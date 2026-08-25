Temen secuestro de periodista Eli Martínez en Veracruz: un colega logró escapar cuando los atacaron a balazos

Eli Martínez se encontraba junto a un compañero periodista cuando fueron les dispararon en un ataque directo en una gasolinera, su compañero logró escapar pero a Eli no se ha vuelto a ver, su teléfono aparece apagado por lo que temen secuestro Foto: Facebook

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Familiares y colegas periodistas del reportero Elí Martínez temen que haya sido privado de la libertad la noche del lunes 24 de agosto en Poza Rica, Veracruz, después de un ataque armado en la colonia Cazones; hasta la mañana de este martes 25, no había información oficial sobre su paradero ni sobre personas detenidas, en un caso que volvió a colocar el riesgo para periodistas en esa zona del norte del estado.

La agresión ocurrió alrededor de las 22:00 horas sobre la avenida 20 de Noviembre, cuando el comunicador, identificado como colaborador de Noreste y Radiofórmula, se encontraba con otro reportero de la fuente policiaca. De acuerdo con los primeros reportes citados ambos fueron interceptados por sujetos armados.

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Tras las detonaciones, corporaciones de seguridad estatales y federales desplegaron un operativo y acordonaron el sitio del ataque. En el lugar también localizaron artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, que presuntamente fueron colocados sobre la vialidad para dificultar el paso de las patrullas.

El otro periodista logró sobrevivir al ataque y fue reportado como estable. Según los reportes, rindió una entrevista a los elementos de seguridad para aportar detalles de la agresión.

Patrullas de la Policía Nacional Civil de Guatemala acordonan una escena del crimen en una calle de ciudad durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avenida 20 de Noviembre ya había sido escenario de dos asesinatos de periodistas

La desaparición de Martínez provocó alarma entre integrantes del gremio periodístico y familiares, que exigieron reforzar la búsqueda y esclarecer lo ocurrido. La preocupación se concentró también en el lugar del ataque: la avenida 20 de Noviembre ya había sido escenario de agresiones previas contra comunicadores en Poza Rica.

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En esa misma zona fue asesinado el periodista Luis Ángel López Valdez el 11 de junio de este año, quien horas antes estuvo con Eli Martínez y quien detalló lo ocurrido orevio a su muerte. Antes, el 8 de enero, también fue asesinado Carlos Castro, otro comunicador de la fuente policiaca, aunque ese ataque ocurrió cuando se encontraba en su local de alimentos.

Los dos casos fueron mencionados en los reportes sobre la desaparición de Martínez porque confirmaron un patrón de violencia contra periodistas en esa ciudad del norte de Veracruz. El nuevo ataque se dirigió otra vez contra un reportero dedicado a la cobertura de crímenes y hechos de seguridad.

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Retrato ilustrado en acuarela de Luis Ángel López Valdez, periodista mexicano, con símbolos de la cámara y el papel, salpicados de rojo en alusión a la violencia que enfrenta la prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información difundida, familiares y amistades del periodista intentaron comunicarse con él sin éxito después de la agresión. Su búsqueda comenzó en instituciones de salud y en otros puntos donde pudiera haber sido localizado tras el ataque.

Hasta el martes 25 no había postura oficial sobre su paradero

Hasta la mañana del martes 25 de agosto, ni la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, ni el Gobierno del Estado de Veracruz, ni la Fiscalía General del Estado habían informado públicamente sobre el paradero del reportero. Tampoco habían dado a conocer detenciones relacionadas con los hechos.

Los primeros reportes señalaron que, tras el ataque, Martínez no pudo ser localizado y por eso se temía que hubiera sido levantado. Por esa razón, la información sobre su posible secuestro se manejó en términos de presunción y no como un hecho confirmado por las autoridades.

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El caso también expuso la gravedad de las condiciones de seguridad para quienes cubrían nota roja en la región. Martínez se dedicaba a la cobertura de información criminal, una de las fuentes con mayor exposición en zonas atravesadas por ataques armados y presencia de grupos violentos.

La respuesta institucional, hasta ese momento, se había limitado al despliegue del operativo en el área de la agresión y al resguardo de la escena, donde fueron hallados casquillos percutidos. La ausencia de un pronunciamiento oficial sobre la búsqueda dejó sin respuesta la pregunta central que familiares, colegas y medios locales plantearon desde las primeras horas del martes: dónde estaba el reportero.

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El ataque ocurrió en la colonia Cazones, una zona de Poza Rica que volvió a aparecer en los reportes de violencia contra la prensa. En esa ciudad, durante este año, ya se habían registrado dos asesinatos de periodistas, y ahora se sumó la privación de la libertad de un tercer comunicador vinculado con la cobertura policiaca.

La agresión contra Martínez fue reportada la noche del 24 de agosto, y para la mañana del 25 de agosto seguía sin conocerse su ubicación.

Policía municipal en Poza Rica le habría quitado 7 mil pesos en 2025

Dos manos masculinas se muestran esposadas por detrás con esposas metálicas, en el contexto de una detención policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sábado 11 de enero de 2025, un grupo de policías municipales en Poza Rica detuvo al periodista Eli Martínez en la colonia Arroyo del Maíz y, tras llevarlo a barandillas, este reportó que le faltaban $7,000 pesos de sus pertenencias al recuperar sus objetos personales.

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De acuerdo con el relato, la detención ocurrió en la calle Victorino Ortega, a la altura de la unidad deportiva Tres Amigos, cerca del Conalep, cuando los agentes los interceptaron a bordo de la unidad PM-240. El comunicador iba acompañado de dos personas, quienes también fueron revisadas y trasladadas a las celdas preventivas.

El testimonio identificó al periodista como Alejandro Elí Martínez. Señaló que, tras salir de la comandancia de la Policía Municipal, ubicada en la calle Empleados esquina Profesores, en la colonia Sector Popular, notó la ausencia del efectivo.

Según la versión difundida, el dinero formaba parte de los recursos destinados a un evento deportivo que organizaba y se usaría para la premiación de atletas. .

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Otro periodista está desaparecido, se trata del locutor de radio Iván Michel Atilano fue reportado como desaparecido en Oaxaca. Las autoridades estatales difundieron una ficha de búsqueda en la que señalaron que el comunicador y locutor de radio tiene 47 años y fue visto por última vez el martes 18 de agosto de 2026.

El reportero Elí Martínez fue privado de la libertad tras un ataque armado ocurrido a las 22:00 horas del 24 de agosto en la colonia Cazones de Poza Rica.

En la escena fueron localizados “ponchallantas” y casquillos percutidos; otro periodista que estaba con él sobrevivió y fue reportado como estable.

Hasta la mañana del 25 de agosto, autoridades de Veracruz no habían informado sobre el paradero del comunicador ni sobre personas detenidas.

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