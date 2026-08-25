Desaparecen dos periodistas: el locutor Iván Michel Atilano en Oaxaca y Eli Martínez en Veracruz

A Iván Michel Atilano no se le volvió a ver tras salir de su programa de radio, mientras que Eli Martínez desapareció tras cubriri un enfrentamiento armado por lo que temen haya sido secuestrado Fotos: Facebook

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La desaparición del locutor Iván Michel Atilano en Oaxaca y la no localización del reportero Eli Martínez en Veracruz encendieron alertas en dos estados donde sus casos quedaron ligados a búsquedas oficiales y, en el segundo, a un ataque armado que habría derivado en una privación de la libertad.

En Poza Rica, la zona donde ocurrió la agresión ya acumulaba antecedentes contra periodistas de la fuente policiaca: en 2026 habían sido asesinados dos comunicadores. Uno de esos crímenes ocurrió el 11 de junio sobre la avenida 20 de Noviembre, la misma vialidad donde se registró el ataque más reciente.

Iván Michel Atilano fue reportado como desaparecido en Oaxaca. Las autoridades estatales difundieron una ficha de búsqueda en la que señalaron que el comunicador y locutor de radio tiene 47 años y fue visto por última vez el martes 18 de agosto de 2026.

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La Unidad de Atención a Personas No Localizadas de la Fiscalía General de Oaxaca indicó que el último punto de ubicación fue el centro de Huautla de Jiménez. En esa ficha también describieron su vestimenta: playera negra, pantalón de mezclilla azul marino y lentes oftálmicos con armazón negro.

La descripción física incluyó una estatura de 1.70 metros, tez clara, cara ovalada, frente amplia, cejas pobladas, ojos grandes, nariz mediana de base ancha, boca mediana, labios semigruesos, mentón cuadrado y cabello ondulado, corto y castaño.

Para recibir información sobre su paradero, la Fiscalía de Oaxaca habilitó el teléfono 800 00 77628, el número móvil 951 164 64 34 y el correo nolocalizados@fge.oaxaca.gob.mx.

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La búsqueda de Iván Michel Atilano también se extendió entre sus compañeros

Compañeros del locutor pidieron apoyo para localizarlo y señalaron que trabajaba en Radio Evolución 98.5 FM. En su llamado público afirmaron que se le vio por última vez el 18 de agosto de 2026 en el municipio de San Jerónimo Tecóatl, también en Oaxaca.

Ese dato mostró una diferencia con la ubicación asentada por las autoridades, que lo colocaron por última vez en Huautla de Jiménez. Sus compañeros añadieron que desde ese día no tenían noticias sobre su paradero y que familiares y personas cercanas mantenían la búsqueda.

En ese mismo mensaje solicitaron a quien lo hubiera visto o tuviera información útil que se comunicara con sus familiares o con las autoridades correspondientes. También difundieron el número 2382495995 para recibir datos que ayudaran a encontrarlo.

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El segundo caso ocurrió en Poza Rica, al norte de Veracruz, donde Eli Martínez, reportero de policiaca, fue reportado como no localizado. Personas cercanas temieron que hubiera sido levantado durante un ataque armado.

Eli Martínez desapareció tras un ataque armado en Poza Rica

Los hechos ocurrieron la noche del lunes 24 de agosto, cuando Martínez estaba con otro periodista de la misma fuente en la zona de la colonia Cazones. En ese lugar fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos.

Ambos intentaron huir. Uno de los periodistas quedó estable y recibió atención de las autoridades, pero Eli Martínez no fue localizado después de la agresión, por lo que se presumió que habría sido secuestrado.

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Tras las detonaciones llegaron elementos de seguridad estatales y federales. Los agentes desplegaron un operativo, colocaron un perímetro en la zona del ataque y encontraron casquillos percutidos.

El periodista que sí fue localizado y permaneció estable habló con los elementos de seguridad. En esa entrevista, los agentes le pidieron detalles sobre la agresión.

Familiares y amistades de Eli Martínez intentaron comunicarse con él sin éxito. La búsqueda comenzó en instituciones de salud y otros sitios con el fin de ubicarlo.

El caso ocurrió en una ciudad golpeada por agresiones contra comunicadores. El 8 de enero fue asesinado Carlos Castro, periodista de la misma fuente policiaca, mientras estaba en su local comercial de alimentos.

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Meses después, el 11 de junio, fue asesinado Luis Ángel López Valdez, también reportero de policiaca. El crimen ocurrió sobre la avenida 20 de Noviembre, la misma donde después se registró el ataque en el que Eli Martínez quedó no localizado.

• Iván Michel Atilano, locutor de Oaxaca, fue visto por última vez el 18 de agosto de 2026 y la Fiscalía estatal difundió su ficha de búsqueda.

• Eli Martínez, reportero de policiaca en Poza Rica, quedó no localizado tras un ataque armado ocurrido la noche del 24 de agosto en la colonia Cazones.

• En 2026 ya habían sido asesinados en esa ciudad veracruzana los periodistas Carlos Castro y Luis Ángel López Valdez.