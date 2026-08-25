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Tráiler de ‘Hombre al agua’ revela juegos de poder en el nuevo filme de Gael García Bernal: cuándo se estrena en México

La película explora las máscaras sociales y la pertenencia, con un elenco internacional encabezado por Ricky Martin

Este tráiler cinematográfico presenta a un hombre en su rol de salvavidas en una playa. Luego aparece en una celebración de boda con una mujer, y en reuniones con otros individuos en espacios interiores. El video también incluye una escena íntima entre la pareja y discusiones en un entorno industrial. La ficha técnica identifica al protagonista como Camilo, un salvavidas cubano, y menciona a Juana y Abel, un empresario mexicano. El contenido visual y el contexto proporcionado describen una trama de manipulación y un juego de poder.
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El avance de Hombre al agua reveló la nueva apuesta de Gael García Bernal como director y protagonista, con estreno mundial previsto en el Festival Internacional de Cine de Venecia y posterior paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto.

El lanzamiento incluyó el primer póster oficial y la confirmación de Ricky Martin como productor ejecutivo y parte del elenco, junto a nombres como Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento, Natalia Oreiro, Anna Díaz, Manuel Rulfo, Jorge Salinas y Ezequiel Díaz.

García Bernal regresa a la dirección con sátira sobre la identidad

Hombre al agua es el tercer largometraje dirigido por García Bernal, después de Déficit y Chicuarotes. El guion, coescrito con Mariano Pensotti, plantea un cruce de drama, humor y sátira para analizar las máscaras sociales y las contradicciones humanas.

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hombre al agua -México- 25 agosto
(La Corriente del Golfo)

La propuesta visual recurre a momentos de extrañeza y surrealismo para adentrarse en un universo donde la manipulación y la pertenencia marcan el destino de los personajes.

El relato sigue a Camilo, un salvavidas cubano que salva de morir ahogado en el Caribe a Abel, un empresario mexicano. Agradecido, Abel lo lleva a México, lo convierte en su mano derecha y lo introduce en su familia. Camilo se casa con Juana, hija de Abel, y tienen una hija. El protagonista pronto descubre que su nueva vida formaba parte de un plan de manipulación y control.

Elenco internacional y estreno en festivales

La incorporación de Ricky Martin como productor ejecutivo y actor fue una de las novedades destacadas del lanzamiento. El elenco internacional busca ampliar el alcance de la película más allá de México y Cuba.

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hombre al agua -México- 25 agosto
(La Corriente del Golfo)

La selección de Hombre al agua en la 83ª edición del Festival de Venecia y su estreno norteamericano en el Festival de Toronto posicionan la película en el circuito internacional.

La historia explora las identidades que se construyen para pertenecer y lo que ocurre cuando esas apariencias se fracturan. El estreno en salas mexicanas está programado para el 24 de septiembre.

hombre al agua -México- 25 agosto
(La Corriente del Golfo)

¿Cuándo se estrena en México?

La película, producida por La Corriente del Golfo, fue rodada entre México y Cuba y llegará a salas mexicanas el 24 de septiembre. Las ventas internacionales quedaron a cargo de The Pool Films, que la incorporó a su catálogo para compradores y la industria cinematográfica internacional.

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