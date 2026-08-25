Cae red de tráfico en Nashville: 44 detenidos con 160 armas y fentanilo tras la Operación “Última Llamada”

Entre los 44 detenidos en Nashville, 27 tenían condenas previas por delitos graves y 10 estaban bajo libertad condicional, supervisada o fianza (REUTERS/Kevin Lamarque)

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La Operación “Última Llamada” resultó en la detención de 44 personas vinculadas al comercio ilícito de armas y estupefacientes en Nashville. Este despliegue masivo, ejecutado durante cinco días entre el 19 y el 23 de agosto de 2026, desarticuló redes de tráfico mediante compras encubiertas para reducir la violencia armada en la ciudad, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de sus canales oficiales.

Un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos detalla el arresto de 44 personas y la incautación de más de 160 armas en la Operación Última Llamada en Nashville (Departamento de Justicia de Estados Unidos )

El operativo permitió el decomiso de un volumen significativo de armamento y sustancias ilegales en diversos puntos críticos de la urbe. Las autoridades federales y locales coordinaron esfuerzos para identificar a responsables de la venta de estos productos, enfocándose en incidentes reales de violencia que victimizaron a ciudadanos inocentes.

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Planificación y ejecución táctica

La iniciativa combinó el trabajo de la Fiscalía Federal para el Distrito Medio de Tennessee, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville. Agentes federales encubiertos efectuaron compras controladas de armas y narcóticos para documentar los ilícitos en múltiples sectores.

La Operación Última Llamada terminó con 44 detenidos por tráfico de armas y estupefacientes en Nashville (Departamento de Justicia de Estados Unidos )

La selección de las áreas de acción ocurrió tras una revisión de tres años sobre llamadas de disparos, crímenes armados y análisis de la Red Nacional Integrada de Información Balística. Una agencia externa procesó los datos para definir los puntos de intervención sin considerar factores socioeconómicos o demográficos, lo cual garantizó que el operativo se basara exclusivamente en incidentes de violencia.

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Armamento y sustancias incautadas

Las fuerzas de seguridad retiraron de las calles un inventario compuesto por los siguientes elementos:

Más de 160 armas de fuego , entre las cuales destacan rifles de estilo asalto equipados con cargadores de alta capacidad.

Múltiples accesorios ilegales conocidos como interruptores, los cuales transforman pistolas convencionales en ametralladoras.

Más de 2 kilogramos de metanfetamina .

1 kilogramo de fentanilo . Más de

Cantidades superiores al medio kilogramo de cocaína en polvo y crack.

Antecedentes de los detenidos

27 de los 44 individuos poseen condenas previas por delitos graves. Entre los antecedentes figuran agresiones agravadas, robos, posesión ilícita de armas y tráfico de estupefacientes.

La Fiscalía Federal de Tennessee, la ATF, el Servicio de Alguaciles y la Policía Metropolitana de Nashville coordinaron la Operación Última Llamada (Departamento de Justicia de Estados Unidos )

Además, 10 de los capturados cumplían periodos de libertad condicional, libertad supervisada o fianza al momento de cometer los nuevos actos señalados, lo cual subraya la reincidencia como un factor presente en el caso.

Foco geográfico del operativo

El análisis de datos orientó la presencia policial hacia corredores donde los incidentes de disparos y delitos violentos afectaron a la población. Las autoridades priorizaron el corredor de Harding Place e Interestatal 24 y el área de Bell Road-Murfreesboro Pike, zonas identificadas por el alto volumen de actividad criminal.

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El despliegue abarcó también el corredor de Brick Church Pike-Trinity Lane y el barrio de Napier-Sudekum. El jefe de policía, John Drake, subrayó que estas acciones buscan garantizar entornos pacíficos para los residentes, al evitar que el armamento decomisado participe en homicidios o robos futuros, permitiendo así una recuperación de la seguridad en comunidades vulnerables.

Cargos y perfiles legales

Las imputaciones ante la justicia federal abarcan delitos que van desde el tráfico de sustancias hasta la venta de armamento sin licencia. A continuación, se clasifican los perfiles según la naturaleza predominante de sus cargos:

Tráfico de estupefacientes y armas

KeDarious Bell (21): Distribución de metanfetamina, armas en delitos de narcotráfico, posesión de ametralladora, transferencia ilegal y venta de armas sin licencia.

