Nicola Porcella elige a Brianda Deyanara como la más guapa de La Casa de los Famosos México y reaviva su shipeo

El conductor afirmó que Deyanara es la habitante más guapa del reality. (Captura de pantalla / Facebook Nicola Porcella)

Guardar

Nicola Porcella declaró en el matutino Hoy que Brianda Deyanara es “la más guapa” en La Casa de los Famosos México 2026.

Además propuso entrar al reality para entregarle donas en persona, reavivando los rumores de un vínculo romántico entre ambos que llevan meses circulando entre el público.

Las declaraciones llegaron en un momento en que los propios habitantes del reality intentan construir un shipeo entre Brianda y Masad Altamimi, quien, según los comentarios dentro de la casa, ha estado conquistando a la influencer tijuanense con sus postres.

Los habitantes incluso señalaron que Nicola debería mandar algún regalo para no quedarse atrás, pues de lo contrario Altamimi podría “ganarle terreno”.

Porcella reveló en el foro de Hoy que Altamimi lo contactó antes de ingresar al reality para preguntarle directamente si tenía algo con Brianda. El conductor peruano le dio “luz verde” sin dudar.

PUBLICIDAD

“A ver, yo soy amigo de Masad, desde que él entró me preguntó, porque me dijo: ‘¿Tienes algo con Brianda?’. Y le dije: ‘No’. Mira, a ver, yo sabía que entrando a la casa era muy difícil mantener algo si es que hubiéramos querido, es la verdad”, dijo Porcella en el programa.

El conductor explicó que conoce de primera mano cómo funciona la dinámica del encierro, donde las emociones se intensifican y los vínculos se aceleran, con ese argumento como marco, lanzó su valoración sobre Deyanara.

“Porque ella va a tener propuesta, va a estar encerrada con alguien. Para mí es la más guapa de la casa”, señaló.

Durante el matutino Hoy, el conductor aseguró que Brianda Deyanara es la participante más guapa del reality. Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nicola propone llevar donas en persona

Al ser cuestionado por sus compañeros en el set sobre si enviaría algún regalo a Brianda, Porcella no tardó en responder y propuso entrar él mismo.

PUBLICIDAD

“Le estoy pidiendo a todos que me dejen mandar donas. Es más, yo las llevo, yo las entrego. Yo se las entrego. Déjenme entrar a la casa y yo las llevo”, declaró el conductor.

La reacción en el foro fue inmediata, sus compañeros estallaron de emoción y comenzaron a barajar la posibilidad de que Porcella ingresara bajo la dinámica de “Congelados”, una de las más esperadas por el público.

En esa dinámica, una personalidad externa entra a la casa mientras todos los habitantes permanecen inmóviles, quien se mueva queda nominado de forma automática.

Porcella propuso entrar a la casa para llevar un regalo en persona. (¡Hola!)

Un vínculo lleno de especulaciones

El shipeo entre Porcella y Deyanara no es nuevo, desde mayo de 2026, el conductor fue cuestionado sobre la relación.

“Es mi amiga, la estoy conociendo. Salimos con un grupo de amigos, pero es una chica muy linda. Es preciosa, es guapa, la quiero mucho pero no es que tengamos algo”, respondió Porcella en su momento.

PUBLICIDAD

La influencer Wendy Guevara reveló públicamente que Nicola sí intentó formalizar algo con Brianda antes de que ella entrara al reality, y que incluso le envió un mensaje en el que le decía: “Te quiero mucho, te voy a esperar a que salgas”.

El acercamiento se interrumpió cuando Deyanara fue vista con otro hombre en un centro nocturno, Porcella terminó por confirmar el mensaje.

El shipeo cuenta con constantes especulaciones a lo largo de los meses. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México / Facebook Nicola Porcella)

El cumpleaños dentro de la casa volvió a encender el tema

El 5 de agosto, durante la Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México 2026, la producción transmitió un video de Porcella para Brianda, quien cumplía años en pleno encierro.

La conductora Galilea Montijo lo presentó como un mensaje de “un amigo muy querido”.

En el video, Porcella dijo: “Bri, quiero mandarte un fuerte abrazo, desearte un feliz cumpleaños... te mando un beso y pásala increíble”.

Brianda se sonrojó, pero se apresuró a aclarar ante las cámaras: “Yo lo quiero mucho, lo extraño y le mando un beso... como amigos”.

PUBLICIDAD

El conductor peruano Nicola Porcella reconoció que se sintió incómodo al enviarle un video de cumpleaños a Brianda Deyanara. (Facebook Nicola Porcella)

Días después, Porcella reconoció que se sintió incómodo porque creyó que en el video aparecerían más amigos de ella, no solo él: “Tampoco creo que ella se haya sentido a gusto que solo haya salido yo”.

Nicola cerró el tema con una frase que mezcló disculpa y afecto: “Perdóname, la próxima ya no lo hago. Pero la quiero mucho, es muy amiga mía”.

Antes de entrar al programa Brianda Deyanara declaró que estaba abierta a la posibilidad de un romance dentro de la casa.