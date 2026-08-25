Entre caídas, catres y detonaciones: así fue la primera noche en el Exilio de Yanet García, Ese Pérez y Luis Chaparro en LCDLFM

La Casa de los Famosos - (Vix)

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La dinámica conocida como “La Mudanza”, promovida por Galilea Montijo, reunió millones de votos y provocó que el público señalara a Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez como los “muebles” de la temporada. Como resultado, la noche del lunes 24 de agosto estos tres participantes fueron enviados al Exilio de La Casa de los Famosos México 2026.

Fueron trasladados en un carrito hacia esta zona especial del reality, luego de que la audiencia considerara que tenían menor participación en la convivencia.

Aunque el Exilio representa una posición vulnerable dentro del juego y podría tener consecuencias para alguno de los enviados, la noche tomó un rumbo inesperado. Desde su llegada, Yanet dejó claro que estaba disfrutando la experiencia y protagonizó varios momentos que rápidamente llamaron la atención durante las transmisiones y en redes sociales.

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Yanet García convierte el Exilio en su propio espectáculo

La Casa de los Famosos - (ViX)

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Yanet se lanzó con seguridad sobre la cama formada por catres y terminó cayéndose. Lejos de detener la diversión, la situación se convirtió en una de las escenas más peculiares de la noche.

Después, mientras se escuchaban una ambulancia y fuegos artificiales, Luis reaccionó sorprendido y espantado, mientras Yanet observaba y aplaudía la situación: “¡Qué bonitos!”. La escena reforzó la impresión de que la conductora estaba encontrando diversión incluso en las condiciones poco habituales del Exilio.

La convivencia también dejó intercambios espontáneos entre los tres. Cuando Ese intentaba ir al baño y expresó “no puedo”, Yanet le gritó: “¡Pégate en las rodillas!”. Más tarde, los tres terminaron acostados juntos sobre la peculiar cama de catres.

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Pero la conductora también encontró otra forma de hacer más llevadera la estancia. Ya que le pidió a “La Jefa” que les diera leña para poder hacer una fogata y cocinar una sopita, una petición que mostró que, lejos de quedarse quieta, ya estaba buscando cómo hacer más cómoda su experiencia en el Exilio.

La ropa del baúl provoca otro momento inesperado

La Casa de los Famosos - (ViX)

Como los participantes enviados al Exilio no cuentan con su ropa habitual, la producción dejó prendas dentro de un baúl para que pudieran utilizarlas durante su permanencia en la zona. Las opciones provocaron comentarios entre los integrantes del grupo.

Las prendas, según lo observado durante la transmisión, parecían tener un aspecto usado y algunas se encontraban rotas, por lo que los participantes tendrían que recurrir a ellas mientras permanecieran en el Exilio.

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Yanet, incluso entrada la madrugada, continuó revisando qué había dentro del baúl. Su curiosidad y sus reacciones se sumaron a una serie de momentos que terminaron colocando buena parte de la atención sobre ella.

La revisión del baúl también dejó otro comentario de García. Mientras buscaba qué ponerse, la conductora hizo notar que entre las prendas disponibles no había calzones para usar.

“Los muebles” ahora enfrentan una consecuencia real

La Casa de los Famosos - (ViX)

La dinámica de “La Mudanza” marcó un cambio importante para la categoría de “mueble”, pues esta vez la etiqueta no quedó únicamente como una percepción de la audiencia. Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez fueron enviados tras la votación.

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Anteriormente, esta zona ya había tenido la presencia de Mariana Ochoa y Ximena Herrera. En aquella ocasión, Ochoa consiguió una segunda oportunidad y regresó a la casa después de 48 horas.

Ahora, enfrentan una situación distinta dentro del juego. Mientras el público decide el rumbo de los participantes, su primera noche lejos de la casa dejó algo claro: al menos para Yanet García, el Exilio comenzó más como una aventura inesperada que como un castigo.