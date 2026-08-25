¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Metrobús de la Ciudad de México operan este martes 25 de agosto.
En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.
Si usas el transporte público hoy, aquí encuentras la información más actualizada en todo momento.
Metrobús CDMX
Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Metro CDMX
De acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales, las líneas 12, A y B presentan retrasos de hasta 20 minutos en varias de las estaciones. Ante la problemática, exigen a las autoridades enviar más unidades para satisfacer la demanda.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y el Metrobús iniciaron sus operaciones de manera normal este marte 25 de agosto.