intenso, el estudio de la Universidad de Gante indica que el secado al exterior con exposición solar directa es el método más eficaz para reducir la carga bacteriana residual.

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Botella de vinagre blanco, lavadora, ropa tendida en un tendedero al sol, mano agregando líquido a la lavadora, iconos de seguro y sin perfume, textos.
La infografía ilustra cómo usar el vinagre blanco destilado de forma segura para neutralizar el olor a humedad en la ropa, según recomendaciones ecológicas y métodos de secado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo actúa el vinagre sobre las fibras

El vinagre blanco contiene entre 4% y 8% de ácido acético, con un pH aproximado de 2.4. Ese nivel de acidez opera en dos frentes clave para el cuidado de la ropa.

Por un lado, el ácido acético ayuda a disolver los restos químicos de detergente acumulados en las fibras, facilitando que se desprendan con el agua del enjuague.

Botella de vidrio con vinagre sobre una mesa de madera. Detrás, una lavadora de ropa blanca con la puerta abierta que contiene prendas de colores.
Hay ingredientes de cocina que cumplen funciones de limpieza en el hogar sin necesidad de productos industriales ni gastos adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, su acidez actúa como un agente antimicrobiano suave que neutraliza las bacterias causantes del mal olor y descompone los compuestos volátiles que generan el aroma a humedad.

El olor a vinagre se evapora por completo al secar la prenda y no deja rastro en la tela.

Por qué la ropa huele mal aunque se acabe de lavar

El estudio publicado en BMC Biology por investigadores del Centro de Ecología Microbiana y Tecnología de la Universidad de Gante encontró que un ciclo estándar a 30°C no reduce la carga bacteriana en la ropa: la desplaza.

Los microorganismos de la piel —Staphylococcus y Corynebacterium— son reemplazados por bacterias propias de la lavadora, como Pseudomonas, Moraxella y Acinetobacter.

Mujer tapándose la nariz frente a una lavadora abierta con humo simbolizando mal olor
El olor a humedad en la ropa tiene una causa biológica concreta que la ciencia ya identificó y que va más allá de un mal secado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas de esas bacterias forman biofilm, una capa protectora que se adhiere a las fibras y resiste el detergente, según el mismo estudio.

Son esas colonias las que producen compuestos orgánicos volátiles, los COV, responsables del mal olor . El mismo estudio señala que las prendas sintéticas como el poliéster retienen más bacterias y generan mayor olor que las de algodón o lino.

Secar la ropa en espacios cerrados o dejarla dentro del tambor favorece la multiplicación de esas bacterias y reactiva el olor, de acuerdo con la publicación.

Un hombre con camiseta gris frunce el ceño y cierra los ojos mientras su mano izquierda está cerca de su axila levantada, sobre un fondo de taquillas.
El biofilm es una capa protectora que las bacterias forman sobre las fibras de la ropa para resistir el detergente, según el estudio publicado en BMC Biology por investigadores de la Universidad de Gante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secado al exterior con exposición solar directa es el método más eficaz para reducir la carga bacteriana residual, según los investigadores.

El vinagre limpia, pero no desinfecta, según instituciones sanitarias

La Profeco y la Secretaría de Salud distinguen, a través del portal oficial del Gobierno de México, entre limpiar y desinfectar: la limpieza remueve suciedad y reduce microorganismos, mientras que la desinfección requiere productos específicos como soluciones cloradas.

El vinagre es un limpiador, no un desinfectante.

Infografía con ilustraciones de una botella de vinagre, cloro, veneno, bicarbonato y herramientas de limpieza, con textos explicativos.
La infografía detalla los mitos y verdades del vinagre en la limpieza, explicando sus funciones como limpiador y las mezclas peligrosas con cloro o bicarbonato, según autoridades sanitarias mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) advierte a través del mismo portal que no deben mezclarse limpiadores sin saber sus propiedades.

La mezcla de cloro con vinagre es peligrosa al generar g una sustancia tóxica que provoca tos y dificultad para respirar, según la institución.

Una ilustración dividida muestra vinagre blanco, esponjas y un limpiacristales a la izquierda, y frascos de laboratorio con símbolos de advertencia a la derecha.
Mezclar productos de limpieza sin conocer sus reacciones puede inactivarlos o generar sustancias dañinas, advierte la SEMARNAT.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre y el bicarbonato tampoco deben combinarse, ya que el ácido y la base se neutralizan y pierden su propiedad limpiadora.

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