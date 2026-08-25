‘El Pistache’, exnovio de Manelyk González y quien fuera supuesto líder de La Unión Tepito, salió de la cárcel (RS)

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David García Ramírez, conocido como El Pistache, exnovio de la influencer Manelyk González y uno de los presuntos ex líderes de La Unión Tepito, salió de la cárcel el pasado 19 de julio tras permanecer detenido desde 2018, aunque se dio a conocer de forma pública hasta el pasado lunes 24 de agosto de 2026.

Según reportó el periodista Carlos Jiménez en el programa C4 en Alerta, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no logró acreditar ningún delito en su contra, lo que permitió su liberación en 2026.

Detención en 2018 por la Agencia de Investigación Criminal

La captura de El Pistache ocurrió en octubre de 2018. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Marina, realizaron un operativo en la zona de Santa Fe. El entonces titular de la dependencia era Omar García Harfuch.

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Durante el operativo, García Ramírez fue encontrado en estado de intoxicación, bajo los efectos de drogas y alcohol. Junto a él, las autoridades detuvieron a un presunto cómplice apodado El Tiguer. Ambos portaban armas y sustancias ilícitas, según información presentada por C4 en Alerta.

Las autoridades aseguraron armamento pesado y lograron ubicar a otros presuntos integrantes de La Unión Tepito. Entre los elementos identificados, destaca que el grupo acostumbraba portar tatuajes con cuernos cruzados y la leyenda: “El Pistache de la Muerte”.

La captura de El Pistache ocurrió en octubre de 2018. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (Captura)

Traslado a penal federal en Oaxaca y acusaciones sin pruebas

Después de su detención, El Pistache fue trasladado inicialmente a un centro penitenciario capitalino y, tiempo después, a una cárcel federal en Oaxaca. Permaneció preso hasta 2026. Durante ese periodo, fue señalado como responsable de extorsiones, secuestros, homicidios y trata de personas. Las acusaciones más graves incluían el supuesto control de extorsiones en bares de Polanco, la Condesa, Roma y el sur de la capital.

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Uno de los crímenes que se le atribuyeron fue el homicidio de un hombre hallado en Tlatelolco con una letra U marcada en el pecho. Sin embargo, de acuerdo con C4 en Alerta, la Fiscalía local no pudo comprobar ninguno de los delitos imputados, lo que derivó en su liberación.

La fuente afirma que, durante su liderazgo, García Ramírez utilizaba inmuebles en la colonia Narvarte para la recolección de ganancias ilícitas. El perfil criminal atribuido incluía amenazas directas contra periodistas, como el propio Carlos Jiménez, quien recibió amenazas de muerte tras la captura.

Vínculo con Manelyk González y censura en MTV

La popularidad de Manelyk González, figura del reality Acapulco Shore, se vio marcada por su relación con El Pistache. Durante la primera temporada del programa transmitido por MTV, la modelo realizaba llamadas frecuentes a un hombre identificado solo por su apodo, lo que en su momento no generó cuestionamientos públicos.

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Años más tarde, la revelación de la identidad real de David García Ramírez y su vínculo con actividades ilícitas en la Ciudad de México provocó que la producción de MTV editara y censurara escenas donde se mencionaba a este personaje. El propósito fue proteger a la cadena y a la imagen pública de González.

Al ser cuestionada por medios tras la detención de El Pistache, González declaró a la periodista Adela Micha: “Yo desde hace años no sé nada de él, no hablo con él, no sé absolutamente nada y solo puedo decir que no tengo idea”. Aseguró que la relación concluyó antes de su ingreso al reality y afirmó desconocer las actividades delictivas de su ex pareja.

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El exnovio de la popular chica reality fue vinculado con la organización criminal Unión de Tepito (Foto: Twitter / @C4jimenez)

La chica de uno de los reality shows más famosos de México fue vinculada con un narco de la Unión Tepito (Foto: Especial)

La Unión Tepito y los símbolos de poder interno

Uno de los elementos que las autoridades identificaron fue la costumbre de El Pistache de marcar con tatuajes a los miembros de su grupo, usando la frase “El Pistache de la Muerte” y cuernos cruzados. Estos símbolos funcionaban como distintivos dentro de la estructura criminal.

Reportes de C4 en Alerta detallan que el exreo fue responsable de controlar extorsiones y coordinar delitos de alto impacto en diferentes zonas de la capital. Sin embargo, la falta de pruebas por parte de la Fiscalía General de Justicia permitió que García Ramírez recuperara su libertad tras pasar casi ocho años en prisión.

La frase “Nunca sabrán quién es Pistache”, escrita por González en redes sociales en 2014, cobró sentido tras la detención y posterior liberación de quien fuera señalado como uno de los principales líderes de La Unión Tepito.

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