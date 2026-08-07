Poner un vaso de vinagre en el armario por las noches: para que sirve y por qué lo recomiendan

El vinagre blanco destilado es uno de los limpiadores caseros recomendados por organismos oficiales por ser económico y libre de sustancias tóxicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Poner un vaso de vinagre en el armario por las noches neutraliza los olores acumulados: el ácido acético, componente activo del vinagre blanco, actúa sobre los compuestos responsables del mal olor.

La explicación está en la química básica del ácido acético, presente en el vinagre de uso comercial. Al encontrarse dentro de un espacio determinado, sus moléculas entran en contacto directo con los compuestos que generan el olor.

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El Departamento de Ecología del Estado de Washington recomienda el vinagre blanco destilado como alternativa a los limpiadores convencionales para reducir la exposición a tóxicos en el hogar. Imagen Ilustrativa Infobae)

El experimento HOMEChem, realizado en la Universidad de Texas en Austin, lo documentó en dos estudios: uno publicado en la revista Environmental Science & Technology y otro en la revista Indoor Air, donde los investigadores midieron lo que pasa con los olores durante actividades de limpieza en hogares reales.

Por qué el armario es el lugar indicado para colocar el vaso de vinagre

En un espacio cerrado como un armario, los vapores del vinagre se concentran y el contacto con los compuestos olorosos es más directo que en una habitación abierta.

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En una habitación amplia y ventilada, ese efecto se diluye considerablemente, según los mismos estudios de la Universidad de Texas.

El ácido acético es el componente activo del vinagre blanco y el responsable de su capacidad para actuar sobre los compuestos que generan mal olor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre pierde su capacidad neutralizadora conforme se satura. Por eso conviene renovarlo cada noche o cuando el olor regrese.

Cómo colocar el vinagre en el armario y cada cuánto cambiarlo

Para el armario, basta con colocar un vaso pequeño con vinagre blanco destilado —el que se consigue en cualquier supermercado— en un rincón del mueble y dejarlo toda la noche. No hace falta diluirlo.

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El olor a vinagre en la ropa no se queda: desaparece al airearse las prendas.

La infografía ilustra los métodos para usar vinagre blanco en la eliminación de olores en el armario y para limpiar diversas áreas del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo producto funciona en otras partes del hogar. El Departamento de Ecología del Estado de Washington recomienda en su publicación oficial Prácticas de Limpieza más Seguras para Reducir Exposición a Tóxicos mezclar una taza de vinagre blanco con una taza de agua en un recipiente con atomizador para limpiar vidrios y espejos, y media taza en medio galón de agua tibia para trapear pisos.

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En el microondas, una mezcla de un cuarto de taza de vinagre con una taza de agua, llevada al hervor dentro del aparato, afloja los residuos de comida y elimina olores sin dejar rastro químico, de acuerdo con la misma institución.

El experimento HOMEChem documentó que la reacción entre el ácido acético y el amoníaco ocurre de forma rápida en interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué tipos de olor sí funciona el vinagre y para cuáles no

El vinagre blanco y el ácido acético figuran en la Safer Chemical Ingredients List de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), la lista oficial de ingredientes seguros para personas, mascotas y medio ambiente en productos de limpieza doméstica.

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Ambos tienen clasificación verde, la más favorable del sistema, siempre que se usen correctamente.

El vinagre blanco actúa sobre ciertos tipos de olores, pero no reemplaza a los purificadores de aire para compuestos orgánicos volátiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre no funciona contra todo tipo de olores. Actúa sobre compuestos de origen alcalino, como los que produce la humedad acumulada en telas y superficies cerradas, pero no sobre los que liberan pinturas, barnices o muebles nuevos.

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Para esos casos, la EPA recomienda purificadores con filtro de carbón activado o filtro HEPA —siglas en inglés de High Efficiency Particulate Airun— estándar internacional de filtración que atrapa partículas muy pequeñas en el aire.

El vinagre blanco sirve para vidrios, pisos y microondas: la cantidad y la dilución cambian según la superficie, de acuerdo con el Departamento de Ecología del Estado de Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar el vinagre de manera segura, de acuerdo con la SEMARNAT

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) advierte en su portal oficial que mezclar cloro con vinagre produce gas cloro, una sustancia que provoca tos, dificultad para respirar y quemaduras en ojos y mucosa nasal.

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Combinarlo con agua oxigenada genera ácido peracético, compuesto corrosivo que irrita piel, nariz y pulmones. El vinagre, usado solo, no representa ese riesgo.

Organismos oficiales de Estados Unidos y México coinciden en que el vinagre no debe combinarse con otros productos de limpieza sin indicación del fabricante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) establece que no se deben mezclar productos químicos salvo que el fabricante lo indique expresamente, porque las mezclas pueden producir sustancias tóxicas.

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