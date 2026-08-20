Lucha Kingdom: estos son los 12 luchadores de NJPW que llegarán a la Arena México para enfrentar al CMLL

SHO, DOUKI, Zack Sabre Jr., Yota Tsuji, Syuri y otras grandes figuras japonesas estarán en la Arena México el 16 de noviembre.

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La rivalidad entre el estilo mexicano y el japonés ya comenzó a calentarse. New Japan Pro Wrestling (NJPW) dio a conocer parte importante del contingente que viajará a México para participar en Lucha Kingdom, el evento que unirá a la empresa nipona con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) el próximo lunes 16 de noviembre de 2026 en la Arena México.

La función fue anunciada en junio durante FantasticaMania México 2026 y representará un nuevo capítulo en la relación que ambas compañías han construido durante años. NJPW confirmó la celebración del espectáculo en la Catedral de la Lucha Libre, con un horario programado para las 17:00 horas.

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Ahora, la presencia japonesa comienza a quedar definida con una lista de figuras de diferentes generaciones, estilos y divisiones. Entre los nombres que aparecen destaca SHO, uno de los elementos habituales de la categoría junior, además de DOUKI, quien conoce de sobra el terreno mexicano y la dinámica del CMLL.

(Cortesía: CMLL)

También estarán Master Wato y YOH, dos luchadores que han protagonizado importantes encuentros dentro de la división junior de NJPW. A ellos se suman KUSHIDA, experimentado gladiador reconocido internacionalmente por su trayectoria y su capacidad técnica, así como Francesco Akira, representante del United Empire.

(Cortesía: CMLL)

Otro nombre de peso será Taiji Ishimori, quien cuenta con una amplia experiencia en combates de alto nivel y ha tenido múltiples enfrentamientos ante luchadores mexicanos a lo largo de su carrera.

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(Cortesía: CMLL)

La lista también contempla a El Desperado, una de las figuras más reconocidas de la división junior de NJPW, además de Shota Umino, luchador que pertenece a una generación más joven y que ha ido ganando protagonismo dentro de la compañía japonesa.

(Cortesía: CMLL)

El sector de peso completo tendrá una presencia especialmente llamativa con Zack Sabre Jr., uno de los mejores exponentes técnicos de NJPW, y Yota Tsuji, integrante de una generación que busca tomar el protagonismo dentro de la empresa nipona.

(Cortesía: CMLL)

Además, la representación femenil contará con Syuri, quien se suma al contingente japonés para darle presencia a las luchadoras en esta histórica función. Con ello, el listado anunciado alcanza los 12 representantes de NJPW.

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NJPW quiere invadir la Arena México

(Cortesía CMLL)

La elección de los nombres deja claro que NJPW no llegará a la Arena México solamente con luchadores de una división. La empresa japonesa llevará una combinación de juventud, experiencia, técnica y potencia para enfrentarse a los representantes que sean seleccionados por el CMLL.

El atractivo principal de Lucha Kingdom será precisamente el choque entre ambas escuelas. Por un lado estará la tradición de la lucha libre mexicana, con el estilo característico de los elementos del CMLL; del otro, el fuerte componente técnico y competitivo de NJPW.

La relación entre ambas compañías tiene una historia importante. Desde 2011, CMLL y NJPW han trabajado juntas en el concepto FantasticaMania, principalmente con funciones realizadas en Japón. Esa colaboración posteriormente se extendió a otros territorios y ahora tendrá un nuevo episodio con Lucha Kingdom en México.

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Algunos de los integrantes anunciados ya conocen perfectamente a las estrellas del CMLL. De hecho, varios han compartido cuadrilátero con luchadores mexicanos durante las diferentes ediciones de FantasticaMania.

Uno de los nombres que más expectativa genera es Zack Sabre Jr., quien durante su trayectoria ha tenido constantes intercambios con talento mexicano y representa una amenaza importante para cualquiera de los elementos de la “Seria y Estable” que tenga enfrente.

Por ahora, los combates específicos todavía no han sido definidos, por lo que habrá que esperar para conocer cómo serán repartidos los representantes de ambas empresas.

Lo que sí está confirmado es que Lucha Kingdom se realizará el lunes 16 de noviembre de 2026 en la Arena México, en una función que comenzará a las 17:00 horas.

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La cuenta regresiva ya comenzó y, con la llegada de estas figuras japonesas, el evento promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos de la lucha libre internacional en México durante 2026.