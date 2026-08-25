México
Agregar Infobae enGoogle

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

Guardar

El Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Metrobús de la Ciudad de México operan este martes 25 de agosto.

En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.

Si usas el transporte público hoy, aquí encuentras la información más actualizada en todo momento.

12:20 hsHoy

Metrobús CDMX

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 25 de agosto

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Leer la nota completa
12:18 hsHoy

Metro CDMX

De acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales, las líneas 12, A y B presentan retrasos de hasta 20 minutos en varias de las estaciones. Ante la problemática, exigen a las autoridades enviar más unidades para satisfacer la demanda.

11:28 hsHoy
El Metro y el Metrobús tendrán horario especial el próximo lunes 18 de marzo.
El Metro y el Metrobús tendrán horario especial el próximo lunes 18 de marzo. (Jovani Pérez/Infobae México)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y el Metrobús iniciaron sus operaciones de manera normal este marte 25 de agosto.

Temas Relacionados

Metro CDMXMetrobúsSTCmexico-noticiasEN VIVOmexico-serviciosCDMXÚltima hora

Últimas noticias

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy martes 25 de agosto: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de los carburantes en el país

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy martes 25 de agosto: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 25 de agosto

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 25 de agosto

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy martes 25 de agosto en México?

El valor de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy martes 25 de agosto en México?

Temblor hoy 25 de agosto en México: se registró un sismo de 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 25 de agosto en México: se registró un sismo de 4.1 en Chiapas

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 25 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 25 de agosto

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ricardo Darín y Diego Peretti estrenarán “Lo dejamos acá” en San Sebastián antes de su llegada a Netflix

Ricardo Darín y Diego Peretti estrenarán “Lo dejamos acá” en San Sebastián antes de su llegada a Netflix

El crédito en dólares aumentó 600% en la era Milei y el Gobierno busca impulsarlo para reactivar la economía

Juicio por Loan Peña, en vivo: declarará el policía que acusó al ex comisario Maciel de hacerle cambiar los horarios

Brad Pitt regresará a San Sebastián para presentar la última película de David Ayer

Qué es ‘farmear aura’ y cómo funcionan las batallas presenciales de jóvenes

INFOBAE AMÉRICA

“Sabía lo que hacía”: un psicólogo forense derribó la tesis de la defensa de Lindsay Clancy y descartó un brote psicótico

“Sabía lo que hacía”: un psicólogo forense derribó la tesis de la defensa de Lindsay Clancy y descartó un brote psicótico

California se une a otros 30 estados que exigen cursos de educación financiera para adolescentes en todas las escuelas secundarias

Zelensky agradeció el saludo de Trump por el aniversario de Ucrania y pidió más sistemas Patriot

El Salvador destinó USD 36.6 millones a la compra de neumáticos nuevos de caucho en el primer semestre de 2026

Nueve sentencias en dos semanas: el alarmante registro de agresiones sexuales contra niñas y adolescentes en El Salvador

DEPORTES

El nuevo equipo en Sudamérica de Alex Woiski tras rescindir en River Plate

El nuevo equipo en Sudamérica de Alex Woiski tras rescindir en River Plate

El futuro de Julián Álvarez: de la “desesperación” del Atlético de Madrid a la condición que puso el Arsenal y un guiño al Barcelona

Un 5-1 ante San Pablo y eliminación por sorteo: el detrás de escena de la goleada más importante de la historia de Boca a nivel internacional

Una tormenta tropical, un vuelo de alto riesgo y un gol mítico que no vio: la increíble historia del regreso de Maradona al Azteca

Enorme actuación de Di María: los dos goles en 10 minutos con los que Rosario Central remontó el partido ante Talleres en Córdoba