México
Agregar Infobae enGoogle

Poner un vaso de vinagre en el armario por las noches: para que sirve y por qué lo recomiendan

La clave no está en la cantidad, sino en el sitio, debido a las propiedades del vinagre documentadas por autoridades sanitarias

Infografía con un armario, un frasco de vinagre con rodajas de limón, moléculas de ácido acético, diagramas de reacción química, tres científicos y revistas.
El vinagre blanco destilado es uno de los limpiadores caseros recomendados por organismos oficiales por ser económico y libre de sustancias tóxicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Poner un vaso de vinagre en el armario por las noches neutraliza los olores acumulados: el ácido acético, componente activo del vinagre blanco, actúa sobre los compuestos responsables del mal olor.

La explicación está en la química básica del ácido acético, presente en el vinagre de uso comercial. Al encontrarse dentro de un espacio determinado, sus moléculas entran en contacto directo con los compuestos que generan el olor.

PUBLICIDAD

Armario de madera abierto con prendas de vestir colgadas, pilas de camisetas y pantalones doblados, mantas, almohadas y un vaso de agua en un estante, durante la noche.
El Departamento de Ecología del Estado de Washington recomienda el vinagre blanco destilado como alternativa a los limpiadores convencionales para reducir la exposición a tóxicos en el hogar. Imagen Ilustrativa Infobae)

El experimento HOMEChem, realizado en la Universidad de Texas en Austin, lo documentó en dos estudios: uno publicado en la revista Environmental Science & Technology y otro en la revista Indoor Air, donde los investigadores midieron lo que pasa con los olores durante actividades de limpieza en hogares reales.

Por qué el armario es el lugar indicado para colocar el vaso de vinagre

En un espacio cerrado como un armario, los vapores del vinagre se concentran y el contacto con los compuestos olorosos es más directo que en una habitación abierta.

PUBLICIDAD

En una habitación amplia y ventilada, ese efecto se diluye considerablemente, según los mismos estudios de la Universidad de Texas.

Una botella de vinagre blanco sin marcas con tapa plateada sobre una mesa de madera, junto a un cuenco de cerámica y un paño, con luz de ventana de fondo.
El ácido acético es el componente activo del vinagre blanco y el responsable de su capacidad para actuar sobre los compuestos que generan mal olor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre pierde su capacidad neutralizadora conforme se satura. Por eso conviene renovarlo cada noche o cuando el olor regrese.

Cómo colocar el vinagre en el armario y cada cuánto cambiarlo

Para el armario, basta con colocar un vaso pequeño con vinagre blanco destilado —el que se consigue en cualquier supermercado— en un rincón del mueble y dejarlo toda la noche. No hace falta diluirlo.

El olor a vinagre en la ropa no se queda: desaparece al airearse las prendas.

Infografía que muestra el uso de vinagre blanco en un armario, ropa tendida, limpieza de ventana, cubo, fregona y un microondas.
La infografía ilustra los métodos para usar vinagre blanco en la eliminación de olores en el armario y para limpiar diversas áreas del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo producto funciona en otras partes del hogar. El Departamento de Ecología del Estado de Washington recomienda en su publicación oficial Prácticas de Limpieza más Seguras para Reducir Exposición a Tóxicos mezclar una taza de vinagre blanco con una taza de agua en un recipiente con atomizador para limpiar vidrios y espejos, y media taza en medio galón de agua tibia para trapear pisos.

En el microondas, una mezcla de un cuarto de taza de vinagre con una taza de agua, llevada al hervor dentro del aparato, afloja los residuos de comida y elimina olores sin dejar rastro químico, de acuerdo con la misma institución.

Una mujer de cabello castaño mira la ropa en un vestidor lleno de estantes, percheros, ropa, zapatos, bolsos, cajas y una ventana al fondo.
El experimento HOMEChem documentó que la reacción entre el ácido acético y el amoníaco ocurre de forma rápida en interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué tipos de olor sí funciona el vinagre y para cuáles no

El vinagre blanco y el ácido acético figuran en la Safer Chemical Ingredients List de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), la lista oficial de ingredientes seguros para personas, mascotas y medio ambiente en productos de limpieza doméstica.

Ambos tienen clasificación verde, la más favorable del sistema, siempre que se usen correctamente.

