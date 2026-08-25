Facundo defiende a los jóvenes que ‘farmean aura’: “Es muy cerrado creer que solo lo que tú hiciste era chido”

Facundo - (Instagram)

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Facundo salió en defensa de los jóvenes que participan en el llamado “farmear aura”, una tendencia que ha ganado presencia entre las nuevas generaciones y que suele provocar burlas de quienes no entienden su dinámica. En un video publicado en sus redes sociales, el reconocido conductor cuestionó por qué las actividades actuales son juzgadas de manera distinta a las que practicaban generaciones anteriores.

“¿Por qué nos burlamos de los morros que salen a farmear aura?”, preguntó Facundo al comenzar su reflexión. El conductor puso sobre la mesa una comparación con actividades de otras épocas y cuestionó: “¿Preferimos que estén jugando videojuegos o estar enajenados en las pantallas? ¿Por qué era más chido jugar policías y ladrones y farmear aura no?”.

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Para Facundo, el problema está en pensar que únicamente las experiencias de generaciones anteriores eran divertidas o valiosas. “Es como muy cerrado creer que solo lo que tú hiciste era chido y lo que hacen los morros ahora es una estupidez”, afirmó, antes de defender que estas actividades también pueden servir para convivir, imaginar y crear comunidad.

¿Qué significa “farmear aura”?

“Farmear aura” es una expresión inspirada en el lenguaje de los videojuegos que actualmente se utiliza para hablar de acumular carisma, seguridad o presencia. La idea consiste en proyectar una personalidad magnética mediante determinadas actitudes, gestos y comportamientos, tanto en redes sociales como en espacios públicos.

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Entre las prácticas asociadas con esta tendencia aparecen mantener la mirada y tolerar silencios antes de responder, moverse deliberadamente con lentitud para transmitir control y expresar opiniones firmes sin buscar constantemente la aprobación de los demás.

También se habla de recursos como la llamada mirada triangular, evitar parpadear en exceso y girar el cuerpo completo hacia una persona para mostrar interés y seguridad. La tendencia incluso ha llegado a competencias presenciales en las que los participantes buscan conservar la compostura y sumar “puntos de aura” frente al público.

Facundo cuestiona las burlas hacia los jóvenes

El conductor de 45 años aceptó que no es adepto a las tendencias musicales actuales (Foto: Instagram)

El conductor defendió que detrás de estas prácticas también existe una intención de convivir y experimentar. “Al final de cuentas, las competencias de baile, el freestyle del rap, todo surge así”, señaló, al comparar la tendencia con expresiones que comenzaron de manera informal y posteriormente desarrollaron sus propias comunidades.

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Facundo también destacó lo que ocurre cuando los jóvenes participan en estas actividades: “Esos brothers están saliendo, imaginando cosas, conviviendo, emocionándose, haciendo comunidad y nosotros: ‘Eres un pendejo’”. Para él, la reacción de los adultos puede terminar siendo una forma de rechazar aquello que simplemente no conocen.

Su postura fue directa: “Más bien te falta aura para darte cuenta que hay cosas chidas en las que ya no perteneces y no porque no pertenezcas no quiere decir que no estén chidas”. Con ello, invitó a observar estas nuevas expresiones sin asumir automáticamente que carecen de valor.

“Nos falta aura”: el mensaje de Facundo

La reflexión de Facundo terminó con una petición para dejar que las nuevas generaciones desarrollen sus propias formas de diversión. “Dejemos que la banda imagine, que experimenten cosas nuevas, dejemos de juzgar todo lo nuevo”, expresó.

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Su argumento no plantea que todos tengan que entender o practicar el “farmear aura”, sino que cuestiona la necesidad de ridiculizar aquello que resulta diferente. Para el conductor, que una actividad no pertenezca a las experiencias de generaciones anteriores no significa que carezca de sentido.

Y con una frase que resume su postura, Facundo cerró su mensaje: “Nos falta aura, chinga”. Una defensa frontal de una tendencia juvenil que, entre miradas, posturas y desafíos, encontró una manera particular de convertir el carisma en parte del juego.