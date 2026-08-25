Tunden en redes a Galilea Montijo por contradecirse en LCDLFM, afirman que incitó al conflicto y luego se retractó

La conductora lanzó una advertencia directa a los habitantes durante la cuarta gala de eliminación, el domingo 23 de agosto: canceló los posicionamientos (Capturas de Pantalla/ Televisa Hoy/ViX)

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Galilea Montijo enfrenta acusaciones de doble moral por criticar a los “muebles” de La Casa de los Famosos México, cuando ella misma ganó Big Brother VIP en 2002 con un perfil de baja confrontación que hoy condena en sus propios concursantes.

La conductora lanzó una advertencia directa a los habitantes durante la cuarta gala de eliminación, el domingo 23 de agosto: canceló los posicionamientos, les mostró comentarios negativos del público y anunció una votación para señalar al participante más pasivo de la temporada. “Si no te gusta el formato, tienes las puertas abiertas”, sentenció.

A sí mismo en redes sociales denunciaron que la producción estaba buscando fomentar la violencia, mismo que la conductora desmintió aunque la respuesta no fue del todo convincente por el tono, en pocas palabras advirtió que si no les gusta el formato son libres de irse.

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(Infobae/Jenifer Nava)

Qué es la dinámica del “mueble” en LCDLFM

En el argot del programa, “mueble” es la etiqueta que se le asigna a un habitante que permanece en la casa sin generar contenido, conflicto ni estrategia visible. La producción oficializó la figura con un comunicado el 22 de agosto: “Ser mueble dentro de #LaCasaDeLosFamosos ya no será opción. Habrá consecuencias para quien lo sea.”

Con esa advertencia como marco, Galilea abrió una votación para que el público eligiera al habitante más “mueble” de la temporada. Los primeros señalados fueron el creador de contenido Luis Chaparro y el también creador Masad, ambos enviados al Exilio con la promesa de consecuencias adicionales aún sin detallar.

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La acusación de incitar violencia y la aclaración posterior

“No se trata de pelear, nadie está diciendo violencia, pero sí hay maneras de poner a la gente en un lugar”, declaró la conductora. (Especial Infobae México)

La presión sobre los concursantes también generó una acusación más grave: que la producción alentaba situaciones de violencia para recuperar audiencia. Ante eso, Montijo salió a desmentirlo en el programa Hoy.

“No se trata de pelear, nadie está diciendo violencia, pero sí hay maneras de poner a la gente en un lugar”, declaró la conductora. Agregó que un golpe implica expulsión automática y que la intención era defender el trabajo de las más de 800 personas que producen el programa.

La aclaración no apaciguó las críticas. Para una parte del público, el tono de la advertencia original y la posterior retractación constituyen en sí mismos la contradicción que denuncian.

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La contradicción que estalló en redes

“Según estoy leyendo, Galilea Montijo ganó su reality siendo exactamente el mismo mueble que dicen que es Yanet. Qué ovarios los de Gali para salir a decir eso” (Captura de pantalla YouTube Hoy)

La reacción del público no tardó en voltear la mirada hacia el pasado de la propia conductora. En 2002, Galilea Montijo ganó la primera edición de Big Brother VIP frente a Arath de la Torre y Facundo, en una competencia donde no destacó por su confrontación sino por su perfil cercano y discreto.

“Según estoy leyendo, Galilea Montijo ganó su reality siendo exactamente el mismo mueble que dicen que es Yanet. Qué ovarios los de Gali para salir a decir eso”, escribió una usuaria en X. Otro perfil apuntó en la misma dirección: “Galilea no recuerda que ganó por ser un mueble”.

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Crisis de audiencia detrás de la polémica

Galilea Montijo anticipó cambios inesperados para la cuarta gala de eliminación de LCDLFM 4. (Especial Infobae México)

El episodio no ocurre en el vacío. Semanas atrás, un “regaño” de Galilea a los participantes disparó el rating de forma momentánea, lo que para varios analistas en redes confirmó que la dinámica del “mueble” es una respuesta calculada ante la caída sostenida de audiencia.

Un usuario en X con datos de suscripciones afirmó que ViX habría perdido un 55% de sus suscriptores respecto a la temporada anterior. “El disgusto de Galilea y su llamado desesperado a los jugadores para que compitan parecen reflejar el fracaso en cuanto a contenido que hemos visto en Televisa”, escribió.

La cuarta temporada acumula señalamientos de exparticipantes, especialistas en realities y audiencia general que la califican como la más aburrida hasta ahora. La cancelación de los posicionamientos del domingo 23 fue la medida más drástica adoptada hasta la fecha para revertir esa percepción.

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Yanet García, la “mueble” que prefiere irse antes que ceder

“Yo de verdad prefiero irme antes de romper mis valores. No lo voy a hacer. (Captura de pantalla)

La presión de la producción tuvo un efecto inmediato dentro de la casa, aunque no el esperado. Yanet García, figura del Teletón desde hace ocho años, advirtió que consideraría abandonar el programa antes de comprometer su imagen pública.

“Yo de verdad prefiero irme antes de romper mis valores. No lo voy a hacer. No me gusta echar y así soy”, le dijo García a la influencer Karina Torres en la cocina del foro, la misma noche de la cuarta gala de eliminación.

Su postura reabrió el debate sobre los límites del formato: varios usuarios en redes la respaldaron, mientras otros exigieron precisamente el tipo de confrontación que ella rechaza. La producción no emitió ningún comunicado sobre su situación dentro del juego.

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