Corian Bowling (26): Conspiración para distribuir metanfetamina y posesión de armas en delitos de narcotráfico.

Lewis Dawson (26): Posesión de armas por delincuente convicto, distribución de metanfetamina y crack, y posesión de armas en delitos de narcotráfico.

Peter McKinnie (46): Distribución de fentanilo y posesión de armas en delitos de narcotráfico.

James Oliver (39): Posesión de armas por delincuente convicto, intento de distribución de fentanilo y posesión de armas en delitos de narcotráfico.

Lilburn Reynolds (56): Distribución de crack, uso de armas en delitos de narcotráfico y posesión de armas por delincuente convicto.

Courtney Skinner (41): Distribución de fentanilo y metanfetamina, posesión de armas en delitos de narcotráfico y posesión de armas por delincuente convicto.

Corey Wilson (43): Distribución de metanfetamina y fentanilo, posesión de armas en delitos de narcotráfico y posesión de armas por delincuente convicto.

Tyrone Hudson (41): Distribución de metanfetamina y uso de armas en delitos de narcotráfico.

Distribución de narcóticos

Aron Capps (27), Alexi Contreras (39), Danny DeMoss (38), Shomari Milliken (40): Distribución de fentanilo.

Cory Cotton (45): Distribución de fentanilo y crack.

Ulises Cruz (26), Terry Fields (42), Jerron Huey (40), Aiden Johnson (20), Timothy Schields (35), Tyler Sloan (30), Cameron Thompson (26): Distribución de metanfetamina.

William Henderson (37), Ronnie Wellington (47): Distribución de metanfetamina y fentanilo.

Latherio Fizer (42), Andre Vaughn (37): Distribución de cocaína y crack.

William Givens (67), Tiffany Givens (42): Distribución de crack.

Taurus Booker (51), Brandon Dardy (39): Distribución de cocaína y posesión de armas por delincuente convicto.

James Braden (47), Gregory Brooks (30), Jeremy Mimms (38): Posesión de armas por delincuente convicto y distribución de metanfetamina.

Frank Newsom (38): Posesión de armas por delincuente convicto y distribución de fentanilo.

Ladon Robertson (40): Distribución de crack, fentanilo y metanfetamina.

Jermaine Morgan (27): Posesión de dispositivo de conversión a ametralladora, distribución de cocaína y posesión de armas por delincuente convicto.

Tráfico de armas y accesorios

Kenyon Blackman (21), Imari Calloway (20): Transferencia ilegal y venta de armas sin licencia.

Miguel De La Rosa (24): Distribución de metanfetamina y transferencia ilegal de armas.

Easan Harris (19): Posesión de dispositivo de conversión a ametralladora.

Brian Ging (28): Posesión de arma con número de serie borrado.

Waldorf Coleman (42), Barry Robertson (40): Posesión de armas por delincuente convicto.

Joshua Selmon (36): Posesión ilegal de armas tras condena por violencia doméstica y venta sin licencia.

Valoraciones de las autoridades

El fiscal federal Braden H. Boucek destacó el impacto positivo de la colaboración entre las agencias policiales. Según el funcionario, la operación se centró en incidentes reales de violencia que victimizaron a ciudadanos, demostrando que el trabajo conjunto entre niveles de gobierno resulta eficaz en la lucha contra el tráfico ilegal.

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El agente especial de la oficina de alcohol y armas, Jamey VanVliet, señaló que cada arma y narcótico retirado de manos de personas prohibidas ayuda a salvar vidas. A su vez, el alguacil Denny King enfatizó la disposición de su agencia para asegurar que los acusados rindan cuentas ante un tribunal, reafirmando el compromiso con la seguridad de la comunidad.

Los casos avanzan bajo la responsabilidad de un equipo de fiscales federales. Todas las acusaciones en las actas de procesamiento constituyen alegaciones. El sistema judicial mantiene la presunción de inocencia para cada involucrado hasta que un tribunal determine su culpabilidad, para garantizar el debido proceso en todas las etapas legales.

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