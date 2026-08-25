Candidatos no deberían tener doble nacionalidad: Claudia Sheinbaum alista iniciativa tras caso de Francisco Cabeza de Vaca

Durante su conferencia La Mañanera del Pueblo de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que prepara una iniciativa para reformar la Constitución Política de México con el objetivo de impedir que las personas con doble nacionalidad puedan ocupar cargos como funcionarias públicas. Al referirse al caso de Francisco Javier Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, la mandataria cuestionó: “Y en el caso de los gobernadores debería ser igual, ¿por qué vas a tener doble nacionalidad si representas al pueblo de México, para ser gobernadora o gobernador? ¿por qué vas a tener nacionalidad de otro país?”
Recordó que Francisco Javier Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, es considerado “un prófugo de la ley”, debido a que la solicitud de extradición en su contra no ha registrado avances.
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