Chivas vs Xolos: cuándo y dónde ver el encuentro de la Jornada 5 en la Liga Mx

El Guadalajara vivirá una nueva era sin Armando González, mientras que Tijuana buscará seguir sorprendiendo de la mano de Gilberto Mora. (Infobae México: Jovani Pérez)

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Chivas y Xolos de Tijuana se enfrentan este sábado 22 de agosto a las 17:07 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Akron en juego correspondiente a la Jornada 5 de la Liga Mx.

La nueva era sin Armando González

Ricardo Marín es llamado a ser una de las opciones para sustituir a la Hormiga González. (AP Photo/Marco Ugarte)

En medio de todo el ruido provocado por la salida de Armando “La Hormiga” González, quien ya viaja rumbo a Grecia para incorporarse al Olympiacos, Chivas inicia una nueva etapa sin su delantero más efectivo de las últimas dos temporadas.

La partida de González obliga al equipo a replantear su ofensiva y buscar al sustituto ideal en la posición de centro delantero.

Entre las principales opciones aparecen Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, ambos con experiencia en la Liga MX y capacidad para asumir el rol principal en el ataque.

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Además, jugadores como Santiago Sandoval, quien en el arranque de su carrera ocupó la posición de centro delantero, también podrían ser considerados para reforzar esa zona.

Tras la reciente victoria sobre Santos, el ánimo dentro del plantel ha ,mejorado. Sin tanta presión, el grupo busca enfocarse en recuperar la forma mostrada en otros torneos y, especialmente, en aumentar la eficiencia de cara al arco rival.

Xolos busca mantenerse en los primeros lugares

El arranque de torneo que han tenido los Xolos de Tijuana ha sido sorprendente, estando en segundo lugar de la tabla general con los mismos puntos que América, quienes ocupan la primera posición con 10 unidades.

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La mano de Gilberto Mora ha quedado más que reflejada en el cuadro por Sebastián Abreu y vienen de vencer de forma convincente al actual campeón de la Liga Mx que es Cruz Azul, por lo que se encuentran listos para dar pelea nuevamente frente a otro de los candidatos a llegar lejos en el torneo.

En medio del buen momento que atraviesa el equipo, la afición fronteriza también ha respondido con entusiasmo, llenando el estadio Caliente en cada partido y mostrando confianza en el proyecto encabezado por Mora.

La solidez defensiva y el orden táctico se han convertido en las principales fortalezas de los Xolos, que ahora buscan mantener la racha positiva y consolidarse como uno de los protagonistas del torneo.

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Cuándo y dónde ver el partido en vivo

El encuentro podrá seguirse este sábado 22 de agosto a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Amazon Prime Video.