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Candidatos no deberían tener doble nacionalidad: Claudia Sheinbaum alista iniciativa tras caso de Francisco Cabeza de Vaca

La presidenta sostiene que el exgobernador de Tamaulipas es un prófugo de la ley, refugiado en Estados Unidos

Una mujer habla en una conferencia de prensa frente a un podio con un escudo. Un intérprete de lenguaje de señas aparece en un recuadro. El fondo incluye los textos '2026', 'Margarita Maza' y 'Conferencia del Pueblo Ciudad'. Se observa una bandera de México. La oradora aborda temas relacionados con la doble nacionalidad de funcionarios públicos y una iniciativa de reforma constitucional. Esta es una cobertura de evento.
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Durante su conferencia La Mañanera del Pueblo de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que prepara una iniciativa para reformar la Constitución Política de México con el objetivo de impedir que las personas con doble nacionalidad puedan ocupar cargos como funcionarias públicas. Al referirse al caso de Francisco Javier Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, la mandataria cuestionó: “Y en el caso de los gobernadores debería ser igual, ¿por qué vas a tener doble nacionalidad si representas al pueblo de México, para ser gobernadora o gobernador? ¿por qué vas a tener nacionalidad de otro país?”

Recordó que Francisco Javier Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, es considerado “un prófugo de la ley”, debido a que la solicitud de extradición en su contra no ha registrado avances.

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