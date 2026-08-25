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Las demandas no detienen a Anabel Hernández: así menciona a Galilea Montijo, Paty Navidad y Ninel Conde en ‘Narcocracia’

El nuevo libro de la periodista incorpora nuevamente a reconocidas figuras del espectáculo en la trama sobre redes de poder y crimen organizado en México

Qué ha filtrado Anabel Hernández de Galilea Montijo sobre su presunto nexo con el narco y Arturo Beltrán Leyva (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)
Qué ha filtrado Anabel Hernández de Galilea Montijo sobre su presunto nexo con el narco y Arturo Beltrán Leyva (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)
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En medio de una serie de demandas por daño moral y controversias legales, Anabel Hernández volvió a mencionar los nombres de Galilea Montijo, Lilí Brillanti, Paty Navidad y Ninel Conde en su nuevo libro Narcocracia.

Las cuatro figuras del espectáculo han protagonizado litigios o declaraciones públicas contra la periodista, tras ser vinculadas en investigaciones sobre el crimen organizado.

Anabel Hernández vuelve a mencionar a figuras del espectáculo en ‘Narcocracia’

La publicación de Narcocracia mantiene la línea de investigación de la autora y vuelve a introducir en el debate público los nombres de Galilea Montijo, Lilí Brillanti, Paty Navidad, Karla Luna y Ninel Conde.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

La periodista fundamenta varios de sus señalamientos en testimonios recogidos durante años y, en el nuevo libro, retoma parte del testimonio de Sergio Villarreal Barragán, conocido como “El Grande”, quien fue uno de los principales operadores del cártel de los Beltrán Leyva y quien según la periodista, habría confirmado la presencia de todas las mujeres reveladas en sus libros previos.

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De qué trata el nuevo libro ‘Narcocracia’

Narcocracia parte del testimonio de Sergio Villarreal Barragán, conocido como “El Grande”, quien integró la cúpula del Cártel de Sinaloa y fue uno de los colaboradores más cercanos de Arturo Beltrán Leyva. El libro presenta el relato de un exintegrante de alto rango del crimen organizado que accedió a una entrevista profunda con la periodista Anabel Hernández.

Villarreal Barragán describe desde su experiencia las dinámicas internas de los cárteles y su convivencia con figuras como Amado Carrillo Fuentes, Ismael “El Mayo” Zambada, Arturo Beltrán Leyva y Rubén Oseguera Cervantes. Su testimonio reconstruye momentos clave en la disputa sangrienta por el control de territorios y detalla cómo el narcotráfico logró penetrar las estructuras del poder político y económico en México.

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Anabel Hernández anunció Narcocracia, su nuevo libro editado por Grijalbo, en el que Sergio Villarreal Barragán "El Grande", ex operador del Cártel de los Beltrán Leyva y testigo en el juicio contra Genaro García Luna, revela cómo los cárteles mexicanos penetraron las instituciones del Estado durante tres décadas. (CUARTOSCURO/Narcosistema)
Anabel Hernández anunció Narcocracia, su nuevo libro editado por Grijalbo, en el que Sergio Villarreal Barragán "El Grande", ex operador del Cártel de los Beltrán Leyva y testigo en el juicio contra Genaro García Luna, revela cómo los cárteles mexicanos penetraron las instituciones del Estado durante tres décadas. (CUARTOSCURO/Narcosistema)

El libro sostiene que el avance de los cárteles no se debió solo al uso de la violencia, sino a una política sistemática de sobornos y cooptación de autoridades a todos los niveles.

Las demandas contra Anabel Hernández

La publicación de los libros de Anabel Hernández ha provocado una reacción en cadena de demandas y recursos legales interpuestos por las celebridades mencionadas:

  • Paty Navidad confirmó que su demanda fue por daño moral y no por difamación, ya que este último dejó de ser delito en México desde 2007. La actriz relató que el proceso de notificación a la periodista resultó complejo porque “la señora no tiene domicilio donde la puedan contactar”. En 2025 la famosa celebró la resolución judicial que obliga a Penguin Random House a publicar una réplica en el libro Las señoras del narco: amar en el infierno.
  • Galilea Montijo sostuvo una demanda de casi tres años contra la periodista y la editorial, misma que habría perdido, según explicó la abogada Mariana Gutiérrez en entrevista con el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante. El motivo de la derrota habría sido una deficiente construcción legal y la falta de pruebas. Montijo había exigido la restauración de su imagen tras ser vinculada con Arturo Beltrán Leyva en los libros Emma y las otras señoras del narco y Las señoras del narco: amar en el infierno.
  • Ninel Conde también apeló la demanda que perdió por daño moral tras la publicación de la investigación que la relaciona sentimentalmente con el líder criminal. Su abogado, Gustavo Herrera, afirmó que la artista todavía tiene la opción de ejercer una denuncia penal, aunque la periodista celebró públicamente haber ganado el litigio.
  • En el caso de Lili Brillanti, la actriz acusó daño moral y solicitó una disculpa pública y reparación económica, luego de que Hernández la señalara en sus libros por una supuesta relación con Beltrán Leyva. La demanda marcó un hecho inédito, pues fue la primera vez que la periodista compareció en persona ante un juez para responder por un litigio de esta índole.

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