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Real Madrid vs Real Sociedad: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego pendiente de la Jornada 1 desde México

José Mourinho regresa como DT del Madrid al Santiago Bernabéu y busca terminar con la hegemonía del Barcelona

José Mourinho regresa como DT del Madrid al Santiago Bernabéu y busca terminar con la hegemonía del Barcelona. (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)
José Mourinho regresa como DT del Madrid al Santiago Bernabéu y busca terminar con la hegemonía del Barcelona. (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)
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Real Madrid se enfrenta a la Real Sociedad este miércoles 26 de agosto a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Santiago Bernabéu, en lo que será el debut del cuadro merengue en casa para esta temporada.

José Mourinho regresa a casa

José Mourinho regresa a Madrid para devolver al equipo a los primeros planos
José Mourinho regresa a Madrid para devolver al equipo a los primeros planos

El Real Madrid afronta una nueva temporada con el objetivo claro de recuperar el dominio en LaLiga, luego de dos años en los que el Barcelona se ha consagrado campeón.

Para lograrlo, la directiva decidió apostar por el regreso de José Mourinho, entrenador que ya conoce la casa blanca y que llega con la misión de imponer disciplina y cohesión en el vestidor.

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Uno de los principales retos para Mourinho será manejar la convivencia de figuras como Kylian Mbappé y Vinicius Jr., cuya rivalidad y lucha de egos marcaron negativamente la campaña anterior.

La dirigencia confía en que el técnico portugués podrá calmar la situación interna y redirigir la atención del equipo hacia el rendimiento en la cancha.

Con el objetivo de fortalecer todas las líneas, el club ha realizado una inversión considerable en refuerzos. Bernardo Silva se incorporó como agente libre tras finalizar su contrato con el Manchester City, aportando calidad y experiencia en el mediocampo. Ibrahima Konaté, defensa central proveniente del Liverpool, llegó sin coste de transferencia y promete solidez en la zaga.

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Marc Cucurella se suma para aportar versatilidad en defensa, al igual que Denzel Dumfries, lateral derecho procedente del Inter de Milán, dando desequilibrio en las bandas.

En el ataque, el Real Madrid fichó a Yan Diomandé del RB Leipzig y al joven Carlos Espí, quien llega desde el Levante.

Con estos movimientos y bajo la gestión de Mourinho, el club busca dejar atrás las polémicas extracancha y volver a ser protagonista tanto en la liga española como en las competencias europeas.

Real Sociedad busca entrar a Champions

Después del campeonato de Copa del Rey, Real Sociedad busca ser más constante en España
Después del campeonato de Copa del Rey, Real Sociedad busca ser más constante en España

Después de conquistar la Copa del Rey al vencer al Atlético de Madrid en penales y asegurar su clasificación a la UEFA Europa League, la Real Sociedad pretende dar un paso adelante en la próxima temporada.

El objetivo del equipo donostiarra es pelear por un lugar en la Champions League, luego de quedar relegado al décimo puesto en la liga durante la campaña anterior.

Para fortalecer su plantilla y competir en ambos frentes, la directiva trabaja en la incorporación de refuerzos de renombre. Hasta el momento, ninguna contratación está confirmada al cien por ciento, pero ya se han dado avances en algunas negociaciones clave.

Entre los fichajes más cercanos se encuentra Mamadou Sarr, defensa central de 22 años, quien llega para apuntalar una zaga que sufrió varias bajas recientes.

Además, la Real Sociedad mantiene conversaciones avanzadas para sumar al mediocampista mexicano Edson Álvarez, actualmente en el West Ham. Sin embargo, el club inglés insiste en un traspaso y el jugador también ha sido vinculado con el Olympiacos.

El equipo también busca reforzar la defensa con al menos dos incorporaciones más. Se ha mencionado el interés en Jonathan Jesus, defensor del Cruzeiro, y en Héctor Fort, lateral del FC Barcelona, como posibles llegadas para apuntalar la plantilla.

Con estos movimientos, la Real Sociedad busca consolidar un plantel competitivo que le permita aspirar a puestos de Champions y mantener el protagonismo en el futbol español.

Cuándo y dónde ver el encuentro en vivo

El encuentro entre Real Madrid y Real Sociedad podrá seguirse a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Sky Sports.

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