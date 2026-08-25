Centro de Texas: cuándo podría llegar la lluvia y el granizo en medio de la ola de calor

El centro de Texas atraviesa una ola de calor con máximas superiores a los 38°C y millones de personas afectadas por temperaturas extremas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las altas temperaturas continúan dominando el panorama en el centro de Texas, donde millones de personas atraviesan jornadas sofocantes con máximas superiores a los 38°C. En ese contexto, los meteorólogos anticipan una baja probabilidad de lluvia para los próximos días, una posibilidad que, aunque limitada, podría representar un pequeño alivio frente a la persistencia del calor extremo.

La situación afecta especialmente al corredor urbano comprendido entre Austin y San Antonio, una de las zonas más pobladas del estado. De acuerdo con lo informado por la oficina local del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la región seguirá bajo condiciones cálidas y secas durante buena parte de la semana, aunque hacia el jueves podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas.

PUBLICIDAD

Continúan las alertas por calor extremo

El corredor entre Austin y San Antonio seguirá bajo condiciones cálidas y secas durante gran parte de la semana, según el Servicio Meteorológico Nacional (EFE/GRAEME SLOAN)

Las autoridades meteorológicas elevaron el lunes 24 de agosto su aviso por altas temperaturas a una advertencia de calor extremo para varios condados del centro de Texas, entre ellos Llano, Burnet, Travis, Williamson y Bastrop. La medida permaneció vigente hasta las 7 de la tarde de ese día.

Más tarde, el organismo indicó que esos mismos territorios quedarían nuevamente bajo una alerta por calor hasta las 7 de la tarde del miércoles 26 de agosto, lo que confirma que el episodio de temperaturas peligrosamente elevadas no será pasajero.

En un análisis de pronóstico difundido durante la madrugada del lunes, los especialistas advirtieron que no existen demasiadas señales de un descenso importante del calor en los próximos días. Tal y como explicó la oficina meteorológica de Austin y San Antonio, la probabilidad de que las temperaturas máximas superen los 40°C, seguía siendo muy alta en varios puntos de la región.

PUBLICIDAD

Los expertos remarcaron además que el riesgo no se limita a unos pocos sectores. También aseguraron que, si bien las temperaturas más elevadas se concentrarán entre los condados de Llano y Bastrop, incluida la ciudad de Austin, el calor potencialmente peligroso se extenderá a otras áreas del centro-sur de Texas.

El jueves aparece como la mejor chance de lluvia

El jueves 27 de agosto aparece como la mejor oportunidad de lluvia en el centro de Texas, sobre todo durante la tarde y la noche (Kent Sievers/Omaha World-Herald via AP)

Pese al dominio del aire cálido y seco, el pronóstico abre una pequeña ventana para el cambio. Los meteorólogos sostienen que el jueves 27 de agosto podría ser el día con mayores posibilidades de lluvia y hasta granizo, sobre todo durante la tarde y la noche.

Sin embargo, no se espera un episodio generalizado ni de gran intensidad. La oficina del NWS señaló que las probabilidades de precipitación serían de 30% o menos en la mayor parte del corredor metropolitano de Austin-San Antonio, por lo que se trataría más bien de lluvias breves y dispersas.

PUBLICIDAD

Esa perspectiva no alcanza para hablar de un final de la ola de calor, pero sí podría ofrecer un respiro momentáneo en algunas zonas. MySA, medio local que recogió el pronóstico, destacó que la posibilidad de precipitaciones aparece en una semana marcada por temperaturas extremas y escasa humedad, un escenario que ha dominado gran parte del verano texano.

La expectativa de lluvia, aunque reducida, adquiere relevancia justamente por el prolongado contexto de sequedad. En regiones acostumbradas a los extremos meteorológicos, incluso una chance acotada de precipitaciones puede modificar las condiciones de confort térmico, sobre todo al final de jornadas con sensación agobiante.

PUBLICIDAD

Leve alivio térmico hacia el fin de semana

Además de esa baja probabilidad de lluvias, el pronóstico anticipa una moderación relativa de las temperaturas hacia el próximo fin de semana. A partir del lunes por la mañana, los especialistas estimaban que las máximas se moverían aproximadamente entre los 32 y 38°C.

Aunque esos valores siguen siendo elevados, representan una mejora respecto del calor extremo registrado durante el fin de semana anterior. Esa diferencia podría traducirse en condiciones algo menos severas para los habitantes de la región, especialmente en áreas urbanas donde el asfalto y la escasa circulación de aire suelen intensificar el impacto de las altas temperaturas.

PUBLICIDAD

De todos modos, las autoridades mantienen el llamado a la precaución. El Servicio Meteorológico Nacional insistió en que el calor continuará siendo un factor de riesgo en gran parte del centro de Texas, por lo que recomendó limitar la exposición al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con problemas de salud.

El centro de Texas seguirá atravesando una semana dominada por el calor extremo, con apenas una leve posibilidad de lluvia hacia el jueves y un descenso moderado de las temperaturas durante el fin de semana. Por ahora, el alivio aparece en el horizonte, pero todavía lejos de representar un cambio contundente en el patrón meteorológico de la región.

PUBLICIDAD