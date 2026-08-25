Tráiler de ‘Hombre al agua’ revela juegos de poder en el nuevo filme de Gael García Bernal: cuándo se estrena en México

Este tráiler cinematográfico presenta a un hombre en su rol de salvavidas en una playa. Luego aparece en una celebración de boda con una mujer, y en reuniones con otros individuos en espacios interiores. El video también incluye una escena íntima entre la pareja y discusiones en un entorno industrial. La ficha técnica identifica al protagonista como Camilo, un salvavidas cubano, y menciona a Juana y Abel, un empresario mexicano. El contenido visual y el contexto proporcionado describen una trama de manipulación y un juego de poder.

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El avance de Hombre al agua reveló la nueva apuesta de Gael García Bernal como director y protagonista, con estreno mundial previsto en el Festival Internacional de Cine de Venecia y posterior paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto.

El lanzamiento incluyó el primer póster oficial y la confirmación de Ricky Martin como productor ejecutivo y parte del elenco, junto a nombres como Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento, Natalia Oreiro, Anna Díaz, Manuel Rulfo, Jorge Salinas y Ezequiel Díaz.

García Bernal regresa a la dirección con sátira sobre la identidad

Hombre al agua es el tercer largometraje dirigido por García Bernal, después de Déficit y Chicuarotes. El guion, coescrito con Mariano Pensotti, plantea un cruce de drama, humor y sátira para analizar las máscaras sociales y las contradicciones humanas.

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(La Corriente del Golfo)

La propuesta visual recurre a momentos de extrañeza y surrealismo para adentrarse en un universo donde la manipulación y la pertenencia marcan el destino de los personajes.

El relato sigue a Camilo, un salvavidas cubano que salva de morir ahogado en el Caribe a Abel, un empresario mexicano. Agradecido, Abel lo lleva a México, lo convierte en su mano derecha y lo introduce en su familia. Camilo se casa con Juana, hija de Abel, y tienen una hija. El protagonista pronto descubre que su nueva vida formaba parte de un plan de manipulación y control.

Elenco internacional y estreno en festivales

La incorporación de Ricky Martin como productor ejecutivo y actor fue una de las novedades destacadas del lanzamiento. El elenco internacional busca ampliar el alcance de la película más allá de México y Cuba.

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(La Corriente del Golfo)

La selección de Hombre al agua en la 83ª edición del Festival de Venecia y su estreno norteamericano en el Festival de Toronto posicionan la película en el circuito internacional.

La historia explora las identidades que se construyen para pertenecer y lo que ocurre cuando esas apariencias se fracturan. El estreno en salas mexicanas está programado para el 24 de septiembre.

(La Corriente del Golfo)

¿Cuándo se estrena en México?

La película, producida por La Corriente del Golfo, fue rodada entre México y Cuba y llegará a salas mexicanas el 24 de septiembre. Las ventas internacionales quedaron a cargo de The Pool Films, que la incorporó a su catálogo para compradores y la industria cinematográfica internacional.

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