Un hombre con camiseta gris frunce el ceño y cierra los ojos mientras su mano izquierda está cerca de su axila levantada, sobre un fondo de taquillas.
El vinagre blanco actúa sobre ciertos tipos de olores, pero no reemplaza a los purificadores de aire para compuestos orgánicos volátiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre no funciona contra todo tipo de olores. Actúa sobre compuestos de origen alcalino, como los que produce la humedad acumulada en telas y superficies cerradas, pero no sobre los que liberan pinturas, barnices o muebles nuevos.

Para esos casos, la EPA recomienda purificadores con filtro de carbón activado o filtro HEPA —siglas en inglés de High Efficiency Particulate Airun— estándar internacional de filtración que atrapa partículas muy pequeñas en el aire.

Una mujer adulta rocía vinagre blanco con un atomizador sobre un colchón sin ropa de cama en una habitación luminosa con la ventana abierta.
El vinagre blanco sirve para vidrios, pisos y microondas: la cantidad y la dilución cambian según la superficie, de acuerdo con el Departamento de Ecología del Estado de Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar el vinagre de manera segura, de acuerdo con la SEMARNAT

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) advierte en su portal oficial que mezclar cloro con vinagre produce gas cloro, una sustancia que provoca tos, dificultad para respirar y quemaduras en ojos y mucosa nasal.

Combinarlo con agua oxigenada genera ácido peracético, compuesto corrosivo que irrita piel, nariz y pulmones. El vinagre, usado solo, no representa ese riesgo.

Una ilustración dividida muestra vinagre blanco, esponjas y un limpiacristales a la izquierda, y frascos de laboratorio con símbolos de advertencia a la derecha.
Organismos oficiales de Estados Unidos y México coinciden en que el vinagre no debe combinarse con otros productos de limpieza sin indicación del fabricante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) establece que no se deben mezclar productos químicos salvo que el fabricante lo indique expresamente, porque las mezclas pueden producir sustancias tóxicas.

Temas Relacionados

Trucos CaserosVinagreMueblesHogarLimpiezaOloresRopamexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alexis Ayala revela su paso por el quirófano tras sufrir “acné en el ojo”

El famoso explicó todos los detalles sobre la intervención a la que tuvo que someterse

Alexis Ayala revela su paso por el quirófano tras sufrir “acné en el ojo”

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 7 de agosto

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 7 de agosto

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Masad y Memo Schutz serán los retadores por la salvación

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Masad y Memo Schutz serán los retadores por la salvación

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 7 de agosto

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 7 de agosto

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU ha pagado más de 200 millones de dólares en recompensas contra líderes del narco en 40 años: ahora caza al CJNG

EEUU ha pagado más de 200 millones de dólares en recompensas contra líderes del narco en 40 años: ahora caza al CJNG

Cae “El Plátano”, presunto extorsionador y objetivo prioritario en Edomex: FGJEM lo vincula con célula criminal del CJNG

Ángel Aguirre buscó un acercamiento con Claudia Sheinbaum un año antes de su detención por el caso Ayotzinapa

Integrante del CJNG admite en documental que “El 03” es su nuevo líder y advierte: “Quien desafíe su poder será castigado”

Vivian de la Torre y Érika: Fiscalía de Jalisco no descarta a la amiga y empleada de Valeria Márquez en el feminicidio

ENTRETENIMIENTO

Flor Vigna se quiebra en La Casa de los Famosos México decepcionada por Gema Garoa

Flor Vigna se quiebra en La Casa de los Famosos México decepcionada por Gema Garoa

María José conquista el Auditorio Nacional: anuncia nuevo álbum y más conciertos

Alexis Ayala revela su paso por el quirófano tras sufrir “acné en el ojo”

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Masad y Memo Schutz serán los retadores por la salvación

Pistas de la nueva habitante de La Granja VIP 2 apuntan a Ivonne Montero, ganadora de La Casa de los Famosos

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos HOY 7 de Agosto 

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos HOY 7 de Agosto 

México tetracampeón en el futbol femenil de los Juegos Centroamericanos: conquista la medalla de oro

América golea al San Diego FC en su debut de la Leagues Cup 2026 y rescata el orgullo de la Liga MX

Esteban Solari promete a la afición de Pumas revertir el mal momento: “Hay que aprender a competir”

América golea 3 - 1 a San Diego FC en su debut en Leagues Cup: así fueron los goles