México
Agregar Infobae enGoogle

Entre caídas, catres y detonaciones: así fue la primera noche en el Exilio de Yanet García, Ese Pérez y Luis Chaparro en LCDLFM

Los creadores de contenido transformaron el castigo de “La Mudanza” en una noche inesperada de diversión lejos de sus compañeros

La Casa de los Famosos - (Vix)
La Casa de los Famosos - (Vix)
Guardar

La dinámica conocida como “La Mudanza”, promovida por Galilea Montijo, reunió millones de votos y provocó que el público señalara a Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez como los “muebles” de la temporada. Como resultado, la noche del lunes 24 de agosto estos tres participantes fueron enviados al Exilio de La Casa de los Famosos México 2026.

Fueron trasladados en un carrito hacia esta zona especial del reality, luego de que la audiencia considerara que tenían menor participación en la convivencia.

Aunque el Exilio representa una posición vulnerable dentro del juego y podría tener consecuencias para alguno de los enviados, la noche tomó un rumbo inesperado. Desde su llegada, Yanet dejó claro que estaba disfrutando la experiencia y protagonizó varios momentos que rápidamente llamaron la atención durante las transmisiones y en redes sociales.

PUBLICIDAD

Yanet García convierte el Exilio en su propio espectáculo

La Casa de los Famosos - (ViX)
La Casa de los Famosos - (ViX)

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Yanet se lanzó con seguridad sobre la cama formada por catres y terminó cayéndose. Lejos de detener la diversión, la situación se convirtió en una de las escenas más peculiares de la noche.

Después, mientras se escuchaban una ambulancia y fuegos artificiales, Luis reaccionó sorprendido y espantado, mientras Yanet observaba y aplaudía la situación: “¡Qué bonitos!”. La escena reforzó la impresión de que la conductora estaba encontrando diversión incluso en las condiciones poco habituales del Exilio.

La convivencia también dejó intercambios espontáneos entre los tres. Cuando Ese intentaba ir al baño y expresó “no puedo”, Yanet le gritó: “¡Pégate en las rodillas!”. Más tarde, los tres terminaron acostados juntos sobre la peculiar cama de catres.

PUBLICIDAD

Pero la conductora también encontró otra forma de hacer más llevadera la estancia. Ya que le pidió a “La Jefa” que les diera leña para poder hacer una fogata y cocinar una sopita, una petición que mostró que, lejos de quedarse quieta, ya estaba buscando cómo hacer más cómoda su experiencia en el Exilio.

La ropa del baúl provoca otro momento inesperado

La Casa de los Famosos - (ViX)
La Casa de los Famosos - (ViX)

Como los participantes enviados al Exilio no cuentan con su ropa habitual, la producción dejó prendas dentro de un baúl para que pudieran utilizarlas durante su permanencia en la zona. Las opciones provocaron comentarios entre los integrantes del grupo.

Las prendas, según lo observado durante la transmisión, parecían tener un aspecto usado y algunas se encontraban rotas, por lo que los participantes tendrían que recurrir a ellas mientras permanecieran en el Exilio.

Yanet, incluso entrada la madrugada, continuó revisando qué había dentro del baúl. Su curiosidad y sus reacciones se sumaron a una serie de momentos que terminaron colocando buena parte de la atención sobre ella.

La revisión del baúl también dejó otro comentario de García. Mientras buscaba qué ponerse, la conductora hizo notar que entre las prendas disponibles no había calzones para usar.

“Los muebles” ahora enfrentan una consecuencia real

La Casa de los Famosos - (ViX)
La Casa de los Famosos - (ViX)

La dinámica de “La Mudanza” marcó un cambio importante para la categoría de “mueble”, pues esta vez la etiqueta no quedó únicamente como una percepción de la audiencia. Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez fueron enviados tras la votación.

Anteriormente, esta zona ya había tenido la presencia de Mariana Ochoa y Ximena Herrera. En aquella ocasión, Ochoa consiguió una segunda oportunidad y regresó a la casa después de 48 horas.

