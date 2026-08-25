Sicarios de la Anti-Unión Tepito buscaron rescatar a “El Lápiz” de un hospital de CDMX: los detienen con droga y armas

"El Lápiz" es un presunto sicario de la Fuerza Anti-Unión Tepito que sobrevivió a dos disparos en las piernas. Crédito: SSC

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Dairon Daniel Sánchez Zárate, de 20 años y alias “El Lápiz”, salió del Hospital General Doctor Rubén Leñero con dos balazos en las piernas y sin haber concluido su recuperación. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lo detuvo el 24 de agosto de 2026 en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, junto a dos acompañantes que lo habían retirado del nosocomio, en posesión de aproximadamente un kilogramo de marihuana y un arma de fuego corta.

El operativo que derivó en la captura comenzó como un patrullaje preventivo en la colonia Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo. Los policías detectaron un automóvil color vino estacionado con las ventanas abiertas, del que emanaba un olor característico a marihuana.

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El ataque del 22 de agosto: la trampa que dejó a “El Lápiz” hospitalizado

Todo comenzó la madrugada del sábado 22 de agosto, cuando presuntos integrantes de La Unión Tepito tendieron una trampa a “El Lápiz”. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, del programa C4 en Alerta, una mujer identificada como Nailea González lo contactó y lo invitó a consumir bebidas alcohólicas.

La pareja abordó un vehículo juntos, pero González abandonó la unidad poco después, dejando a Dairon Daniel encerrado en el interior. Momentos después, integrantes de La Unión Tepito llegaron al lugar, lo golpearon y le dispararon al menos dos veces en las piernas.

"El Lápiz", presunto sicario de la Anti-Unión Tepito, fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc junto a dos acompañantes que lo retiraron del Hospital Rubén Leñero, donde se recuperaba de dos balazos en las piernas. Crédito: Especial

“El Lápiz” logró repeler la agresión y escapar del lugar. Fue trasladado al Hospital General Doctor Rubén Leñero, en la colonia Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo, donde recibió atención médica por las heridas de bala.

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Días después del internamiento, Laura Dalila Ceballos Zárate, de 30 años, y José Eduardo Álvarez Lozano, de 25 años, llegaron al hospital y retiraron a Dairon Daniel antes de que concluyera su recuperación. Los tres abordaron el automóvil color vino con el que circularon por la zona.

Los oficiales de la SSC del Sector Morelos identificaron la unidad, le dieron alcance y detuvieron a sus tres ocupantes en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Según el periodista Carlos Jiménez, los detenidos iban armados al momento de la intercepción.

Al acercarse al vehículo, los policías observaron que la conductora y el copiloto fumaban cigarrillos elaborados artesanalmente. Dairon Daniel permanecía en los asientos traseros con férulas en ambas piernas.

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"El Lápiz", presunto sicario de la Anti-Unión Tepito, fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc junto a dos acompañantes que lo retiraron del Hospital Rubén Leñero, donde se recuperaba de dos balazos en las piernas. Crédito: Especial

Los efectivos informaron a los tres ocupantes que realizarían una revisión preventiva ante el posible hecho delictivo. La revisión arrojó 15 bolsitas con alrededor de un kilogramo de un vegetal verde y seco con las características propias de la marihuana, un arma de fuego corta y un teléfono celular.

Los tres detenidos recibieron la lectura de sus derechos de ley. Posteriormente, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

La Fuerza Anti-Unión Tepito: narcomenudeo, extorsión y sicariato en la CDMX

La Fuerza Anti-Unión Tepito es una organización criminal originaria del barrio de Tepito, en el centro de la Ciudad de México, que mantiene una disputa territorial con La Unión Tepito. Ambos grupos operan en varias alcaldías capitalinas y se dedican al narcomenudeo, la extorsión, el secuestro y el sicariato.

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La SSC identificó a la Anti-Unión como uno de los cinco grupos delictivos que también incurren en el despojo de inmuebles en la capital. Entre julio y los primeros días de agosto de 2026, la dependencia detuvo a 54 presuntos integrantes de ambas organizaciones en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

"El Lápiz", presunto sicario de la Anti-Unión Tepito, fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc junto a dos acompañantes que lo retiraron del Hospital Rubén Leñero, donde se recuperaba de dos balazos en las piernas. Crédito: Especial

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México abrió una investigación por el ataque armado del 22 de agosto. Las autoridades buscan a Nailea González y a los integrantes de La Unión Tepito que participaron en la agresión.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades capitalinas no habían emitido un comunicado oficial sobre la detención ni sobre los delitos específicos imputados a Dairon Daniel Sánchez Zárate. La FGJ tampoco confirmó si hay más personas detenidas en relación con la balacera.

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