Ahora, enfrentan una situación distinta dentro del juego. Mientras el público decide el rumbo de los participantes, su primera noche lejos de la casa dejó algo claro: al menos para Yanet García, el Exilio comenzó más como una aventura inesperada que como un castigo.

Temas Relacionados

Yanet GarcíaLuis ChaparroEse PérezLa Casa de los Famosos México 4La Casa de los Famosos 2026mexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La mafia de los pases médicos en Tijuana: 60 dólares para saltarse nueve horas de fila

El carril Fast Lane, creado para agilizar el cruce fronterizo, se convirtió en un mercado negro que mueve entre 60 y 90 dólares por pase

La mafia de los pases médicos en Tijuana: 60 dólares para saltarse nueve horas de fila

Belinda enternece con video alimentando a su perrito Popper al estilo oriental

El perro aparece de forma constante en el contenido que la artista comparte en redes y ya cuenta con un perfil independiente, un detalle que refuerza el lugar que ocupa en la vida pública de su dueña

Belinda enternece con video alimentando a su perrito Popper al estilo oriental

Arrestaron al hijo de cantante grupero Arnulfo Jr. por el feminicidio de Pamela Yahaira

La joven de 25 años fue rociada por gasolina y quemada luego de ser citada por un hombre a quien sólo conocía en redes sociales

Arrestaron al hijo de cantante grupero Arnulfo Jr. por el feminicidio de Pamela Yahaira

Armando ‘Hormiga’ González revela peculiar petición para su dorsal con el Olympiacos

El delantero tendrá que esperar la determinación de la Liga de Grecia para conocer si podrá cumplir con este deseo

Armando ‘Hormiga’ González revela peculiar petición para su dorsal con el Olympiacos

Cuánto cuesta un vestido diseñado por por April Black Diamond, stylist de los looks de XV Años de las hijas de El Chapo

Las gemelas celebraron su fiesta con vestidos exclusivos de la firma de la diseñadora originaria de Los Ángeles, Estados Unidos

Cuánto cuesta un vestido diseñado por por April Black Diamond, stylist de los looks de XV Años de las hijas de El Chapo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: quién es la diseñadora que vistió a las hijas de El Chapo en sus XV años

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: quién es la diseñadora que vistió a las hijas de El Chapo en sus XV años

La mafia de los pases médicos en Tijuana: 60 dólares para saltarse nueve horas de fila

Quiénes son Emali Guadalupe y María Joaquina, las hijas gemelas de Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán

Así fue el primer contacto entre Emma Coronel y April Black Diamond, diseñadora de los vestidos de XV años de sus hijas

Emma Coronel revela cómo fue su boda con “El Chapo” Guzmán al debutar como streamer en Kick

ENTRETENIMIENTO

Belinda enternece con video alimentando a su perrito Popper al estilo oriental

Belinda enternece con video alimentando a su perrito Popper al estilo oriental

Cuánto cuesta un vestido diseñado por por April Black Diamond, stylist de los looks de XV Años de las hijas de El Chapo

Quiénes son Emali Guadalupe y María Joaquina, las hijas gemelas de Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán

Fans recuerdan la polémica expulsión de Niurka Marcos en Big Brother VIP, previo a su entrada a La Granja VIP 2026

Emma Coronel revela cómo fue su boda con “El Chapo” Guzmán al debutar como streamer en Kick

DEPORTES

¡Pudo jugar con Santi Giménez! El Milan estuvo a nada de fichar a ‘La Hormiga’ González

¡Pudo jugar con Santi Giménez! El Milan estuvo a nada de fichar a ‘La Hormiga’ González

Armando ‘Hormiga’ González revela peculiar petición para su dorsal con el Olympiacos

Mía y Lía Cueva obtienen la medalla de oro en trampolín de 3 metros dentro del Campeonato Mundial Juvenil de Clavados

Japón será el siguiente rival de México en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas

Reportan que César ‘Chino’ Huerta regresa a Pumas tras su breve paso por Europa